OPINIÓN Dimensión humana de CAP #15May

En el marco de celebración del centenario de nacimiento de Carlos Andrés Pérez se creó una comisión que a nivel nacional preside Héctor Alonso López y en Lara la pianista Maria de Lourdes Ríos de Chiosone, conocida por todos como Yuyita. En el municipio Simón Planas, el más pequeño en población de esta entidad regional la comisión la preside la profesora Erika Camacho y aprovechando esta escala de tamaño poblacional allí se decidió honrar a este gran demócrata en su dimensión humana, su proximidad política con la gente, instrumento esencial de acción proselitista en zonas rurales como es el caso de este municipio.

Como Carlos Andrés es un activo moral de todo el mundo democrático en esta celebración, al menos en Lara y suponemos que en todo el país, las comisiones están conformadas por personas de todos los partidos y por independientes, como es el caso de este articulista quien participa como integrante a nivel de este querido municipio de economía agrícola.

Importante señalar que precisamente por pequeño en el municipio Simón Planas la vida política no se asume desde la conflictividad virtual y los análisis no se basan en gráficos ni encuestas sino en la percepción directa de una realidad social que convertida en escenario político es simplemente una interrelación humana donde priva el reconocimiento mutuo. Algo que no sucede cuando la comunicación es frente a la pantalla de un teléfono celular y el dedo un verdugo emocional ignorante de las implicaciones afectivas que despierta su frenesí digital.

A esta escala de las relaciones seculares signadas por lo silvestre se establece también un baremo sobre las capacidades propias y ajenas en cuanto al poder real con el cual cuentan las partes, por ello se sabe cómo lidiar con el ventajismo populista sin ponerle etiquetas denigrantes a los vecinos que gracias a él subsisten.

Todas estas variables fueron contempladas por el comité organizador del centenario de CAP en Simón Planas y la idea de profundizar en su dimensión humana, componente esencial de su grandeza política nació de las palabras pronunciadas por nuestro primer conferencista, el ingeniero, empresario y constructor de sueños Julio Anzola Delgado, quien además de hablar de la gestión agropecuaria que desarrolló como Presidente de la Republica dibujó la calidez del personaje mediante anécdotas sobre la manera como se relacionó con el sector ganadero.

Encarrilados en esta dirección elaboramos una agenda con tres conferencistas de lujo, María de Lourdes Ríos de Chiosone, Yuyita, figura de la música ,de la pastoral católica, de los derechos humanos, de la preservación histórica de Barquisimeto y también de la política, quien disertará sobre las políticas sociales de Carlos Andrés Pérez desde el vaso de leche escolar hasta programas de promoción integral de la comunidad, dentro de los cuales las becas educativas del sistema Gran Mariscal de Ayacucho fueron parte importante porque representó un envión formidable para dotar a miles de jóvenes venezolanos de conocimientos científicos y tecnológicos generados en los países de mayor desarrollo económico. El presentador de Yuyita será el ingeniero Luis Gerardo Oropeza, un dirigente regional de Voluntad Popular con larga trayectoria como independiente y quien entró a militar a este partido para darle apoyo directo y cotidiano a Juan Guaidò.

Para introducirnos en el tema del Carlos Andrés como líder político y sus relaciones con los partidos de oposición tendremos como conferencista al Presidente Regional de Copei en Lara, profesor José Antonio Cassani, quien tuvo oportunidad de conocerlo y debatir con él en diferentes escenarios y por ello puede brindar un perfil autentico de Carlos Andrés como bregador de la arena política y la manera como asumía las diferencias con sus adversarios. Para presentar al profesor Cassani se ofreció el abogado Hermes Parada, Secretario General de Primero Justicia en Lara, hombre de una intensa agenda diaria pero que estará presente para darnos una semblanza del conferencista y ubicarlo en el contexto de la dirigencia política de los tiempos de CAP, desde el punto de vista de un dirigente que emergió a la política durante los años de hegemonía chavista madurista.

Por último, hasta los momentos, tenemos como conferencista que nos hablará sobre las relaciones de Carlos Andrés Pérez con la militancia adeca y por extensión con la gente más humilde del pueblo venezolano, a Guillermo Meléndez, un dirigente histórico de Acción Democrática en Lara y una figura reconocida y apreciada a nivel nacional por su consecuencia en mantener los principios socialdemócratas que aprendió de su padre Teodoro Meléndez Penzo, líder emblemático de este partido y sembrado como una referencia insoslayable de honestidad y gran coraje ante la dictadura de Pérez Jiménez. Encargada de hacer la presentación del Negro Meléndez será la profesora Erika Camacho, Secretaria General de AD en el Municipio Simón Planas y una de las más destacadas dirigentes del partido blanco en Lara.

De esta forma en el Municipio más pequeño de Lara se le hará un homenaje a nivel de la gran estatura política y ciudadana de Carlos Andrés Pérez. Dios permita que este homenaje ayude en la tarea de unir y fortalecer a la oposición democratísima larense, Vamos caminante, que su memoria aliente el paso para rescatar la democracia por la cual usted tanto lucho.

Jorge Euclides Ramírez