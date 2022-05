Consecomercio: Ingreso de productos sin regulaciones y controles ponen en riesgo a usuarios y afectan al comercio #30May 

- Publicidad -

El sector de autopartes es el más afectado con el ingreso de productos importados, sin las regulaciones necesarias por parte de las autoridades venezolanas, afirmó Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

Precisó la dirigente gremial, que es uno de los sectores que genera mayor preocupación es precisamente el de las autopartes, sobre todo en un país donde la gran mayoría de los vehículos del parque automotor ya han cumplido su vida útil y tienen un largo período de obsolescencia, de allí que al colocarle a un vehículo un repuesto que no tiene la calidad requerida, la posibilidad de que pueda tener un accidente se multiplica.

La presidente de Consecomercio señaló que desde la organización gremial han venido insistiendo ante las autoridades nacionales, sobre todo en el caso de los agentes aduaneros y el régimen, para lograr que el ingreso de los productos al país se haga de manera formal.

“La responsabilidad de esto está en las aduanas y sus funcionarios, nosotros no estamos en las aduanas, nosotros no somos los que estamos en las fronteras. Hay una responsabilidad directa del ejecutivo que tiene que velar que los productos que se consuman en el país hayan sido nacionalizados correctamente”, precisa, agregando que no corresponde al comercio y los servicios verificar la calidad de los productos que están ingresando por las aduanas al mercado nacional.

Polesel destaca que todos los productos que ingresan al país deben cumplir con el pago de impuestos, pasar por los procesos de supervisión y control, sobre todo en casos muy específicos, donde cualquier negligencia puede ser nefasta, como son medicamentos, alimentos y autopartes

Explica la presidenta de Consecomercio, que allí es donde nadie puede llevar un control, indicando que el primer control que no ocurre, “es que el fisco no sabe qué fue lo que entró, no se ha registrado, no se nacionalizó la mercancía y luego ya cuando ingresa generalmente se vende por vías informales y es allí donde está el mayor riesgo”, precisó Polesel en Fedecámaras Radio

