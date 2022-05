OPINIÓN Lectura: El universo #24May

- Publicidad -

A Gladys Andrade

Juan Raad y Astrid

Y Alonso Dávila Sira

El Universo es un espacio que está lleno de energía neutra. La energía del universo proviene directamente de las estrellas. Toda energía neutra es pura; la energía se polariza cuando se mezcla con la materia. La polarización es la resultante de esta mezcla; Los polos son dos: un polo positivo y el otro polo negativo. Es lo que conocemos como energía eléctrica. De manera que la energía neutra es pura y llena el espacio del universo. El espacio es ingrávido debido a la ingravidez de la energía neutra. La ingravidez no la afecta la atracción propuesta por Newton que a la letra reza: “Los cuerpos se atraen mutuamente con una fuerza proporcional al volumen de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.” Pero donde rige la ingravidez no existe la atracción. De modo que no es cierto que los cuerpos se atraigan. La atracción fue una invención de Newton. Pero carece de validez ante la ingravidez del espacio. La ingravidez permite que los cuerpos se muevan en sus órbitas sin ningún obstáculo. Si en el espacio rigiera la ley de la atracción propuesta por Newton, los cuerpos tendrían peso. El peso es un efecto de la atracción. Pero como el espacio es ingrávido los cuerpos en el espacio carecen de peso.

La atracción en el espacio es individual en los cuerpos y solo opera dentro de sus atmosferas. Por esta razón, ningún cuerpo se puede sostener en la atmósfera y necesariamente caen. El ejemplo nos lo ofrece Newton que vio caer una manzana. La neutralidad de la energía que llena el espacio produce su ingravidez. La ingravidez es un estado perenne del espacio debido a la neutralidad de la energía que lo llena. Como decíamos al comenzar: El Universo es un espacio lleno de energía neutra proveniente directamente de las estrellas que son las que la producen. La energía del espacio debido a su neutralidad es inofensiva. Con los vuelos espaciales se pudo observar como un tripulante de una nave espacial caminaba por el ingrávido espacio.

Carlos Mujica

[email protected]

