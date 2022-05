Juan Guaidó: Comprarle petróleo a Maduro es financiar la tortura y el narcotráfico #30May

- Publicidad -

Hay diferencias entre comprarle el petróleo a Venezuela, y comprárselo a Maduro. Comprarle el crudo a Maduro es financiar la tortura, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, los viajes de Alex Saab, entre otras cosas.

Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, político e ingeniero, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como Presidente encargado de Venezuela hizo el crudo señalamiento en San Felipe, Estado Yaracuy, durante su caminata casa por casa luchando «por un mejor país».

Viene haciendo una gira política desde el Oriente visitando varios Estados, apoyado por una agrupación que se denomina “Salve Venezuela” (SAVE), escuchando a la gente y contactando con la oposición para conocer en qué lugar se encuentra la alternativa democrática ante el régimen de Nicolás Maduro.

Dijo Guaidó que eso no es hacer negocio con Venezuela porque el reto que tenemos es estado de derecho, seguridad jurídica, inversión privada y entonces llevar al país nuevamente a una potencia energética, sólo posible en democracia.

“No hay ningún tipo de contradicción de que por ejemplo, Chevron, que se le acaba de renovar la licencia operativa que tiene del 2019, operen sus activos en Venezuela siempre que eso no financie a un aparato represivo y dictatorial.”

–Mientras el mundo está hoy sacando sus inversiones, Rusia por ejemplo, vemos empresas ecoamigables y ahora a empresas libertad-amigables. Mal pudieran entonces cambiar un dictador por otro.

Juan Guaidó señala que para rescatar la industria petrolera se necesita rescatar el estado de derecho, no en forma de levantar la industria sin seguridad jurídica.

Ninguna empresa va a invertir miles de millones que se necesitan para levantar la producción petrolera mientras no tengan la seguridad de poder, sentencia.

«Lo que le puedo decir a los venezolanos es que las sanciones continúan y van a continuar hasta avances significativos en el proceso de acuerdo a través de México o la recuperación de la democracia. Esa es la presión internacional que nos ha acompañado hasta este momento».

Pero si el régimen quiere garantías, licencias, –continúa–, tiene que volver a la posibilidad de un acuerdo; básicamente se espera es por ellos, no por la alternativa democrática o la plataforma unitaria lista para lograr un acuerdo en favor de los venezolanos.

“Era más que evidente que no iban a invitar a Maduro ni a ningún dictador a la Cumbre de las Américas. Eso era absolutamente evidente. Era una maniobra simplemente para enlodar algo que es absolutamente necesario para la región que lucha por la democracia, la atención a los migrantes. Maduro, Ortega y Miguel Díaz-Canel dictadores, como tal deben ser tratados, como debe ser tratado Vladimir Putin y Aleksandr Lukashenko”. Estima que el debate no es de izquierda ni derecha. Es de libertad y democracia.

Tenemos entendido que viene en una gira política desde el Oriente del País. Ahora por estos lados. ¿Cuál es el motivo y quienes le acompañan?

–El motivo siempre es la gente. No solamente acompañar sino proponer soluciones. Aquí está claro que para reivindicar la familia y tener mejor salario, para hacer prosperar a este país, para curar el campo en la industria petrolera, hay que recuperar la democracia.

“Recuperamos la democracia realizándonos a través de la unidad que debe tener reglas de juego. Tenemos que superar los errores como los del 21 de noviembre del pasado año. Así que hoy estamos promoviendo la unidad para derrotar al régimen y recuperar a nuestra familia y la felicidad con fórmulas concretas: plataforma unitaria, promover las reglas de juego que es la medición o las primarias, como queramos llamarlas, y buscar a los venezolanos que no se han rendido”.

Esta percepción de que todo está normal no es cierto, dijo. Aquí pretenden normalizar una tragedia y lo que recogimos en cada una de las casas que visitamos, es que los vecinos van a luchar hasta lograr la democracia, recuperar nuestra familia con tareas pendientes y constantes.

La unidad es una construcción, sostiene, no es una meta última. “Celebramos el aterrizaje en la plataforma unitaria para ahondarnos en lo que va a ser un mecanismo de medición. Este no es un concurso de vanidades, es una meta política para incorporar a sectores sociales y a los venezolanos en la unidad que vamos a llevar a cada rincón y a cada pueblo de Venezuela, porque hay millones dentro y fuera del país que no se han rendido ni lo van a hacer.

Un año después de las elecciones legislativas en Venezuela, marcadas por el abstencionismo y el llamado de la oposición al boicot por lo que llamaron un proceso fraudulento, el país volvió a las urnas para las elecciones regionales con una oposición altamente dividida el 21 de noviembre del 2021.

La Asamblea Nacional prorrogó en enero por 12 meses su continuidad constitucional como Presidente encargado. ¿Qué resultado de su gestión puede presentarle al país?

