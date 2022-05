Diputado Elías Matta: Después del desastre ahora sí ruegan a EE.UU que invierta en Venezuela #18May

- Publicidad -

Cuando Hugo Chávez Frías llegó al poder, decidió una ley de hidrocarburos en el año 2001 y la hizo vía habilitante sin discutir en ninguna parte, modificada en el 2006 por él mismo a través de otra habilitante.

¿Cuál fue el problema de esta ley?

Fue totalmente estatista, puso de lado al sector privado y luego aprobaron un conjunto de legislaciones más para sacar totalmente al sector privado de todas las áreas, ejemplos, petroquímicas, mercado interno, empresas de servicio, todo eso configurado en este desastre del petróleo en Venezuela”.

“Ahora si andan suplicándole a Estados Unidos que le permita a Chevron trabajar de nuevo en Venezuela. También le andan clamando a las empresas europeas”.

La anterior exposición la hizo el diputado Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, miembro activo de la dirección nacional de “Un Nuevo Tiempo” en entrevista para Elimpulso.com.

Como se conoció, Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.

La Comisión Permanente de Contraloría del Legítimo Parlamento que preside el Diputado Macario González, reiteró el pasado martes 10 de mayo por unanimidad, solicitar al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Ingeniero Juan Guaidó, la reestructuración de Monómeros, empresa petroquímica filial de Petróleos de Venezuela.

Al siguiente día, El Diputado José Luis Pirela, miembro de la Fracción 16 de Julio, desde la ciudad de Barranquilla solicitó destituir de manera urgente la directiva de esta organización por la vía de un acto ejecutivo del gobierno provisorio.

¿Cuál es la realidad de este asunto?

No conozco los detalles de las investigaciones que se han hecho porque no he sido miembro de ninguna de las comisiones. Nosotros desde el año 2020 a través de la Diputada Nora Bracho, jefe de nuestra fracción, solicitamos una auditoría externa de Monómeros, y también a través del Diputado Guillermo Palacios, hemos dicho que todo lo que tenga que hacerse para que esa empresa sea bien manejada y protegida como un bien de la República tiene que hacerse.

El doctor José Toro Hardy declaró que se necesitan al menos 25 mil millones de dólares por año, durante los próximos 8 años, para recuperar la producción petrolera de Venezuela, o sea, lo que producíamos hace 20 años. ¿Qué opina sobre esto?

Nosotros desde el plan país comenzamos a trabajar en el año 2019-2020 sobre todo lo que tuvo que ver con el área de energía dentro de la energía en un capítulo llamado “petróleo y gas”.

Ese capítulo, añade, fue coordinado por los ingenieros Luis Pacheco y Juan Zsabo, 2 destacadísimos conocedores de la materia petrolera venezolana, y el propósito fue concretado y presentado a través de dicho plan.

Ahí se recalcaba, continúa, que Venezuela necesitaba por lo menos 8 años para recuperar una producción cercana a 2 millones de barriles con una inversión tentativa de 200 mil millones de dólares, un promedio de unos 22 mil millones al año que se acerca a las cifras que da el doctor Toro Sardy.

Destacó que a veces se dicen muchas mentiras en esto del tema petrolero, recordando a presidentes de PDVSA del chavismo quienes dijeron iban a aumentar la producción 2 millones de barriles en un año, otros un millón en ese período.

Señala en toda la historia de la producción petrolera venezolana de 100 años 2 períodos de crecimiento, y en esos lapsos el incremento anual ha estado en promedio de 150 mil barriles por año. Enfatiza que aumentar la producción petrolera no es soplar y hacer botellas.

Acentúa que cuando Chávez llegó al poder en 1999, la producción era de 3 millones 300 mil barriles por día aproximadamente y la llevaron a 300 mil en el 2020. “Fue una catástrofe la que sufrió Venezuela”.

Esa caída de la producción, sostiene, se debió a la purga que inició el Presidente Hugo Chávez en la compañía, despidiendo a más de 20 mil trabajadores de la industria que tenían una experiencia inigualable, no se hicieron las inversiones de mantenimiento, no se hicieron nuevos pozos lo que unido a la corrupción, produjo una mezcla explosiva.

Nosotros en la comisión, cita el Diputado Mata, una de las cosas que hemos visto es que en los 2 períodos de crecimiento de la producción petrolera, el factor clave fue la inversión privada. “Eso no es un invento mío y la historia lo dice”.

La primera etapa fueron las concesiones y la segunda la apertura petrolera que lideraron Andrés Sosa Pietri, presidente de PDVSA en 1990 cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y Luis Yusti, presidente de la estatal venezolana de hidrocarburos entre 1994 y 1999 cuando Rafael Caldera.

¿Qué factible es en estos momentos, además de la seguridad jurídica, la obtención de esos financiamientos para recuperar la producción de petróleo en Venezuela?

Eso va a depender de que se normalice la situación política, que haya un respeto a los valores democráticos, a los derechos humanos, y una garantía para ir a elecciones en el 2024.

“Lamentablemente el chavismo perdió una oportunidad de oro durante el período que llevan gobernando. Tuvieron 2 “BOM” como nunca antes en la historia petrolera de 100 años, en cuyos lapsos recibieron 630 mil millones de dólares, algo que de verdad hubiese sido ideal para poner a Venezuela en una tacita de oro”.

