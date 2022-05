Falcón | Trabajadores tomaron la alcaldía de Coro por retraso en el pago de quincena #17May

- Publicidad -

Este martes, trabajadores activos y jubilados de la alcaldía de Miranda protestaron en el patio central del ayuntamiento, cansados de esperar el pago de su quincena.

«Todo el tiempo nos dicen que se cae la plataforma, pero si fuera verdad, pasaría en otras alcaldías y no es así; porque solo pasa en Coro», cuestionó Tulio Chirinos, secretario general del sindicato de trabajadores y obreros de la alcaldía de Coro.

Señaló Chirinos, que la directora general de la alcaldía les explicó las razones por las que no se habían cancelado la nómina, pero ellos no firmaron su contrato colectivo, ni con el Sistema Patria, ni con el gobierno central.

Manifestó que el argumento de la administración de Henry Hernández de que la plataforma bancaria con la que se hacen los pagos está presentando fallas no les convence, pues la gobernación y sus dependencias ya les canceló sus sueldos a los trabajadores, así como lo han hecho el resto de las alcaldías, por lo que no se justifica que no lo hayan hecho en Miranda.

En respuesta, María Jara, jefa de recursos humanos del gobierno mirandino, expresó que la Plataforma Patria está en mantenimiento y por eso no tiene conectividad con el Banco de Venezuela y éste con el resto de las entidades bancarias receptoras y ése es el motivo por el que deberán esperar 48 horas para que se subsanen los inconvenientes.

