Son titulares jueves #19May

- Publicidad -

Inameh: Se esperan 75 ondas tropicales para este año



PC Miranda informó que 69 viviendas han resultado afectadas por las lluvias



CAF podría financiar proyectos de salud, educación e infraestructura en Venezuela



Gustavo Duque: Todo el que tenga una sanción en el municipio Chacao no podrá acceder a los beneficios sociales



Vicerrectores administrativos de varias universidades del país exigen restitución de condiciones salariales



Denuncian violación de autonomía de la UCV por uniformados que interrumpieron protesta



Tribunal otorga libertad plena para ex trabajador de Ferrominera Rodney Álvarez.



Observatorio Social Humanitario: El 82% de la población en Venezuela asegura que sufre de cortes de servicio eléctrico.



Sociedad civil condenan el proyecto de ley «anti-solidaridad» que busca cercar a las ONG



Suegra y amigo ofrecieron fianza de un millón de dólares para liberar a Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez



ONTV: 1200 personas han dejado de recibir un trasplante por paralización desde 2017



Periodista Roland Carreño cumple 570 días secuestrado por la dictadura de Maduro



Ucevistas participaron en jornada nacional de protesta de universidades



Fedenaga advierte de paro técnico por lluvias y falta de combustible en Zulia



Incautaron 25 kilos de cocaína líquida en empresa de encomiendas en Táchira



Acoso escolar sin medidas: estudiantes intimidan a un profesor de tercera edad en Trujillo



Beneficiarios de la acción humanitaria serán los más afectados por la ley de cooperación internacional



Directiva de Ferrominera toma represalias contra trabajadores por protesta de brazos caídos



Profesores de la UGMA levantaron paro y volvieron a las aulas este miércoles



Continúa la «alerta naranja» por fuertes lluvias en Zulia



Sociedad civil condenan el proyecto de ley “anti-solidaridad” que busca cercar a las ONG



Guaidó sobre reactivación de la negociación en México: Urge un acuerdo para atender la crisis humanitaria



Sudeban flexibiliza requisitos para abrir cuentas bancarias



La industria del cacao busca renacer en Venezuela



Juan Pablo Guanipa: Hoy alzamos la voz en defensa de los más de 300 presos políticos en Venezuela



Según el exviceministro de Energía y Minas, Víctor Poleo, Venezuela requiere 50 mil barriles diarios de gasolina para abastecer a la población



Expertos en petróleo alegan que en promedio las refinerías Amuay, Punta Cardón y Puerto La Cruz, únicas operativas en el país, producen 140 mil barriles diarios (b/d) de combustible.



En cifras, esa cantidad sería suficiente para abastecer el mercado interno, por los siete millones de venezolanos que han emigrado y por las 9.000 industrias que han cerrado en 23 años de revolución.



Pero Freites sostiene que si hay escasez es porque 50% de ese combustible es desviado diariamente a Cuba



Venezuela confirma 30 nuevos casos por COVID-19 y un menor de edad fallecido



Dólar: 4,83 Bs/$ – Promedio Paralelo: 5,21 Bs/$ – Bitcoin 29,195.90 USD



Confagan registró un incremento de 50% del consumo de carne en el país



Reservas internacionales del BCV disminuyeron $180 millones en los primeros 15 días de mayo



CITGO reportó una utilidad neta de $245 millones en el primer trimestre de 2022



Hasta 800 dólares gasta un paciente hospitalizado en insumos y exámenes en Venezuela



Con Tarek William Saab el Ministerio Público ha renunciado a ser “parte de buena fe” en el proceso penal



Sobrino de Cilia Flores aún aparece en la lista de personas sancionadas de la Ofac



Ocariz: Exigimos que se abra el REP dentro y fuera del país para que millones de venezolanos puedan votar



Comunidad LGBTIQ+ sigue exigiendo respeto a sus derechos humanos



Comunidades del este de Barquisimeto se manifestarán este miércoles ante la falta de agua



“En Táchira 42 % de las personas mayores de 18 años son hipertensas”



Fue diferida audiencia de Roland Carreño para el 20 Mayo



500 organizaciones venezolanas rechazan proyecto de ley del chavismo que busca perseguir a las ONG6806:30

Asociación de Líneas Aéreas anuncia regreso de TAP a Venezuela y posible retorno de Air France



Antonio Ecarri: «La agenda del diálogo debe servir para algo mejor que un selfie»



Causa R acata el consenso dentro de la Plataforma Unitaria pese a haber planteado ideas distintas en Panamá



Familiares de pescadores desaparecidos exigen pruebas de la búsqueda



Azalea Colmenárez: Desde hace cinco días no llega gasolina a Lara



Diputado Elías Matta: Después del desastre ahora sí ruegan a EE.UU que invierta en Venezuela



Docentes universitarios de Punto Fijo alzaron su voz de protesta



Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, alerta sobre pérdida acelerada de la diversidad biológica en Venezuela



La Venezuela de Nicolás Maduro se potencia como el cuarto productor de cocaína del mundo



Padre de dos menores víctimas de abuso sexual por un sacerdote en Anzoátegui buscan justicia



Maduro recibió en el Palacio de Miraflores, a Ender ‘El Tigre’ Luces, ‘Primer Campeón Mundial Juvenil del Boxeo Venezolano’



Dip. Quiñones: No hay burbuja que pueda ocultar la profunda crisis que vive Venezuela.



