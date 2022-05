VIDEO Kate Moss testificó en el juicio que Depp «nunca la empujó, ni le pegó, ni la tiró por las escaleras» #26May

- Publicidad -

La supermodelo británica Kate Moss declaró el día miércoles en el juicio que enfrenta Johnny Depp contra Amber Heard. La figura fue citada para testificar bajo juramento sobre un incidente entre el actor y ella en unas vacaciones en Jamaica, cuando eran pareja.

Su declaración se realizó vía videoconferencia desde Gloucester, en Reino Unido y se extendió por poco más de 4 minutos ante las preguntas de los abogados.

Moss ha contestado a las interrogantes sobre un hecho ocurrido en un resort en Jamaica, que fue mencionado por Heard anteriormente cuando contó una historia sobre una discusión entre ella y Depp en 2015, donde temió que el productor empujara a su hermana Whitney por las escalera así como, supuestamente, había hecho con Moss.

Según la intérprete de «Mera» en «Aquaman» a su mente llegó «instantáneamente» la modelo y las escaleras. Un suceso que contradijo Moss con su testimonio al apuntar que «Él nunca me empujó, ni me pegó, ni me tiró por las escaleras».

Sobre los acontecimiento aclaró que se «resbaló» al salir de la habitación y que Depp fue rápidamente a ayudarla y después buscó atención médica.

Al finalizar su participación, fue Johnny quien se encargó de despedir a la actriz

«Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta. Salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda», acotó.

Después continuó explicando lo sucedido «Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía tanto dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y luego me consiguió atención médica«.

La modelo tuvo que ser parte de la disputa legal entre los personajes de Hollywood, debido a que Heard mención dicho episodio de violencia del actor contra Moss, una acotación que fue celebrado por el equipo de Depp, quienes esperaban desmentir la denuncia de Heard con el testimonio de la británica, como ha sucedido.

