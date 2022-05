Escasa aparición de Amber Heard en «Aquaman 2» no se debe a su mala prensa, según Warner Bros #25May

- Publicidad -

Warner Bros ha salido al paso de las declaraciones de Amber Heard sobre los recortes de sus escenas en la película de Aquaman and The Lost Kingdom y afirmó que no es por la mala prensa generada a raíz de su juicio contra Johnny Depp, sino por una «falta de química» con el protagonista Jason Momoa.

La versión de la empresa llegó por voz de Walter Hamada, encargado de la división de DC Comics, que con estas palabras contradice lo dicho por Heard hace una semana. La actriz manifestó que su participación en la grabación fue recortada drásticamente por la «campaña difamatoria» que aplica Depp y su bufete de abogados.

Según el directivo la revelación de la turbulenta relación de los famosos no fue razón para que su presencia en la cinta se redujera. Explicó que antes del juicio esta decisión ya estaba tomada.

“La magnitud de su papel se determinó en el desarrollo temprano del guión, que fue en 2018 diría yo. La participación del personaje en la historia fue más o menos la misma desde el principio», expresó Hamada.

Además, destacó que se estudió la opción de sustituir a la intérprete de «Mera» con la idea de integrar al equipo a una personas con una «química natural» con Momoa.

«Había una preocupación de que le tomó mucho esfuerzo y que por tanto sería mejor que volviéramos a encontrar a alguien que tuviera una química mejor y más natural con Jason Momoa».

Con respecto al último tema, se confirma que Amber sí aparecerá en la cinta, con menos tiempo en pantalla, pero echa por tierra los rumores sobre Paris Hilton como una posible sustituta en la segunda entrega de Aquaman que se estrenará en 2023.

