Blanca Rosa Mármol de León: Mientras más se dialoga más se enraíza el régimen #16May

La ex magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, opina que la carta firmada por 25 representantes de la oposición semanas atrás, mediante la cual piden el cese de las sanciones estadounidenses fue inconsulta y no favorece al país. Sin embargo, en otra misiva, apoya el mantenimiento de estas medidas, convencida de que no han sido la causa de la crisis económica.

–¿Qué la llevó a firmar la carta que pide el mantenimiento de las sanciones contra Venezuela?

- Publicidad -

–Que no es verdad que esa sea la causa de la quiebra de país que tenemos.

–¿A quién afecta más estas medidas: a la población o al Gobierno?

–Al Gobierno. Por eso quiere que se las quiten.

–Ahora con Biden, ¿se cumplirán los objetivos propuestos por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela?

–No lo creo. Veo mucha disposición a un diálogo que no tiene futuro.

–Para los efectos, ¿es lo mismo gobierno de Venezuela que República de Venezuela?

–Pues sí. Ellos, el Gobierno, se han autoerigido en dueños de Venezuela.

–¿Tienen un límite de tiempo el cumplimiento de las metas

trazadas?

–Así debería ser, de aceptarse.

–De levantarse alguna sanción, ¿cuál sería?

–Ninguna; no creo en levantamiento de sanciones como punto previo al sentarse a dialogar.

–¿Agregaría otras sanciones?

–Sí, más sanciones personales a los corruptos millonarios del régimen y sus enchufados.

–¿Cree que la primera carta, que pide más bien el levantamiento de las sanciones, es una forma de capitulación por parte de un

sector de la oposición?

–Sí lo creo. No ayuda a Venezuela y no fue consultado.

Oposición fantasma

–¿Qué es hoy la oposición?

– Un grupo separado de la ciudadanía, de la gente, que no la representa en sus aspiraciones y necesidades.

–¿Y Juan Guaidó?

–Un presidente encargado cuya vigencia terminó.

–Desde aquella convocatoria suya en 2020, la cual planteaba la posibilidad de una intervención militar ajustada a los convenios internacionales, hasta hoy, ¿se ha consolidado el régimen de

Nicolás Maduro?

–Totalmente. Mientras más se dialoga más se enraíza. La ayuda internacional que Venezuela necesita es humanitaria y electoral.

–¿Qué reconoce al Gobierno?

–Su astucia.

–¿Ve posible, aún, una intervención militar?

–No. Solo la de la ciudadanía apoyada en ayuda internacional.

–¿También el diálogo tiene un límite?

–Se cumplió hace tiempo. No ha sido útil sino para el Gobierno.

–¿El error de la oposición que más ha favorecido al Gobierno?

–Desligarse de la voluntad ciudadana y dedicarse a defender solo sus intereses partidistas.

–¿El error del Gobierno que más ha desperdiciado la oposición?

–Su pérdida de apoyo popular.

–¿Se le puede aplicar la Ley del odio al Gobierno?

–Se diría que es su razón de ser.

–¿Y a la oposición?

–Resistir no es delito.

Justicia y poder

–Como ex magistrada emérita del TSJ, ¿una nostalgia judicial?

–Un Tribunal Supremo que de verdad sea independiente y autónomo.

–¿Qué opina sobre la lista de nuevos magistrados que Jorge Rodríguez cambió a última hora?

–Demuestra quién dice la última palabra en Venezuela.

–¿Un vicio nacional incólume?

–El dejar pasar, el ser condescendiente.

–¿Otro hecho en revolución?

–La represión de la disidencia.

–¿Qué hacen hoy los jueces honestos en este país?

–Cumplir con su deber a sabiendas de que puede costarles el cargo, la libertad o la vida.

–¿Una autocrítica como jurista?

–Haber dejado las clases en la universidad.

–Si ayer fue “la cuerda floja” empleada por las fuerzas policiales durante los años de la democracia, hoy es…

–El espionaje cubano.

–¿Qué terminará haciendo la misión de la Corte Penal Internacional en Venezuela?

–Yo confío que la justicia condena a los autores de crímenes de lesa humanidad.

–¿Qué pasó con la liberación de presos políticos?

–Es una herramienta del régimen para mostrarse magnánimo cuando le interesa.

–¿Una posible carta bajo la manga del Gobierno?

–Otras elecciones distorsionadas con la burla de la voluntad ciudadana.

–¿A qué le teme?

–A mi conciencia.

–¿Una esperanza?

–Vivir en democracia pronto.

–¿Terminarán siendo uno solo Gobierno y oposición?

–Por el camino que van si, a menos que reaccione la oposición y decida representar a su gente.

–¿Su salida hoy?

–Para Venezuela, la refundación del país, vía Constituyente. Es un país desinstitucionalizado.

De perfil

Blanca Rosa Mármol de León nació en Caracas. Abogada, política, docente, escritora y ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ​ Comenzó sus estudios en derecho en la UCV, en1968. Al graduarse como abogada hace su postgrado y obtiene el título de especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, además de una licenciatura en la máxima casa de estudios, en 1983. Fue Presidenta de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y el Estado Miranda durante el período 1992-1994, tiempo en el cual representó a Venezuela en Federación Latinoamericana de Magistrados. Ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos. También fue miembro de la Sociedad Venezolana de Estudios Penales de la Sociedad de Amigos del Derecho Penal. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces.

Lea más detalles en El Tiempo