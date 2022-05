¿Por qué Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos del mundo? #26May

- Publicidad -

El lamentable tiroteo registrado el pasado 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, en el que un sujeto armado mató a 19 niños y dos docentes, abre un debate sobre por qué Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos en el mundo.

La periodista venezolana Alejandra Oraa, enumeró algunos datos claves para entender la razón de que el 31% de los tiroteos masivos del mundo se registren en la nación norteamericana.

La comunicadora social señala en primer lugar que «no hay razón por la cual un civil de 18 años deba tener la capacidad de comprar rifles diseñados para combate».

Como dato, añade que entre 1966 y 2012 hubo 90 tiroteos masivos y destaca que estos representan cerca de un tercio de los 292 ataques que se han registrado en el mundo.

¿Son diferentes los tiroteos de Estados Unidos? Si, explica la periodista del cana CNN en español.

«En el país las personas tienen una gran probabilidad de morir en tiroteos masivos si están en el trabajo o en la escuela. En otros países esos incidentes ocurren típicamente cerca de instalaciones militares», indica.

«En más de la mitad de los casos en Estados Unidos, el atacante tiene más de un arma de fuego (2 o más). -En incidentes internacionales, el atacante típicamente tiene sólo un arma», explica.

En este sentido, señala que en Estados Unidos hay un promedio de 6,87 víctimas por incidente, en el mundo el promedio es de 5.

Otra de las razones que convierten a Estados Unidos en el país con más tiroteos masivos, es que «tiene más armas que cualquier otro país».

«Hay alrededor de 270 a 310 millones de armas circulando en el país. Con la población de Estados Unidos de 319 millones, eso significa que casi cada estadounidense tiene un arma». apunta.

Oraa agrega que a esta situación se añade el «fenómeno de la imitación».

«Algunos investigadores creen que esas masacres pueden ser contagiosas: Una muerte o tiroteo incrementa las oportunidades de que otras masacres puedan ocurrir en dos semanas. Es una infección que dura cerca de 13 días, según estudios», comenta en su cuenta en Twitter la periodista.

Por último, deja una reflexión: ¿Hasta cuando seguiremos siendo el país con más tiroteos? ¿Cuántos inocentes tienen que morir? Duele no solo lo qué pasa, sino porque ya se siente la indignación de que no cambiaría nada».

Un joven de 18 años mató a tiros a 19 niños y un docente en una escuela primaria de Texas el martes, además de dejar varios heridos más, informó el gobernador Greg Abbott. El agresor también murió.

El atacante entró a la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, con una pistola, y posiblemente un rifle, explicó el mandatario estatal. Las autoridades no han revelado un motivo del ataque, pero Abbott identificó al agresor como Salvador Ramos y dijo que era un residente de la comunidad, ubicada a unos 135 kilómetros (85 millas) al oeste de San Antonio.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre esta masacre, afirmando:

“Cuando me convertí en presidente, esperaba no tener que pasar por esto otra vez”, compartió su dolor el mandatario norteamericano, añadiendo que “estoy harto y cansado de esto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería. ¿por qué seguimos permitiendo que esto suceda?”, preguntó Biden.

En este pronunciamiento, Biden lanzó un mensaje a favor del control sobre la venta de armas de fuego y su uso señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa.

“Los fabricantes de armas han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios les reportan”, ha dicho, para añadir: “Por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas?”.

¿Por qué Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos?



2022, más tiroteos que días del año.



No hay razón por la cual un civil de 18 años deba tener la capacidad de comprar rifles diseñados para combate, pero: ¿Qué tan común es?



