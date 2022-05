Son titulares domingo #29May

- Publicidad -

El lunes 30 es feriado bancario.



Los precios de alimentos han aumentado un 38% en lo que va de año.



Polesel: Comercios que no se adaptaron al IGTF perdieron hasta 20% de sus ventas



Choque en autopista del Sur de Valencia que dejó dos muertos



Guaido llegó a Yaracuy fortaleciendo la unidad



Fiscal que dio con la esposa del «Pablo Escobar ecuatoriano» fue asesinada por sicarios venezolanos



Freites: Producción de gasolina disminuyó en la segunda quincena de mayo



Afectados por lluvias en Sur del Lago son atendidos en 18 refugios temporales activados en la zona



FANB desactiva 30 artefactos explosivos en zona fronteriza con Colombia



MP eliminó publicaciones relacionadas con el secuestro de Franyeli Guerrero.



Las primarias opositoras son de unión y no un «concurso de vanidad», dice Guaidó.



Aerolínea Plus Ultra reiniciará vuelos entre Caracas y Tenerife



Guanipa para el nuevo presidente de Colombia: Deben mantener el desconocimiento a Maduro



En Venezuela, casi 100 de cada mil adolescentes son madres.



Sistema Patria anuncia primer bono “especial” de junio



COVID-19 en Venezuela‌‌ 53 nuevos casos y 0 Fallecidos



MP detiene a ex comisario del Cicpc por amenaza a un ciudadano con arma de fuego



Adultos mayores marcharon en la Guaira para exigir 600 dólares de pensión



“Es imposible retomar la normalidad en la economía venezolana como lo está pidiendo el presidente Nicolás Maduro, cuando el sector transporte necesita Combustible



La falta de acceso al combustible a precio preferencial sigue motivando manifestaciones pacíficas por parte de los larenses.



Más de 450 partidas de nacimiento para niños migrantes han sido emitidas por la Embajada de Venezuela en Colombia.



En Apure advierten brote de tuberculosis en el rebaño.



Cacaoteros venezolanos buscan elevar la producción a 60.000 toneladas en tres años.



Campaña nacional de vacunación contra el polio, sarampión y rubeola inicia este 01 de junio.



, expertos sobre muerte de implicado en secuestro de Franyeli Guerrero, aseguran que “Hay detalles que hacen que la versión policial no sea verídica”



Andreína Baduel: Mi hermano necesita cuatro operaciones tras ser sometido a torturas.



La plaza Alfredo Sadel a reventar: Fanáticos disfrutaron de la final de la Champions con pantalla gigante



‘Exigimos respeto’: Rechazan mural a favor de Alex Saab en la entrada de La Asunción, estado Nueva Esparta







Internacionales:



Rusia advierte a EE.UU. contra el envío de sistemas de multicohetes a Ucrania



Central térmica en Donetsk suspende operaciones por avance ruso



Autoridades de EEUU confirman hasta ahora 12 casos de viruela del mono.



Zelenski denunció que las fuerzas de Putin «están impidiendo» las evacuaciones en Kherson



Prisioneros de guerra ucranianos afirman haber sufrido torturas durante su cautiverio en Rusia



El nobel de Economía Joseph Stiglitz pide prohibir las criptomonedas



Más de 39 millones de colombianos están convocados a elegir presidente este domingo



Investigan inacción policial en masacre escolar en Texas.



Kamala Harris pide que se prohíban las armas de asalto en EEUU.



Ortega ordena cerrar la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras 82 ONG.



Más de 30 personas murieron este sábado en la ciudad de Port Harcourt, Nigeria, en una estampida durante una entrega de alimentos a los pobres organizado por una iglesia, informó la policía.



Acusan a galerista en Florida de vender obras de arte falsas que ofrecía como originales de Andy Warhol, Banksy, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat y otros artistas, informó la fiscalía federal.



Al menos 28 muertes en el nordeste de Brasil debido a las fuertes lluvias



México confirma su primer caso de viruela del mono.



Falleció Angelo Sodano, importante cardenal del Vaticano



La Fiscalía de Ucrania busca toda prueba de crímenes de guerra contra Rusia



Putin firma ley que elimina límite de edad para servir en el Ejército



Rusia dice haber destruido 3.300 tanques y blindados ucranianos en tres meses



Rusia efectúa otro ensayo de su misil hipersónico «Tsirkon»4506:47

Rusia gana terreno en el Donbás pero se queda sin tanques y en casa transita por campo minado.



Fico Gutiérrez reiteró que abrirá la frontera con Venezuela de ser electo



Publicaron las primeras fotos del padre del joven asesino, totalmente devastado



Lula pide a los colombianos votar por Petro para consolidar unión suramericana



Después de sentarse a negociar hace tres meses, Moscú y Kiev más lejos que nunca



Alex Saab declarará ante Corte Suprema por sus millonarios negocios con Piedad Córdoba



“Se trató de una gestión de recuperación de cartera con una comisión de éxito… Cuando el Gobierno de Venezuela aprobó e inició el pago de Cadivi a empresarios apoyados por Piedad Córdoba, ellos empezaron a pagar la comisión de éxito.



“A medida que iban concretando los pagos, ellos iban cumpliendo los compromisos con Piedad Córdoba y con William Amaro, ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo; sin embargo, en la segunda solicitud, un empresario dijo que era imposible seguir moviendo tanto dinero en efectivo y pidieron una empresa a la que pudieran transferir”.



La Corte Suprema tiene en su poder correos electrónicos con transacciones, nombres de socios, documentos escritos y revisados directamente por Córdoba, y hasta el cruce de comunicaciones de las millonarias transacciones con Saab, reseña Semana.



Zelenski acusó a Rusia de Estado terrorista tras 94 días de invasión a Ucrania



La Policía de Colombia exigió que los regímenes de Cuba y Venezuela extraditen a los líderes del ELN que se esconden en sus territorios.



Sorpresivo silencio del papa Francisco ante el arresto de un cardenal en China



Acaba el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: estos son los posibles desenlaces



La sátira sueca «Triangle of Sadness» se llevó la Palma de Oro en Cannes







Deportes:



Vinicius que le dio un golazo a la Champions 14 al Real Madrid La final de la Copa Libertadores femenina también se jugará en Ecuador



Courtois, héroe sin capa: El más valioso en la final de la Champions League



La delegación de la Vinotinto Sub21 partió a Francia, país donde se disputará el Torneo Maurice Revello.



El Chelsea ya tiene nuevo dueño: Todd Boehly



La venezolana Yorgelis Salazar es campeona de los Juegos Panamericanos de Karate 2022



Leclerc hace la «pole position» del GP de Mónaco

