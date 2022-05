RETACITOS #29May

- Publicidad -

Desde la Población Quebrada Arriba, llegan varios comentarios hasta nuestra mesa de redacción, ya es que al parecer han ocurrido varios enfrentamientos por los lados de La Lucía, dónde han indicado se encuentra una célula de varios desplazados de la guerrilla, los cuales tienen grandes hectáreas sembradas de presunta coca y marihuana, afirman que supuestamente durante la semana pasada dizque habrían resultado abatidos seis sujetos de ambos bandos, hasta el lugar se movilizó policías, GNB, Ejército y se dice que a los campesinos de la zona, los guerrilleros les han expropiado sus tierras, animales y casas y si no los someten a las humillaciones que se les ocurra. Aseguran que de esta situación en Carora no se sabía nada, pero desde el momento en que la gente comenzó a ver el desplazamiento militar y que también iniciaron en la población un toque de queda por las noches, dónde se llevan preso a todo el que esté en la calle. La pregunta que se hacen los larenses, ¿por qué ocultan está grave situación? ¿por qué los medios locales no han dicho nada?. Aseguran los campesinos de la zona que los irregulares utilizan tecnología de alta gama, entre estos drones y equipos satelitales, que les permite visualizar con tiempo más que suficiente para cambiar de lugar, las caravanas de militares que tratan de darle captura. Recordamos que cuando el comandante Reyes Reyes era gobernador del estado, alertamos sobre el movimiento de irregulares en las zonas de Morán y nos dijeron alarmistas y el tiempo nos dio la razón. Ojala que a esto se le salga pronto al paso, para ponerle coto e impedir tener en Lara situaciones tan indeseables como las que se viven en Bolívar, Zulia y Apure, donde son estos grupos los que mandan.

Esta semana se conoció una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, fijando posición en torno a una solicitud de amparo introducida por un trío de abogadas, que tiene que ver con la situación anómala y atrabiliaria que se ha venido presentando en el Colegio de Abogados del estado Lara, en la cual la Sala le formula una serie de cuestionamientos por cuando mezclaron naranjas con pepinos y les dieron dos días de plazo para que aclaren la situación. Claramente se desprende de la decisión dictada que se trata de meras fallas formales en la redacción, porque resalta la Sala que se puede deducir de la denuncia la afectación del derecho de participación del colectivo en el Colegio de Abogados del Estado Lara. Leímos la decisión y hasta donde llegan nuestros escasos conocimientos jurídicos, deja muchas incógnitas más que soluciones, y más bien abre las puertas para otro tipo de acciones que más que resolver facilitarían que todo siga como está actualmente en CAEL. En todo caso, abogados de la región muy experimentados, han coincidido con el comentario que hiciéramos la semana pasada, donde lo que subyace detrás de esta decisión, es tender la alfombra para que se produzca una decisión que ordene la intervención del Colegio, se designe a dedo una junta directiva con abogados afectos al régimen, y poner la institución al servicio de la revolución. Ultima hora, tal como lo habíamos alertado, se judicializó el caso del CAEL, el vienes se conoció otra decisión de la Sala Electoral del TSJ, donde un grupo de abogado solicitó su actuación y en vista de que no pudieron ponerse de acuerdo a nivel regional, en forma “express” ordena dejar sin efecto tanto la directiva de Nancy Rodríguez y la de Jacobo Mármol, además les ordena que se abstengan de realizar alguna actividad electoral, de allí que conociendo la composición del TSJ no es difícil deducir cual será la sentencia definitiva. Lo más grave es que los demandantes, cometieron la torpeza de proponer en el escrito, sus propios nombres para integrar la Junta Directiva interventora Ad Hoc, lo cual sería un precedente nefasto.

En numerosas oportunidades hemos señalado en esta sección, que este es, no solo en el ámbito nacional, sino en el regional, un “gobiernito” que no es más torpe y no mete más la pata, porque no practica. La última comiquita no la pone el mandatario regional, sino su colega gobernador del estado Mérida, cuya capital es la Ciudad de los Caballeros, donde al personaje se le prendió el bombillo y al parecer ha descubierto como lograr que las familias reduzcan el consumo de electricidad en sus hogares, de allí que ha girado instrucciones a la población, ordenando que todo aquel que tenga la intención de comprarse un televisor, tiene que pedir permiso a la gobernación; pero como la decisión es tan arbitraria y jalada por los cabellos, colocaron en las redes sociales, el video donde el funcionario anuncia la medida, indicando que todo el mundo tiene que informar cual es el voltaje que consume en su hogar, así que “cada vez que una persona compre un televisor tiene que pedir permiso” (Sic). Cuando escuchamos esta medida que atenta abiertamente contra principios constitucionales, lo primero que tratamos de indagar, es si el personaje era militar o tiene gente castrense que lo asesora; pero lamentablemente, nos aseguran que es un administrador dizque egresado de la UCLA, lo que nos lleva a la conclusión, conociendo la calidad de los egresados de esta casa de estudios larense, que se los pelean no solamente dentro del país, sino más allá de nuestras fronteras, que el personaje pasó por la universidad, pero esta parece no haberle enseñado nada, y si algo llegó a aprender, seguramente con el tiempo y con las comodidades de la burocracia, lo debe haber olvidado. La verdad que no hay derecho. Pregunta inocente: ¿Cuántos televisores tendrá en su casa?.

Y no queda más remedio que insistir, resulta que después de la tremenda tortilla puesta por el gober la semana pasada, de la cual se enteró todo el mundo porque los propios actores se encargaron de lograr que se hiciera viral en las redes, ahora se pretende reivindicar buscando apoyos a ultranza, como el acto de desagravio del Concejo Municipal de Palavecino, integrado por puros rojos rojitos, que han pretendido lavarle la cara, pero resulta que después que el agua se regó en el piso resulta muy difícil recogerla. Este acto hubiese tenido un gran valor si los dirigentes de los partidos de oposición en el estado Lara, hubiesen acordado hacerlo, porque ello habría significado que posición como Gobernador del Estado, había sido mancillada, su dignidad ofendida, pero no esto ha sido visto por la comunidad larense, como un acto político, para ganarse unos puntos con el mandatario regional, pero no por considerar que se lo merezca. Lo peor de toda la historia es que por todos lados hablan de ética y de moral, además piden al CLEL sanciones para el “legislador que de manera impropia se dirigió al gobernador”. Nos pareció muy acertada y oportuna la exposición de la edil Liliana Yépez, quien rechazó en términos categóricos cualquier motivación orientada a perjudicar a un tercero, venga de donde venga, del sector oficialista o del sector opositor, ratificando que rechaza todo lo que venga a perjudicar “la paz, la armonía, el equilibrio y la justicia de nuestro municipio, de nuestro estado y del país, porque somos un país que merecemos libertad, justicia, equidad y equilibrio”. No les sorprenda que en cualquier momento el Cocosette lo condecore o giren instrucciones para que una universidad oficial le otorgue un Doctorado Honoris Causa, así premia el proceso los desaciertos.

Pareciera una torpeza de marca mayor las declaraciones del flamante Coordinador de la Plataforma Unitaria, diputado Omar Barboza, hombre a quien designan en el cargo por su larga experiencia, sus facilidades como negociador, conciliador, amigo del diálogo permanente y constante, cuando advirtió el pasado miércoles 25 de mayo, palabras más palabras menos, que los “alacranes no podrán participar en las primarias de la oposición”, cual de entrada le resta seriedad al proceso, porque supuestamente se va a elegir un candidato para la presidencia de la República y la participación debe ser abierta, para todo el mundo, sin limitaciones, cero exclusión porque al comenzar a establecer limitaciones para participar, ya el proceso comienza con plomo en el ala. La intención, por el contrario, es que participe el mayor número de aspirantes posible, estableciendo reglas muy claras del juego, después de participar en el proceso de primarias, se deben respetar en forma estricta los resultados, quien fracasó debe aceptarlo, pero además debe comprometerse a continuar trabajando intensamente por aquél candidato que resulte escogido y designado como candidato unitario de la oposición unida, única manera de evitar los roces y los debates estériles. Si no se permite la participación de algún grupo de oposición, y este decide presentarse al proceso de elecciones, a lo cual tiene perfecto derecho, nadie lo podrá cuestionar, porque simplemente dirá que no le permitieron participar en las primarias, siendo un líder reconocido, teniendo sus seguidores y cumpliendo con todos los requisitos; por lo tanto, no sabemos cómo, pero creemos que el Coordinador Barboza debe recoger velas y abrir nuevamente el compás, para evitar la atomización del voto.