Trasplante de órganos en Venezuela, la utopía para quienes viven contra reloj



Ornella Gómez: En el 2021 la ULA solo recibió el 4,3% de su presupuesto.



Nuevos proyectos de financiamiento para Venezuela evalúa la CAF







Internacionales



El Ejército ruso ataca con misiles desde el Mar Negro la región de Odesa



El Covid-19 avanza en Corea del Norte, que sigue ignorando la llamada del Sur



Misiles Javelin, en motos: el ingenioso sistema de ataque ucraniano para doblegar a los tanques rusos



Ingrid Betancourt: Si Petro gana la Presidencia, no habrá elecciones en cuatro años



Grecia eliminará la mascarilla en los lugares interiores desde junio.



Amnistía Internacional exige a Putin respetar los derechos de los prisioneros de guerra de Azovstal



Exjefe del Comando Sur asegura que China es la principal amenaza a la democracia en el siglo XXI



Luego de destruir ciudades ucranianas, ahora los rusos prometen reconstruir «las zonas liberadas»



La OPS alerta de que la pandemia por la COVID-19 no cesa en América



Banco Mundial: Honduras, segundo país más pobre de hemisferio occidental, después de Haití



Ex Coronel ruso critica la invasión de Ucrania en la televisión de Putin: ‘La situación para nosotros empeorará’



La mayor caída desde 2020: Wall Street cierra en rojo y Dow Jones baja un 3,57%



Fuerte caída del petróleo durante preocupaciones por la economía mundial



Lluvias dejaron 50 muertos y más de 20 mil familias damnificadas en Colombia



Putin contra las cuerdas: Perdió a legendario francotirador y coronel en misión suicida



Elecciones en Colombia: «Petro es el candidato del narcoterrorismo», afirma el expresidente Álvaro Uribe



HRW denunció varios casos de ejecuciones y torturas en Ucrania.



Alerta en España y Portugal por la viruela del mono.



Ucrania dijo que en este momento de la invasión es “imposible” retomar los diálogos con Rusia Juan Carlos I volverá a España éste 19 Mayo tras casi dos años en el exilio



Putin despliega los Terminator para frenar la supuesta «cacería» ucraniana de sus blindados



«Firme apoyo» de Joe Biden a la adhesión de Finlandia y Suecia a la Otan



Más de 108 mil venezolanos cotizan en la seguridad social de España



Lula se casa en Brasil a cinco meses de las elecciones



México pedirá a EEUU una «nueva política para América» en la Cumbre



Gobierno venezolano agradece que México interceda por una «América diversa e inclusiva»



OPS advierte sobre aumento de casos de COVID-19 en América



Kim Jong Un denuncia negligencia de funcionarios por brote de covid-19 en Corea del Norte



Portugal confirma 5 casos de viruela del mono y sospecha de 15 más



El primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra se declara culpable



Rusia dice que 694 militares ucranianos se rindieron en Azovstal



El Gobierno de Zelenski pide apoyo para el suministro de gasolina en Ucrania



ONU insta a Rusia a liberar exportaciones de cereales ucranianos por crisis alimentaria mundial6206:30

- Publicidad -

Japón pide a China que adopte «un papel responsable» por la paz internacional



Erdogan, de mediar para frenar la invasión de Putin… a vetar la entrada de Suecia y Finlandia en la Otan



Rusia afirma que hay una “falta de voluntad total” en Ucrania para negociar



Rusia expulsa a 27 diplomáticos y personal de Embajada y Consulado de España



Rusia anunció hoy el cierre de la corresponsalía de la radio y televisión canadiense CBC en Moscú y la anulación de las acreditaciones y los visados de sus periodistas.



Pentágono reveló que hay informes de casi 400 posibles encuentros con ovnis



Daddy Yankee vendió en solo 30 minutos primera función de despedida en Puerto Rico



Edgar Ramírez regresó al Festival de Cannes como jurado



Nacho nominado a «Premios tu música urbano»



La petición para despedir a Amber Heard de «Aquaman 2» lleva más de 4 millones de firmas







Deportes



El campeón del Tour de Francia Egan Bernal anuncia su voto por Federico Gutiérrez



Batalla campal entre aficionados del Eintracht y del Rangers en Sevilla



La estadística en la que José Altuve superó a Miguel Cabrera tras llegar a 1.800 hits



CopaLibertadores



Dvo Táchira 3 – 0 Ind Petrolero



Histórico acuerdo en el fútbol de EEUU: mujeres y hombres de las selecciones nacionales cobrarán el mismo salario.



El ruso Iván Kuliak, sancionado un año por lucir la «Z» en el podio de Doha



María José Soto se convierte en la primera mujer en presidir el COV

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! - Publicidad - Apóyanos aquí