Azalea Colmenárez: Ahora el gasoil y la gasolina tienen igual precio en Venezuela #31May￼

El gasoil que era el combustible más barato que se expendía en el país, ya que prácticamente no valía nada, ahora tiene el mismo precio de la gasolina: la mitad del valor de un dólar, es decir, redondeando, 2 bolívares con 50 céntimos.

Al dar a conocer el incremento monetario la dirigente de los trabajadores de las estaciones de servicio del estado Lara, señora Azalea Colmenárez, comenta que los periodistas, hace pocos días, no le dieron crédito a su anuncio:

Yo les informé que el precio de los combustibles serían dolarizados por completo, porque vendrá, en septiembre, un aumento de salarios como resultado de las conversaciones y acuerdo de la comisión tripartita nacional, conformada por los patronos, los trabajadores y el gobierno, que es el mayor empleados del país. Y les advertí que ese incremento sería antes de terminar mayo, y así ha sido; pero, pensaron que estaba alarmando a la gente. Lo anticipé porque tenía conocimiento de que eso iba a suceder. Y sucedió.

Cuando se produzca el aumento salarial, lo digo con anticipación, el precio de esos combustibles será de 0,70 céntimos del dólar por litro.

Pero, lo más preocupante es que la escasez de combustible no tiene todavía una solución, porque por falta de mantenimiento se siguen produciendo explosiones, incendios y derrames en las refinerías, no obstante que se ha venido diciendo que hay acuerdo con Irán para efectuar las reparaciones. Sin embargo, no es fácil que se hagan los trabajos de un día para otro, ya que se requiere además de tiempo, de dinero y ese no lo tiene Venezuela, por lo que la deuda extranjera seguirá subiendo más allá de la estratosfera.

Se mantendrán, por tanto, las colas en las estaciones de servicio, aguardando que lleguen las pocas gandolas que transportan

Y no sólo han aumentado los precios de la gasolina y el gasoil, sino que está escaseando en mayor proporción el gas para los vehículos automotores. Éste solamente se consigue en Don Bau y La Carabobo. Ya no lo venden en La Morenita, después que estalló el transformador del servicio eléctrico.

El gasoil apenas puede ser adquirido en La Campiña, Barzoque, Terminal de Pasajeros, La Sierra y La Pastora. Y la gasolina subsidiada en La Carabobo, Gil Fortoul, Sindical y Terminal.

Serán miles los vehículos que dejarán de circular y entre ellos los del transporte público porque en las estaciones de servicio sólo suministran 20 litros por unidad, ya que son pocas las gandola que traen combustible, porque la producción es muy baja, pero el gobierno no precisa la cantidad que se está procesando, manifestó la señora Colmenárez.

