Plataforma Unitaria de Venezuela desmiente que solicitó la eliminación de sanciones #17May

- Publicidad -

Tras la publicación en medios de comunicación, sobre la medida del Gobierno de Estados Unidos, del alivio de algunas sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, luego de una solicitud de la Plataforma Unitaria, el grupo político venezolano emitió un comunicado para desmentir esta versión.

“La Plataforma Unitaria se dirige al país para NEGAR categóricamente las versiones que han sido publicadas en algunos medios de comunicación que afirman que esta Plataforma solicitó la eliminación de sanciones personales como parte de una negociación”, reza parte del texto divulgado a los medios de comunicación.

- Publicidad -

El sector opositor, ratificó que la Plataforma “tiene como interés único poner fin a la tragedia que vivimos los venezolanos y que con esto regrese la libertad y el derecho a elegir de todo nuestro pueblo”.

“Alcanzar cualquier acuerdo solo podría darse en la medida que se logren pasos concretos en el camino para lograr la libertad y la democracia en Venezuela”, expresó el texto.

“Ratificamos la urgencia de que se anuncie al país una fecha inmediata y una agenda concreta para retomar el proceso de negociación conforme al Memorándum de Entendimiento firmado en la ciudad de México”, concluyó el comunicado difundido en redes sociales.

- Publicidad -

Cabe recordar, que este martes se conoció que desde EEUU se dará licencia a la empresa Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, según dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, estos funcionarios informaron sobre el supuesto levantamiento de sanciones contra Carlos Erik Malpica Flores —exalto funcionario de PDVSA y sobrino de Cilia Flores.

Comunicado de la Plataforma Unitaria al país: pic.twitter.com/u14XhxYPEW — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) May 17, 2022

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí