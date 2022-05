OPINIÓN Entorno en viñetas: Reconstruyendo el aparato productivo nacional #27May

- Publicidad -

ECONOMÍA

Reconstruyendo el aparato productivo nacional

-Luego de longas quejas respecto a las políticas de importación impulsadas por el gobierno, algunos productores nacionales fueron escuchados finalmente. En virtud de los recientes decretos 4.683 y 4.684, referidos al régimen de importaciones, se eliminó la exoneración arancelaria para 1.262 de los 4.485 bienes importados exentos de impuestos. En la lista figuran rubros alimenticios, calzado, instrumentos de medición, material eléctrico y herramientas, entre otros.

-Recordemos que, desde julio de 2018, el ejecutivo ha llevado adelante una política de exoneración de aranceles a bienes importados. En un principio, este mecanismo resultó funcional como una estrategia para remediar los graves problemas de desabastecimiento que padecía Venezuela.

-A partir del 2019, el gobierno decidió eliminar la exoneración fiscal a una gran cantidad de materias primas que utilizaba la industria nacional, mientras mantuvo las facilidades arancelarias, exoneración de IVA y otros tributos para productos terminados.

-Conindustria y otros gremios de empresarios, han criticado fuertemente estos beneficios, denunciando que genera una «competencia desleal» frente a la producción nacional. Tal «competencia desleal» se produce porque la industria nacional debe importar materia prima sin exoneraciones, y luego, cada proceso de la cadena productiva es sometido a impuestos de todo tipo. Como consecuencia, el precio final de los productos locales resulta mucho más elevado que el de los artículos importados.

-Si bien la nueva medida podría incidir en un aumento de los precios, a largo plazo protege la producción nacional, redundado en el desarrollo del sector secundario de la economía venezolana, tan golpeado en los últimos años. No podemos seguir navegando siempre en una «economía de bodegones» donde no tiene cabida el productor venezolano. Una economía sana, se cimienta en un sector productivo sólido, extenso y profundo. ¡celebramos esta medida, pues!

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 5,27 (1%)

Tasa de cambio BCV: 4,94 (3%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 14,7 (1%*)

IPC alimentario acumulado: 9,17%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 77%

Commodities

Petróleo Brent: $113,61 por barril (3%*)

Oro: 59.684,89 por kg (3%*)

Criptoactivos

BTC: $29.430,7(-2%*)

ETH: $1964,66(-4%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 31.928,62(-2%*)

S&P500: 3.941,48(-3%*)

NASDAQ: 11.769,84 (-6%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 6.309,6 (3%*)

-El BCV inyectó USD 120 millones al sistema financiero esta semana, lo que busca frenar el tipo de cambio paralelo, desatado en las últimas semanas. Este fenómeno, ha afectado a más de un empresario, pues todos sabemos lo complejo que es manejar la tesorería de una empresa con una tasa de cambio inestable.

-Por su parte, así como se estabiliza el mercado bursátil internacional, el mundo de los criptoactivos frena su caída, manteniéndose todavía en un bajo histórico.

SOCIAL

Pandemia

-El portal Covid19.patria.org.ve, revela un total de 59 casos de contagios de COVID, elevando a 523.119 el acumulado, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 516.284 pacientes sanados. En la jornada se reportaron tres fallecidos, para un total de muertes de 5.713. La tasa de contagiosidad sigue en 99%. ¡La curva sigue plana!



–

¿Viruela del mono?

-En un mundo que no deja de sorprendernos, la invasión y destrucción de ecosistemas, aparentemente son las causas de la emergencia de viruela del mono, con al menos 92 casos en 12 países no endémicos, fuera de África, y en personas no vinculadas a viajes a ese continente. Aún continúan los estudios para determinar el origen e impacto de esta enfermedad potencialmente letal. Esperemos que no estemos ni cerca de una nueva pandemia.

POLÍTICA

¿Humo Blanco?

-El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada, que relajará algunas de las sanciones impuestas contra los políticos e instituciones estatales de Venezuela.

-Como bien sabemos, la administración de Biden, autorizó a la gigante petrolera estadounidense Chevrón, a iniciar negociaciones con PDVSA: «El Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a Chevrón a negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela. No permite ni la extracción ni exportación petrolera por el momento», dijo un funcionario anónimo del gobierno gringo.

-Por otra parte, ante la queja de republicanos, un grupo de congresistas demócratas promovió el cese de las sanciones contra Venezuela. Sorprendente -o cínicamente, no sabemos-, el opositor, Leopoldo López, dijo estar de acuerdo con la flexibilización de las sanciones, luego de ser uno de los principales artífices de estas.

-Las sanciones fueron impuestas por el gobierno de Trump en el 2017, e inicialmente comprendieron la prohibición de comercializar Bonos del Tesoro venezolano y de PDVSA en mercados financieros estadounidenses. Poco después, también prohibieron comprar crudo u otros bienes relacionados con el gobierno de Venezuela. Asimismo, con la venia de la Unión Europea, sancionaron a título personal, a una buena cantidad de políticos oficialistas.

– ¿Será esto una luz al final del túnel? Las sanciones y bloqueo históricamente no han afectado a los gobiernos de los países sancionados, sino a la población de a pie, aquella más vulnerable. Entendemos que existe la necesidad comercial y la voluntad política, tanto del gobierno como de los gringos, para labrar una ruta hacia la relajación de sanciones. Esperemos que el gobierno, la oposición, y los EE. UU. se encuentren a la altura de las circunstancias y se aparten de mezquindades y agendas personales. ¡La mayoría de los venezolanos piden a gritos el levantamiento de las asesinas sanciones!

MUNDO INVERTIDO

IDB LAB

–BID LAB, es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.

-Su propósito es impulsar innovación con miras a la inclusión en la región, cocreando soluciones capaces de cambiar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones económicas, sociales y ambientales. Su objetivo, es cerrar las principales brechas de financiamiento para startups y compañías innovadoras que impulsan la inclusión y el cambio sistémico en América Latina y el Caribe. Desde 1993, BID LAB ha aprobado más de 2 mil millones de dólares para 2.700 proyectos, desarrollados en 26 países de la región.

-El BID LAB es una iniciativa que aplaudimos, ya que promueve el crecimiento de la región y la inclusión social y aceleración de proyectos que impactan la base de la pirámide poblacional latinoamericana. ¡Los invitamos a navegar su website!

¡QUE LATA LATAM!

-En días recientes, aclamado por decenas de miles de personas, el izquierdista, Gustavo Petro, subía a una tarima rodeado de una decena de escoltas y resguardado por dos escudos, luego de advertir un supuesto plan para atentar contra su vida. Desde el edificio contiguo, un policía de los Comandos Especiales de Colombia vigilaba con un arma larga.

-Las amenazas siguen a Petro en la recta final de una agitada campaña presidencial, en un país tradicionalmente derechista, y donde décadas atrás, líderes populares, parecidos a Petro, como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán, fueron asesinados cuando tenían posibilidades reales de llegar al poder.

-La actual campaña, ha dicho Petro, es su último intento por conquistar la presidencia, que le ha sido esquiva en dos oportunidades. Las encuestas lo dan como favorito, aunque con el pasar de las semanas el candidato de derecha, Federico Gutiérrez, ha recortado la diferencia. Los comicios serán el domingo 29.

– ¿Llegará la izquierda a Colombia? ¡Veremos este domingo!

DE ACRIP Y DE ALLAP

-Manteniendo la tendencia bajista, el precio de BTC, esta semana, ya suma 2 meses consecutivos “cerrando en rojo”, así como todo el criptomercado. Muchos analistas temen que el BTC regrese al umbral de los 20.000 dólares observado a mediados de 2021.

-La firma analítica Glassnode, sostiene que BTC se acerca cada vez más a su precio realizado o efectivo, impulsando más la compra masiva por parte de traders, de manera que existe esperanza de recuperación en medio de la caída libre que experimenta.

-El Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, se hizo noticia en el mundo cripto, cuando los banqueros expusieron la necesidad de ser cautelosos y a su vez rápidos en lo que refiere a las nominaciones FIAT en los bancos centrales de los diferentes países. En este sentido, los expertos señalan la necesidad en la creación de monedas digitales para los bancos centrales, de cara al intercambio local e internacional.

-El presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, señaló el rápido progreso de las tecnologías de pago rápido, así como el preponderante rol futuro que jugaran las monedas digitales en los bancos centrales (CBDC). Asimismo, planteó que las cuentas en estos bancos deberían pagarían intereses, lo que rompe paradigmas en el manejo de estas instituciones. Lo anterior, juega en contra de la filosofía del metaverso que busca descentralizar los medios de pago y valor.

-Durante la semana se transaron en Venezuela, 4578,89 Petros y 32,61 BTC, para un total de $ 1.21 millones de dólares en transacciones.

Oscar Doval

