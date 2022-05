Simonovis: Hay un grupo de fiscales que opera para el régimen de Maduro #24May

- Publicidad -

El investigador criminal y analista de inteligencia, Iván Simonovis, aseguró que el régimen de Maduro cuenta con un grupo de fiscales que operan a su favor, y que lo mismo sucede con los jueces.

«Acabaron con los jueces en el país. Diosdado Cabello anunció que iban a un nuevo sistema de justicia y que iban a hacer una nueva selección de jueces, pero a su criterio, que hagan lo que ellos dicen, cómo y cuando ellos dicen», dijo Simonovis, quien fue entrevistado por EVTV.

En ese sentido, el detective recordó que cuando llegó Hugo Chávez al poder y se dio el primer cambio de jueces, «ellos eran inamovibles» y podían permanecer hasta 10 años en el cargo.

Agrega que «nadie los podía tocar» porque eran personas que tenían que tomar decisiones extremadamente complejas y difíciles, y no podían estar influenciadas ni podía haber sobre ellas, un poder que les dijera quién iba preso y quién no. «Así no funciona la justicia en ninguna parte del mundo», expresó.

Seguidamente, Simonovis habló de la importancia de tener una política criminal coherente, y para ello, debe haber un personal idóneo para ese tipo de trabajo.

«En la mayoría del sistema de justicia policial en Venezuela están involucrados los militares. En todas las policías estatales está un militar y yo no quiero hablar mal del tema militar, pero ellos no saben ser policías», señaló.

