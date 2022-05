Movimiento Vinotinto denunció persecución y acoso a miembros de gremios y sindicatos en Lara #30May

- Publicidad -

Representantes del Movimiento Vinotinto acudieron la mañana de este lunes 30 de mayo a la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar la persecución y acoso de la que son parte miembros de gremios y sindicatos.

Henderson Maldonado, coordinador del área penal de la ONG, señaló que acudieron a la Defensoría del Pueblo para consignar un documento en el que exigen respeto y cese de persecución a trabajadores y representantes de sindicatos, que fueron agredidos por colectivos el pasado 27 de mayo.

Maldonado responsabilizó a las autoridades regionales por esta acción que se lleva a cabo contra los sindicalistas. Asimismo denunció que los trabajadores de la administración pública son perseguidos y acosados por participar en actividades sindicales y políticas, así como por padecer enfermedades.

“Podemos tener una cifra cuantificada, hablamos desde docentes, trabajadores dependientes de la Gobernación y del IVSS, son perseguidos diariamente por participar en actividades sindicales y políticas”, expuso el abogado.

Por otra parte denunció que trabajadores que han enfermado y no se han podido reintegrar a sus labores, son acosados por parte de las instituciones públicas, en un país donde el salario que devengan, no les permite garantizar su derecho a la salud.

Finalmente Maldonado advirtió que llevarán el caso a las últimas instancias para ser escuchados, por lo que no se descartan próximas convocatorias para brindar el apoyo a los trabajadores.

