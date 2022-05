Fenad: El colapso en las universidades es prácticamente de cierre técnico #19May

- Publicidad -

José Carlos Giménez, representante del Frente Estudiantil Nacional de Acción Democrática (FENAD), se sumó a la denuncia que hacen los profesores del estado Lara sobre la crisis que se evidencia en las universidades de la región, producto de la negligencia de las autoridades del Estado.

«La situación de colapso es prácticamente de cierre técnico lo que tenemos en las universidades», aseveró el representante del FENAD, palabras que reflejan la desidia universitaria a la que se enfrentan los jóvenes venezolanos.

Según Giménez no hay condiciones de estudio, no hay condiciones laborales ni reivindicaciones salariales competentes para que se produzcan los procesos de formación. Además, agregó que las universidades del estado no cuentan con los servicios públicos en óptimas condiciones, lo que imposibilita que se retomen las clases presenciales.

Pese a los problemas previamente mencionados, Giménez destacó que los jóvenes de Venezuela siguen con su espíritu de lucha y superación. «No han podido quebrantar nuestras ganas de formarnos, y tampoco han podido quebrantar el ánimo pedagógico de nuestros profesores«, sumó.

Desde su posición, aseveró que los jóvenes seguirán en Venezuela ejerciendo presión desde las calles del país hasta lograr que las condiciones laborales y económicas del sector docente sean las convenientes para retomar los procesos formativos.