–Solamente un testimonio de resistencia, de levantar la bandera de justicia, democracia, libertad, trasladar las investigaciones a la Corte Penal Internacional, las sanciones a corruptos violadores de derechos humanos, por ejemplo, la detención de Alex Saab, a responsables directos que traficaron y trafican con el hambre de los venezolanos, a buscar apoyo para la ayuda humanitaria, a levantar las banderas de la necesidad de los más vulnerables en Venezuela y fuera de ella, los refugiados, los migrantes, el TPS que amablemente el Presidente de Colombia Iván Duque Márquez concedió a los venezolanos, la identidad, el trabajo de esos embajadores a lo interno de Venezuela, la unidad de plataforma unitaria, las reglas de juego, la ayuda brindada que se ha canalizado también a través de las ONGS. Ha habido mucho ruido. Hemos cometido errores al no decir las cosas como son.

“Es mucho lo que hemos logrado y atesorado pero hay una tarea pendiente y se traslada en parte a la frustración que siente nuestra gente hoy, la dictadura”.

“Cuando me juramenté juramentamos a todo un país para recuperar la democracia, la libertad y trasladarnos a lo concreto: Elecciones libres y justas. A pesar de todo es tarea pendiente y la vamos a honrar con los venezolanos”.

Al renovarse su mandato, ¿Cómo siente el respaldo político y popular en el país en lo que va de gira?

–Una cosa es la opinión publicada y otra la verdad. Hay cosas diferentes, pero hay muchas interesantes porque a veces trasladamos eso a las redes sociales. Ni siquiera un tema de prensa o de opinión, y el régimen pretende distorsionar y hacer propaganda con eso.

La verdad la vimos en la caminata casa por casa, subraya satisfecho Juan Guaidó, una aproximación a la verdad. La verdad está en el pueblo que no se rinde. Está en el pueblo de Barinas que le dio una lección grandísima a la dictadura. Hasta en Oriente hay un pueblo que sigue adelante, en la consolidación de la plataforma unitaria en el deseo de cambio, en los migrantes que quieren regresar.

“Así es que el respaldo popular se mantiene bien y estamos conscientes de que tenemos cosas que saldar con nuestra gente. Tengan seguro que vamos a honrar el compromiso con los venezolanos. Tenemos que buscar a cada hombre, mujer, adulto mayor, profesionales. La unidad y el ejercicio de la mayoría hay que hacerla en la calle.

Estados Unidos aseguró el jueves 26 que bajo ningún concepto invitará a representantes del gobierno venezolano representado por el Presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, prevista para el mes que viene en Los Ángeles.

“Rotundamente no. No lo reconocemos como un gobierno soberano”, dijo Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre, a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación.

Estados Unidos considera como ilegítimo al gobierno de Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como Presidente interino.

No obstante, Maduro dijo que “Hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo y nuestra voz estará en esa sala. Diga lo que diga el gobierno de Estados Unidos, allí estaremos con nuestra verdad”, afirmó el oficialista en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

“Nosotros tenemos nuestros trucos. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos. No han podido excluirnos ni podrán excluirnos, sorpresas habrá. Estoy comprando mi pasaje. Voy a llegar a pie en una gran marcha a Los Ángeles”, agregó entre risas.

Algunas encuestas registran la desconfianza en que los sectores de la oposición puedan unirse. ¿Coincide usted con esa apreciación?

–Hay que diferenciar desconfianza, frustración, desagrado y falsa expectativa. Los encuestadores normalmente tienden a utilizar las preguntas en una dirección u otra. Así es que no son un termómetro para lo que la gente desea. La gente desea reunir la familia, tener servicios básicos fundamentales. Esa es la clave de este momento.

La situación de la empresa venezolana Monómeros sigue siendo un tema en los medios de comunicación. Por qué no se han ejecutado las medidas de saneamiento solicitadas por la comisión de contraloría que preside el Diputado Macario González, y por otra parte el Diputado José Luis Pirela declaró que hizo formal denuncia ante el Ministerio Público colombiano sobre supuestas irregularidades. ¿Cuál es la situación real de la empresa?



––Monómeros está en momentos en recuperación, solicitado por mí en un decreto luego de la investigación de la oficina de contraloría del Diputado Macario González.

Lamentablemente ese decreto fue rechazado por la comisión delegada en ese momento, hubo un acuerdo parlamentario donde solicita también la reestructuración. Hemos notificado a Pequiven porque además, si queremos dejar el control político de las empresas del Estado, hay que hacerlo a través de los mecanismos correspondientes. Estamos en este momento exigiéndole a Pequiven la ejecución inmediata, no solamente la reestructuración de lo que ha sido la directiva, de la gerencia, sino también la auditoría externa entre otras cosas. Habrá responsabilidad personal que debe ser determinada hasta lo último de sus consecuencias, público y notorio, no solamente mi solicitud de investigación, el decreto propuesto en la Asamblea Nacional. Y si hay responsabilidades personales en el mal manejo administrativo de una empresa del Estado, eso tiene graves consecuencias hasta penales, de ser necesario, asienta Guaidó.

