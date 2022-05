OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Tips para emprendedores (Parte XIII) #24May

- Publicidad -

“Cualquier persona ve moda en una boutique o historia en un museo. La persona creativa ve historia en una ferretería y moda en un aeropuerto”

Robert Wieder

No es posible contar con una sola herramienta de marketing para generar actividades para tu negocio, y es por eso que hoy en día sigue siendo fundamental hablar del marketing mix.

El marketing mix es el conjunto de palancas de marketing que una empresa define y utiliza para satisfacer al consumidor y alcanzar sus objetivos de mercado.

Incluso hoy en día, en muchas PYME, el marketing se considera una actividad demasiado costosa y no se comprende su papel estratégico. Pero en 2022 ya no es posible que un emprendedor no tenga una orientación al marketing y no conozca sus principios.

Ya sea que venda servicios o productos, directamente a consumidores o profesionales o empresas, el marketing es lo que genera nuevas oportunidades de venta.

Una de las funciones primordiales del marketing es analizar y escuchar el mercado, observar a la competencia, entender cómo evolucionan los gustos y deseos del público.

Luego de recolectar los datos y analizarlos, comercializar posiciona mejor un producto o servicio en el sector de referencia, evaluando su precio, canales de distribución, y dará insumos valiosos a la producción para mejorar su calidad.

Por eso hay que ir creando poco a poco un ecosistema de marketing en el que se combinen múltiples herramientas para convertirlo en un verdadero motor de creación de oportunidades.

No es necesario comenzar con todas las herramientas disponibles: es mejor hacer un plan de dos o tres años para la creación del ecosistema y comenzar a experimentar solo con algunas fuentes.

Pero, ¿cuáles son estas fuentes de marketing?

Son muchos, de hecho innumerables. Las ferias, la investigación orgánica en línea y de pago, los boletines, los podcasts, los seminarios web son palancas de marketing… Le recomendamos que agregue una fuente cada año, experimente con ella y controle sus resultados, y luego decida si mantenerla, reemplazarla, agregarle algo.

Definitivamente, si conoces el papel estratégico que debe jugar el marketing en tu empresa, podrás reaccionar rápidamente a los primeros signos de cambio del mercado, corrigiendo lo que no funciona y adaptándose a la evolución de la situación.

Italo Olivo

www.iolivo.com

