Smolansky: CNE menosprecia el derecho al voto de los venezolanos en el exterior #19May

David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, aseguró que el Consejo Nacional Electoral «menosprecia» el derecho al voto de los ciudadanos residentes en el exterior.

La afirmación del funcionario del Gobierno Interino surge luego de que el rector Enrique Márquez, señalara que «solo con un acuerdo político se podría garantizar el voto de los venezolanos migrantes, porque hay que cambiar la Ley Orgánica de Procesos Electorales y eso pasa por la Asamblea Nacional» electa en 2020 de mayoría oficialista.

En este sentido, Smolansky calificó de «infame» las declaraciones de Márquez.

«¿Sorprende? No, no sorprende. El mejor CNE en 20 años menosprecia el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. El estado más poblado de Venezuela ya no queda dentro del país. Al menos 4 de los 6.2 millones de migrantes podrían votar», fue el mensaje del Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en su cuenta en Twitter.

