Oliveros: La crisis venezolana ha sido larga, profunda y de las peores que ha habido en la historia de la humanidad #11May

Los mercados emergentes están sufriendo una dinámica económica bien complicada, con alta inflación, un deterioro de sus sistemas fiscales por el efecto pandemia, subidas en los precio de los comoditas y huidas de capitales que se están yendo a lo seguro, están bajando la apuesta al riesgo de muchos inversores y esto ha afectado a los mercados emergentes y en América Latina no ha sido la excepción.

“Estamos viviendo unos tiempos bien complejos en lo económico, son dos cosas que han ocurrido en seguidilla, con muchísimo impacto en la dinámica global, por una parte la pandemia y ahora el tema de conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual tiene un efecto muy profundo en toda la estructura económica mundial”, afirmó el economista Asdrúbal Oliveros.

Admite que existe una sensación inercia, porque ahora el ritmo de la economía se ha puesto un poco más lento; sin embargo, señala que siguen ocurriendo cambios en la dinámica del sector privado, en el propio régimen, en la relación internacional, porque toda esta dinámica del conflicto Rusia Ucrania tienen impacto en Venezuela, por la relación de Venezuela con Rusia y por ser además un país que vende petróleo.

“Yo lo que creo es que muchas de estas cosas, la mayoría de la población no percibe que les afecte directamente, porque el tema de la calidad de vida, de poder generar otros niveles de crecimiento, que la mayoría pueda percibir como una mejora importante en su calidad de vida, allí el proceso es muchísimo más lento y por eso tienen las sensación de que no está pasando nada”, afirma.

Sobre la enorme confusión que aún hay en tormo a la aplicación y cobro del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, Oliveros apunta que el propio Seniat ha abierto consultas y sus funcionarios están tratando con los diferentes comercios, porque las empresas aún tienen muchas dudas.

“Primero, se preguntan si efectivamente tienen que ser agentes de Retención del Impuesto, porque hay negocios que no son contribuyentes especiales, están recibiendo cierto causal de pagos en dólares y pueden tener la duda acerca de si ellos tienen que retener y declarar el impuesto; el segundo elemento son las famosas máquinas fiscales, hay muchos negocios que dejaron de tener esto, el Seniat nuevamente está requiriendo y haciendo el exhorto a utilizar el tema de las máquinas fiscales que no son baratas, esto implica inversión, cómo se hace, esto es otro elemento de duda; hay dudas con respecto a qué transacciones pechar, son todas, hay algunas que están exentas, como saber cuáles están exentas y cuáles no, y todo este conjunto de elementos se constituyen en un dolor de cabeza que están teniendo hoy las empresas, e incluso creo que la propia instancia del Seniat es importante que te apoye con sus abogados, sus contadores, los expertos tributarios que existen, porque cada negocio es un caso particular y la interpretación de la Ley también se adapte a esos negocios, no es lo mismo una cadena de supermercados, que un abasto pequeño; no es lo mismo un consultorio médico, y el nivel de transacciones que pueda tener ese negocio, puede tener impacto, deben buscar el apoyo del Seniat, pero importante poder contar con apoyo especializado”, dijo Oliveros.