El venezolano es sin duda una especie difícil de comparar. Siempre dicharachero aún en situaciones adversas. El ánimo jamás lo pierde y el deseo de superarse está a prueba de todo. En tiempos de la guerra de independencia supo ubicarse en ambos bandos. No les fue fácil a quienes se alinearon con el rey, pero tampoco del lado patriota. Había siempre un motivo para involucrarse en algún movimiento que permitiera desarrollar habilidades y actividades. Los liderazgos de los próceres patrios eran avasallantes, desde el General Bolívar, pasando por Páez, Sucre, Urdaneta, Piar, Rivas y cientos más, quienes pudieron levantar ánimos y arrestos al pueblo para lograr los objetivos en la guerra independentista más prolongada y sangrienta en américa latina. Así pues, en Venezuela ocurren los eventos sociales casi únicos «made in Vzla». La Guerra Federal, la extensa confrontación Liberal-Conservadora, los golpes caudillescos permanentes, la Revolución Libertadora con los andinos, el golpe de Gómez a Castro, a Medina, a Gallegos, el magnicidio de Delgado Chalbaud y el otro frustrado a Betancourt, el golpe a Pérez Jiménez a CAP, la renuncia ó golpe a Chávez y paremos de contar y siempre el venezolano bonachón y afectuoso. Es el venezolano intrépido, valiente, solidario… Pero sabe olfatear y sacar partido de las cosas. Vieron en diferentes escenarios históricos a sus líderes, acertados ó no, de seguro, será otro tema. Bolívar, Páez, Zamora, Betancourt, Pérez Jiménez, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Chávez. Vale la pena preguntarse ¿quién será el líder del país en los años 20 del siglo 21, porque en Venezuela quien se aburre es porque no existe y la conspiración para bien ó mal nunca acabará».

Trascendió que al parecer se ha llegado a un acuerdo de integración, entre la AD del indio Berni y la corriente de Leomagno Flores, para todas las seccionales en el país; en tal sentido que por Lara al CEN irían Jorge Ramos Guerra como primer Vicepresidente; Roberto Sánchez Fortoul, Rubén Morales y Carmen Elena Morales como Secretarios Políticos. Para el CES AD en Lara: Pedro Morles, Secretario General; Benjamín Adan, Secretario de Organización; la Presidencia de AD seguirá en manos de Rubén Lima y como Presidente en ejercicio, Leomagno Flores. Se informó que para el 11 de julio se hará el anuncio formal de esta nueva integración partidista, donde se trata de recuperar la corriente de Carlos Andrés Pérez dentro de la tolda blanca. Se pudo conocer que al menos en 8 seccionales se realizarán elecciones primarias, por cuanto tienen cuatro aspirantes a la Secretaría General; mientras que en el resto de las seccionales, se ha logrado el consenso. Consultamos en AD-HRA en La Pochocha, y dijeron no tener ningún conocimiento de estas actividades, por cuanto la gran mayoría de la militancia en todo el país, continúa siguiendo al “turco” de Valencia como su líder tradicional, advirtiendo que solo se trata de acciones improvisadas para no desaparecer del mapa político, porque si no tienen la militancia, simplemente solo representan un cascaron vacío.

Las cosas en el Dirección de Abastecimiento Municipal de Mercados en la Alcaldía de Iribarren, siguen de mal en peor, ya que en lugar de realizar una investigación a fondo, establecer las responsabilidades, aprovechando que entre los chicos malos se están acusando unos a otros, hacer una caída y mesa limpia depurando esa dependencia, sin importar quien caiga, si es familia o no, lo importante es lavarle la cara a esa dependencia de manera que no la sigan calificando como un centro de matraca para los trabajadores de la economía informal del estado Lara y de los distintos mercados populares de Barquisimeto. Demás está repetir todas las denuncias que nos han hecho llegar los buhoneros, señalando a quienes son los responsables de bajarlos de la mula; sin embargo, no se han atrevido actuar a fondo, porque al parecer hay mucha complicidad interna, son muchos los que presuntamente están beneficiándose de los “negocios” y manipulaciones que allí se registran. La última información que llega hasta nuestra mesa de redacción, es que el Cocosette, no sabemos si tal historia es cierta, pero al parecer habría acordado darle dos meses de vacaciones al personal de esa dependencia, hasta tanto se calmen las aguas por las denuncias hechas en esta sección, lo cual de ser cierto, nos parecer una muy torpe decisión, porque si no se aplican sanciones ejemplarizantes, cuando se reincorporen a sus labores, de nuevo volverán a las malas costumbres, ya que saben que nadie los castigará y podrán continuar con sus negocios protegidos con la mayor impunidad. La verdad que no hay derecho.