Y añade que por otro lado las gestiones del Diputado José Luis Pirela tienen que ser respetadas y atendidas. “Y si el Diputado pide la investigación, hay que llevarla y hacerla gerenciar”.

“No se puede contrariar la constitución venezolana en el deber de un Parlamentario de investigar lo que a bien tenga y parezca en este momento”.

El gobierno de Maduro lo ha amenazado hasta 10 veces con meterlo preso. ¿Por qué cree que no lo han cumplido?

–Corto y conciso: Miedo. Ellos tienen su cálculo político en varias direcciones en querer desgastar la alternativa democrática. Lo que se ha hecho es meter preso a mi entorno, mi familia, mi equipo de trabajo en el exilio, mi equipo de trabajo torturado y secuestrado. A mí no me han secuestrado o detenido en los últimos años porque en el 2019 lo hicieron, por cierto una hora. Pero la verdad es que ellos no tienen respaldo. Saben que hay una representación legítima en nuestro caso.

Desde 2019, cuando asumió el gobierno interino, Juan Guaidó ha sido blanco de las amenazas de cárcel del gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela anunció el inicio de las negociaciones para retomar las mesas de diálogo en Ciudad de México tras el encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez con el coordinador de la delegación opositora, Gerardo Blyde. ¿Cree usted que se descongelarán definitivamente las fricciones para ese reinicio, o todo seguirá en suspenso?

–Antes de la respuesta, el Presidente interino de Venezuela advierte que el Presidente de la Asamblea es él y Jorge Rodríguez un usurpador. Y prosigue: Esa es la decisión del régimen. La alternativa democrática está dispuesta a iniciar de inmediato la posibilidad de un acuerdo.

Se recuerda que el pasado 26 de octubre del 2021, la delegación del gobierno venezolano suspendió el proceso de la Mesa de Diálogo en México tras el secuestro del diplomático y delegado Alex Saab.

La plataforma unitaria nacional anunció primarias para escoger un candidato único a la presidencia de la República. ¿Cree que ese acuerdo será respetado y usted estará en las mismas?

–Las primarias son el mecanismo el cual tenemos el deber de fortalecer todo el liderazgo nacional, hombres, mujeres líderes en Venezuela, en el exilio, incluso en la cárcel, perseguidos por la dictadura, Roland Carreño, hoy perseguido por ella, de robustecer el vehículo que derrota, que ha derrotado, que ha sido manifiestamente poderoso en contra de una dictadura como ésta.

La herramienta que vamos a utilizar en este caso es primarias. Pudo haber sido consenso, explica, pero en este caso es primarias para incorporar a todos los sectores, a los venezolanos, e invitarlos a participar, “así es que mi llamado es a consolidar este proceso para enfrentar y derrotar la dictadura de punta a punta.

Luego de su pasantía por la doble responsabilidad de presidente del parlamento nacional y encargado de la República en condición de interino, ¿Cómo advierte el futuro de Venezuela a mediano y largo plazo?

–Próspero. Totalmente feliz para los venezolanos. Ahora, allí hay un contexto. Hay dictadura que tiene vínculos con el narcotráfico en el terrorismo. No ha sido un elemento quebrado. Ejercer una responsabilidad de Diputado, de líder gremial perseguido en Venezuela por decir la verdad, para mí es una responsabilidad. Por eso doy testimonio de la resistencia del pueblo de Venezuela, de los Diputados a la Asamblea Nacional, de la sociedad civil organizada, de los que no se rinden, de los enfermeros, enfermeras, médicos.



Hace 15 años se produjo el doloroso cierre de Radio Caracas Televisión, y entre otros aberrantes ataques a la libertad de expresión, la detención hace año y medio del periodista Roland Carreño preso bajo falsas acusaciones. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno cercenando la libertad de expresión?

–Ellos han atacado la libre prensa desde hace muchos años. Además las radios, los periódicos. El caso de Roland Carreño es un secuestro a un hombre honesto trabajador que viene de abajo, que ha sobresalido por talento propio. Mi compromiso con la libertad de expresión, que para nosotros ya no es algo etéreo, algo necesario para la democracia y un compromiso en Venezuela. Hay que luchar por la prensa libre y la democracia.

Los años siguen transcurriendo y las personas aún recuerdan el canal de televisión que los había acompañado por mucho tiempo. Usuarios en redes sociales publican mensajes recordando el cierre y compartiendo la esperanza de su regreso.