No solamente recibieron ese “dineral”, explica el Diputado, sino que aumentaron la deuda externa 5 veces. Le quitaron prestado a los chinos 60 mil millones de dólares, lo que hace preguntar, como lo hacía Luis Herrera Campins, ¿a dónde fueron a parar esos reales?

¿Cuántos barriles de petróleo diario deberíamos estar produciendo?

Según los estudiosos de esta materia, si hubiésemos continuado con la apertura petrolera, 4 millones de barriles, lamentablemente estamos produciendo 600 mil, y apurados.

Ante la crisis del crudo en el país, el petróleo como fuente principal de energía puede dar paso a otras fuentes más limpias en el curso de los próximos 50 años?

Por supuesto. En Venezuela la mayor parte de la generación eléctrica se hace vía limpia a través de hidroelectricidad, como el Guri, y eso no lo tiene cualquier país, pero además tenemos muchas posibilidades de desarrollar energía solar y eólica.

“Debemos estar claros que tenemos demasiado petróleo y gas, pero es triste que en Venezuela, con tantas reservas, la gente no tenga gasolina. Es una vergüenza”.

El gobierno celebra, dice, que están trayendo petróleo liviano de Irán para poderlo mezclar con el de la faja que es pesado y crear una más fácil de vender. Es la primera vez en la historia de Venezuela que estamos importando petróleo, subraya.

¿Quién es el responsable de la quiebra de PDVSA?

El régimen de Nicolás Maduro debido al mal manejo de recursos.

Maduro asegura que las sanciones impuestas por Estados Unidos son las que han puesto en banca rota a la industria petrolera. ¿Es cierto eso?

Totalmente falso. El único responsable de la quiebra de PDVSA es él y sus compinches.

¿Qué tan conveniente es para Venezuela permanecer en la OPEP?

Creo que puede seguir funcionando. La escasez de gasolina que comenzó a manifestarse en Venezuela desde el 2015 y que hasta hace poco se había normalizado, se incrementó nuevamente de forma progresiva hasta alcanzar un severo déficit que hoy se vive como un viacrucis para su población y la economía.

Como el gobierno nada informa ¿el desabastecimiento que se registra es consecuencia de que?

De que lamentablemente destruyeron el parque refinador venezolano. Venezuela tiene uno envidiable. Teníamos capacidad para refinar un millón de barriles diarios. Todo eso lo destruyeron. Las refinerías están bastante deterioradas.

La refinería es el espacio físico donde se ubican los procesos de separación física o de conversión, necesarios para la transformación de hidrocarburos en productos refinados (combustibles y especialidades).

Usted dijo hace algunos años que las políticas económicas aplicadas por el gobierno “pulverizaron el bolívar”. Si lo pulverizaron hace unos 8 años cuando usted hizo la denuncia y las políticas no cambian ¿qué están pulverizando ahora?

Lo que quedó fue polvo cósmico. El bolívar se acabó, terminó siendo una ficción gracias al chavismo. No lo quiere nadie.

Finalmente, ayer se realizó el IV encuentro social demócrata iberoamericano en el que se disertó sobre el tema “Venezuela Geopolítica y Energía”, organizado en el marco del III Congreso Ideológico y Programático de Un Nuevo Tiempo. ¿Qué incentivo tiene?

La realidad es que Venezuela sigue siendo un país estratégico por su ubicación geográfica en relación con el caribe. Su entrada a América del sur al frente de América del norte es una ubicación envidiable, y si a eso le sumamos la belleza que tenemos en petróleo y gas, “imagínate”.

No hay que olvidar, memoriza, que Venezuela fue clave en el suministro de petróleo en la segunda guerra mundial, y por eso es que en este momento los norteamericanos se sientan con Maduro ante el conflicto de Rusia – Ucrania. En ese contexto geopolítico, necesitan a Venezuela produciendo petróleo al lado de ellos.

¿Una última reflexión?

Lo que pido a Dios y a la política venezolana, es que podamos encontrar un camino para avanzar en la conducción de una Venezuela moderna.

Luego de esta aleccionadora entrevista, recordamos que fue el doctor Arturo Uslar Pietri quien acuñó la famosa frase «sembremos el petróleo» en 1936: “Cuando dije “sembrar el petróleo”, quise expresar rápidamente la necesidad angustiosa de invertir en fomento de nuestra capacidad económica el dinero que el crudo le producía a esta Venezuela, por tan largo tiempo desvalida”.

La siembra del oro negro no era otra cosa que la utilización de esos recursos obtenidos del mismo para el fomento razonable de una producción nacional distinta y complementaria de la petrolera, y para la creación de toda la infraestructura necesaria para hacerla posible.

Sobre la triste realidad de la decadencia del petróleo, bendición de la naturaleza en Venezuela, Humberto García Larralde, Rodrigo Peraza y Marcos Morales, investigadores del Área de Desarrollo Económico del Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, de la Universidad Central de Venezuela, recordaron que la expansión de la industria catapultó a una Venezuela rural, pobre y primitiva de principios del siglo XX, a ser el país de mayor ingreso per cápita en América Latina en los setenta”.

Y tristemente concluyen: “Si nuestro país exhibió una de las trayectorias más admirables de crecimiento, ahora ocurre todo lo contrario: “La economía venezolana muestra el peor desempeño en el continente”.

