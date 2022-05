VIDEO Obreros educacionales del estado Lara ejercieron reclamos ante la Defensoría del Pueblo #16May

- Publicidad -

Los obreros educacionales y el gremio de docentes del estado Lara protestaron este lunes 16 de mayo ante las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto para denunciar las irregularidades que presentan en su sector laboral. Además, aprovecharon para introducir un documento al organismo, donde puntualizan cada uno de los problemas.

Naudy Torres, Presidente del Sindicato de Obreros Educacionales, comentó a Elimpulso.com que tienen más de un año solicitando una audiencia al gobernador Adolfo Pereira, sin embargo, consideran que han sido ignorados por la autoridad regional.

«2.200 trabajadores nos sentimos afectados al no cumplimiento de la convención colectiva, a las deudas que tiene la gobernación con los trabajadores», precisó Torres.

El presidente del sindicato aseguró que la condición actual de los trabajadores es precaria, ya que les deben 300 dólares y no tienen ningún tipo de beneficios. «No tienen sencillo para trasladarse a sus centros de trabajo, el salario no les alcanza, no tienen los implementos de bioseguridad«, sumó.

Por otra parte, acotó que todo lo que han obtenido los trabajadores del sector académico es netamente por su esfuerzo, ya que ninguna autoridad los atiende.

Este mismo mensaje fue expuesto por Ricardo Rojas, Secretario General de Sumalara, quien acotó que a los maestros estadales les pagan 5 días después de la quincena, situación que ha hecho que salgan a las calles a reclamar.

«Estamos reclamando que los profesores jubilados están demasiado mal, reclamamos la bioseguridad de las escuelas que no existe y por la alimentación de los niños y adolescentes (…) es decir que es un reclamo general», acotó Rojas.

Finalmente, ambos sectores aseguraron que seguirán ejerciendo acciones de calle para exigirle al Estado que atienda sus solicitudes, y de esta manera, exista una mejora visible y duradera.