A las 11 y 59 de la noche del domingo 27 de mayo de 2007, la televisora finalizó sus transmisiones después de 53 años.

Inmediatamente luego de extinguirse la señal, el gobierno le expropió sus equipos para pasar a funcionar, minutos después con la firma de servicio público llamado TVES.

Fue el cumplimiento del anuncio del para entonces Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, quien avisó el 28 de diciembre de 2006 que quitaría la concesión al canal del león, lo que se cumplió.

La esperanza de que la transmisión de Radio Caracas Televisión regrese vive en el corazón de los venezolanos, quienes añoran lo que era Venezuela cuando la información y el contenido no estaban censurados.

El 26 de octubre de 2020, el periodista y activista político, Roland Carreño, fue detenido arbitrariamente luego de ser abordado cerca de su residencia, en Caracas, por 2 vehículos sin identificación. El comunicador se encontraba junto a Yeferson Sarcos y Elías Rodríguez, quienes también fueron detenidos y posteriormente liberados.

En la audiencia de presentación, efectuada el 29 de octubre, el Tribunal Estadal cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo le imputó a Carreño las acciones de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir ordenando privarlo de libertad, por lo cual lleva más de 500 días preso en un proceso calificado de ilegal.

El perfil de Guaidó

¿Cuáles son los valores de la persona humana?

Entre los valores humanos más importantes encontramos la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad o la honestidad, entre otros.

En el núcleo mismo de los acontecimientos de Venezuela, este perfil propone un recorrido para arribar a una conclusión directa de que el ahora Presidente interino, por más de una década, ha trabajado con disciplina admirable para alcanzar el punto donde hoy se encuentra como el popular protagonista, de solo 38 años, del complejísimo proceso de cambio que vive Venezuela.

La entrevista no dio, por el tiempo destinado por Juan Guaidó para atendernos y hacer otra página distinta más allá de la política.

Pero no pudimos pasar agachados luego de caminar con el toda una mañana y parte de la tarde, donde supimos de su propia voz que proviene de una familia unida por lazos hondos, firmes y duraderos, asentados en la fe católica que profesa con su esposa Fabiana Andreína Rosales Guerrero de Guaidó.

En su sedimento más profundo, la familia como valor, como modelo y como método, tiene en Guaidó Márquez un papel preponderante. Proviene la realidad cotidiana de una familia venezolana y no hay ningún rasgo de preponderancia. Todo lo habla de la mano de un rosario de sueños por lograr llevar a Venezuela a la libertad que se merece luego de tantos años de dictadura. Libertad contra dictadura son su pan nuestro de cada día.´

Ningún golpe de suerte lo ha subido a la tribuna donde está.

De ese sustrato proviene un elemento clave en su personalidad pública: Guaidó Márquez evita los conflictos. Es una persona que prefiere apaciguar y dialogar.

A esta trama familiar se sumó Fabiana Rosales, su esposa, militante de Voluntad Popular, periodista y activista de los derechos humanos. Rosales es una joven de fe, también católica. Tienen 2 hijas, Miranda Eugenia Guaidó Rosales, de 2 años y Mérida, una niña de meses.

Uno de los datos esenciales de su carácter es la persistencia: avanza por objetivos. Los alcanza y continúa su camino hacia el siguiente. Es metódico y concentrado. No se distrae. En el anecdotario familiar, ese rasgo de su personalidad reaparece siempre: está dotado para la planificación, el seguimiento de tareas, la superación de las metas.

Su esposa aporta un punto de vista importante. Guaidó Márquez es ajeno a la conflictividad, entre otras cosas, porque no olvida nunca su norte. Concentra sus empeños en la intención. Tiene en alta estima el modo en que emplea su tiempo.

El Estado Vargas ha sido una de las regiones urbanas pobres de Venezuela. Entre 1984 y 1999, los años en que Guaidó Márquez vivió en la zona, la pobreza en la región alcanzaba al 65 por ciento de la población.

Por su configuración geográfica, quien vive o transite por Vargas debe toparse, en cada momento, con las realidades de la pobreza. Las urbanizaciones de clase media son vecinas de barrios donde la vida transcurre cargada de dificultades.

Para una persona observadora y atenta a los asuntos públicos, la cercanía y convivencia con la pobreza en Vargas, es inevitable. En el niño que, desde muy temprano, mostró interés por cuanto sucedía a su alrededor, estas realidades no pasaron desapercibidas y marcaron su sensibilidad política. Más aún, fueron un factor que configuró su disposición a lo social, su disposición, sustantiva de solidaridad hacia quienes le rodean.

La carrera de Guaidó para convertirse en el líder más prominente de la oposición a Nicolás Maduro ha sido fulgurante. Basta abrir una página web y encontrarse en el tema político de frente con este muchacho en el cual uno se inspira para copiarlo.