Comentan que por los lados de Voluntad Popular el tema del vehículo de dos ruedas que fue lamentablemente robado a su dueño en la campaña electoral pasada por el hampa, hizo que se iniciara una fuerte campaña de recaudación de fondos, organizada por una dirigente de Palavecino (ML). La misma obtuvo una muy significativa y suculenta respuesta económica. El detalle estuvo al parecer en que la mencionada dirigente luego de satisfacer el propósito de la tarea, dizque no dio vuelto al resto de sus compañeros, quienes quejosos quedaron con los «ojos claros y sin vista», lamentándose y alegando de que no le basta tener a casi toda su familia beneficiada en los pagos de las célebres becas de activistas, sino que supuestamente también se habría quedado con lo recaudado por la moto; lamentablemente, entre cielo y tierra no hay nada oculto, todas las cosas se saben, porque de alguna manera, quienes no recibieron su pedacito de la torta, son los primeros en echar los cuentos y por mucho que haya sido la macolla, no compensa la raya de la cual ahora no se podrá desprender y seguramente, serán muchos los que cuando les pase por un lado, se agarraran la cartera, por si acaso.

Por la zona norte de Iribarren hay un comerciante dedicado al negocio avícola, quien le expresó a la directiva de «AD-HRA En Resistencia» de la zona que su situación económica se encuentra en al borde de la quiebra debido a que al parecer la «segunda de a bordo regional blanca» le debe hasta el modo de caminar. Dicen que hay un muy importante suma de dinero en juego. El asunto que se está tratando de esclarecer es si esta operación obedece a actividades particulares ó por el contrario ha involucrado al partido para tales fines. Los representantes blancos le sugirieron al comerciante que dirija una comunicación a la Bella Soo para que investigue el asunto. Según informan por ésos lados, dizque que se les oyó a los cuadros adecos calificar a la susodicha dirigente como la «arrasadora», ya que no le bastó quedarse con el grueso de las becas de los activistas, sino que también el «pollo que había en la mesa», también se lo comió!!. Mansa la lapa.

Aparentemente no causó ningún efecto la tan cacareada renuncia de algunos directivos de UNT en Palavecino, quienes habían anunciado que su ausencia representaría un tsunami de incalculables repercusiones. Pero al parecer ha ocurrido todo lo contrario, pues, se asegura entre las bases, que se está preparando un trabuco de primera línea, con dirigentes de buena aceptación, de gran empatía en la comunidad y de comprobada experiencia para asumir el control de ese partido en tan importante municipio. Se ha advertido que se pondrá la lupa en captación de personas de alto calibre, que participen en el próximo congreso de UNT a realizarse en los próximos días en Cabudare. Por cierto que las desavenencias internas con Don Guille, en vista de la celebración del congreso, han sido suspendidas o mejor dicho metidas en el congelador al menos en lo inmediato, estaremos muy atentos para ver qué es lo pasa luego de ese congreso, de seguidas vendrán las elecciones internas para seleccionar las autoridades de ese partido, siendo muy probable que vuelvan a surgir las diferencias, que si son tratadas con inteligencia y buen sentido, pudieran ser altamente beneficiosas para la consolidación de UNT la entidad.

Continúan los acomodos en los tribunales de la región, de acuerdo con las versiones de los abogados que hacen vida en la región, en Lara al parecer hay dos tribunales de excepción, el Juzgado Superior Segundo y Juzgado Superior de Protección, por supuesto por tratarse sus titulares de personas respetables, cumplidoras de sus deberes, apegados estrictamente a las leyes, además incorruptibles, por supuesto que les estorban a quienes no están apegados a estos principios. Lamentablemente, no pudieron sacar al primero, pero si a la segunda y por supuesto, afirman que presuntamente quien funge como la jefe tribal se montó en el taburete y ahora como dicen popularmente, ahora está cubierta por todas partes y sin ningún tropiezo podrá cobrarse y darse el vuelto, es decir que ahora se estableció el control total de los chicos malos, quienes determinan el destino final de los juicios, dependiendo del bufete que lo envíe y una vez asignado, ya que sabe cuál será la decisión y presuntamente en función de eso emiten las facturas de cobros a los clientes. En estos momentos ha llegado a nuestra mesa de redacción un dossier de una empresa de un conocido grupo de Lara y con ramificaciones fuera del país, que desgraciadamente cayó en mano de uno de estos bufetes que aplican el terrorismo judicial y en los últimos años, le han hecho la vida cuadritos a toda la familia, pero como siempre se ha dicho, lo que fácil se obtiene fácil se va y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, de tal manera que en cualquier momento serán plenamente identificados.

