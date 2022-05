DistritoCapital | Adultos mayores reaparecen en calles de Caracas exigiendo una vida digna #31May

- Publicidad -

Maestros, pensionados y jubilados se movilizaron nuevamente, la mañana de este martes 31 de mayo, desde la avenida Universidad hasta la Vicepresidencia de la República, para exigir respuesta a la administración de Nicolás Maduro sobre el pago de sus bonificaciones.

Pasadas las 10:00 a. m., decenas de adultos mayores y profesionales de la educación, se encontraban en la calle. Quienes allí manifestaron, vienen de protagonizar una concentración nacional este fin de semana, las exigencias son las mismas: salario de acuerdo con la cesta básica, acceso a medicamentos y tratamientos y pago de deudas.

A lo largo de la avenida Urdaneta, zona donde marcharon las personas de la tercera edad, recibieron apoyo de la sociedad civil. “Me da pena ver a tanta gente mayor en la calle, peleando por sus derechos, yo no quiero terminar así y me da pánico trabajar y trabajar tanto, para que en mis últimos años termine peleando por lo que me corresponde”, declaró Valentín García, comerciante de la zona, que apoyó la marcha.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, se apostaron en diferentes puntos de la marcha y evitaron que se desviara de su destino. A pocos metros de la Vicepresidencia, intentaron mediar con los manifestantes para evitar que se instalaran frente a la sede. Sin embargo, una comitiva de pensionados y jubilados, entregó una lista de exigencias a encargados de este ente.

