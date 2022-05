Estudiantes universitarios del país sufren por desinformación en casas de estudios #12May

Las universidades a nivel nacional cada vez ofrecen menos información a los estudiantes para estar al tanto de todas las incidencias de las casas de estudios, siendo los mecanismo de información “muy limitados”.

María José Chacón dirigente estudiantil de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) resaltó en el foro virtual “¿cómo viven los universitarios la desinformación?” al que Elimpulso.com tuvo acceso que “la falta de información estudiantil parte primero internamente”.

“Nosotros los estudiantes tenemos una limitante de saber que podemos hacer o no en la universidad, los mecanismo de información de aquí son muy limitados”, señaló.

Lo misma situación ocurre en la Universidad de Oriente, donde los estudiantes han resaltado que la información “es muy vaga” para que las personas puedan enterarse todo acerca de la casa de estudio.

Rol de los dirigentes estudiantiles

Ante esta desinformación que ocurre en diversos centros de formación, la función de los dirigentes estudiantiles ha tenido mayor importancia, debido a que en muchas universidades “no manejan redes sociales o sitio web”.

“En la Universidad de Oriente la información es muy vaga, es muy limitada. Debemos conversar con los dirigentes de la universidad para poder obtener información. No hay redes sociales o sitio web. Algunos núcleos sí tienen, pero no lo comunican todo, solo lo básico”, apuntó Hernan Bethelmy.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación de todos los estudiantes, sea para información de la universidad o acerca del acontecer del país, ya que consideran que los medios como TV y radio no comunican todo.

Conectividad limitada

En este encuentro virtual se pudo conocer que muchos de los estudiantes cuentan con equipos tecnológicos que deben usar para realizar sus asignaciones, pero que los problemas de electricidad y de conexión a internet cada vez son más aciagos.

En UDO hicieron un censo para conocer que 4 de 10 estudiantes no tiene acceso a internet estable, mientras que 8 de 10 alumnos debían presentar sus exámenes usando los datos. Por su parte, en Táchira el factor de la electricidad los limita de poder conectarse, “no hay un horario para poderse organizar de cuándo tener o no luz. Aunado a que cuando se va la luz no hay señal”, sostuvo Chacón.

Los estudiantes que participaron en este foro hicieron una invitación a incorporarse a “esta evolución del tema virtual”, además, de incorporarse en la búsqueda de informaciones en las universidades que sirvan de puente para muchísimas personas.