Comentan al parecer el burgomaestre de Urdaneta, evocando su origen, al parecer dizque está utilizando lenguaje de sus ancestros, amenazando por radio e inmiscuyéndose en la vida de los vecinos, evidenciándose una situación degradante, violatoria de DDHH, ya que supuestamente hay hostigamiento a la población por parte de la primera autoridad civil de la zona, se amenaza a quienes denuncian las situaciones irregulares dentro del municipio; no existe un Plan de Desarrollo para ejecutar, por lo menos hasta el día de hoy que conozca la población, al extremo que la gente admite que estamos en una dictadura y que el autoritarismo se observa por todas partes, pero al parecer Urdaneta se lleva los primeros lugares en esta materia, esto lo hemos señalado varias oportunidades, nos hemos referido a los temas como el combustible, la distribución y comercialización del gas, donde afirman que cada vez que llega la gandola de combustible al exalcalde dizque se le tienen que asignar 300 litros, porque el considera que tiene derechos, afectando a la mayoría que se dedica a la agricultura y no cuenta con suficiente combustible para realizar sus tareas en las fincas. movilizar las cosechas hasta los centros de consumo, e incluso se pone en peligro la vida de las personas, porque se ha denunciado que no hay gasolina para que llevar a los enfermos hasta los centros de atención, existiendo denuncias de personas que han perdido la vida en estas circunstancias. Los vecinos asistidos por los luchadores sociales, están reclamando una investigación por parte del Ministerio Público, para que funcionarios de esta dependencia se apersonen en la región y puedan comprobar in situ, las denuncias que han venido haciendo los habitantes de Urdaneta a todos los niveles.

Un gran malestar existe en las filas de VP en la región, ante algunas decisiones que se han estado adoptando, en forma arbitraria y contraria a los intereses de la mayoría, por lo cual el Equipo Regional de Activistas (ERA), decidió alzar su voz de protesta, de acuerdo con la comunicación que llegó hasta nuestra mesa de redacción y expresa: “ Nosotros, José Ángel Ocanto (coordinador político), Rafael Molina y Luis Gerardo Oropeza, miembros del ERA-Lara, exigimos una averiguación exhaustiva sobre la exclusión e incorporación de numerosos activistas en varios municipios del estado, dependiendo de las inclinaciones que expresen en el proceso de legitimación del partido. Esta situación la hemos percibido en las últimas horas, en términos escandalosos, en los municipios Iribarren Norte y Sur y en Morán. Han sacado sin justificación a activistas de comprobada lealtad con VP, mientras que han ingresado personajes no reconocidos dentro de la organización. Esto ha causado un profundo malestar, e implica el riesgo de que los resultados despierten sospechas graves respecto a su transparencia. Este flujo y reflujo de activistas se ha llevado adelante con marcada opacidad. Nosotros en la reunión de hoy del ERA-Lara pedimos dejar constancia en acta, de nuestra inconformidad con estas prácticas que no sólo contrarían los reglamentos y principios del partido, sino que se asemejan a vicios horrendos que solemos observar y criticar dentro del propio oficialismo. En Morán defenestraron del listado a Olimpia Cecilia Linarez (enfermera jefe del municipio), Lenny Colmenares Pérez (enfermera 2), Marifer Alvarez (educadora y exresponsable del municipio), Fernando Hurtado (exresponsable de Gremios), Jhomber Colmenares (excoordinador de Juventudes), Victor Benítez (exresponsable de organización), Leomar Alvarado (excoordinador de Comunicación), Afrodilio Pérez Llanez (exresponsable del partido), Edwing Rodríguez (exresponsable de la parroquia Bolívar), etcétera. En Iribarren Sur el ERA sacó de la lista que fue a Caracas a: Elita Oviedo, Amalia Rosa López, Petra María Sánchez, William Oropeza, Cristina López, Elizabeth Lucena de Méndez, Maria Valera, Belkis Rodríguez, Ana Dudamel, Nailet Unda, Mirta del Carmen Mujica. En estas exclusiones propuestas el gremio más afectado es el de la salud (enfermeros y médicos). También existe una copiosa lista de exclusiones del partido en Iribarren Norte. Esperamos que esta denuncia sea procesada con diligencia y apegada a los intereses de VP. Llama la atención estos hachazos a mansalva a los cuadros de activistas, cuando tanto se pregonó que uno de los propósitos de este proceso de actualización y legitimación, es hacer que VP crezca y se fortalezca. Un fuerte abrazo. Fuerza y fe.. Como no soy escaparate de nadie me permiti incluir completa la comunicación.

