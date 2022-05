Fedeagro: Aumento de combustibles impactará costos, encarecerá los precios y afectará al consumidor final  #31May￼

- Publicidad -

Con el aumento en el precio del diésel en la mayoría de las estaciones de servicio en el país, no nos la están poniendo nada fácil a los productores del campo, aseguró este martes el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) Celso Fantinel.

En efecto, el líder de los agricultores del país fue consultado en torno a la anunciada decisión del régimen, de ordenar a la mayoría de las estaciones de servicio a expender tanto el diésel como la gasolina al precio internacional de $0,50 /litro, lo cual estima que tendrá un impacto directo en sus estructuras de costos.

“Es público y notorio que no solo han ido pasando las estaciones de gasolina subsidiada a los precios internacionales, sino también el diésel a $/ 0,50 litro, sobre todo para el transporte, por supuesto los productores que se están surtiendo en las estaciones de servicios, irremediablemente van a tener que pagar el nuevo precio, no olvidemos que hay quienes venden el gasoil industrial y tienen sus propios transportes y venden el diésel en $0,15, $0,20 y a $0,30 , así que no es una situación cómoda o fácil para los productores.

No hay crédito, imagínate para un productor saltar de pagar casi nada a tener que pagar el producto a $0,50, esto es fuerte y si estas medidas van a venir a corto plazo, como quisiéramos en Fedeagro que el régimen tuviera en cuenta al sector primario vegetal y animal, para que implementemos unos planes especiales de entrega de diésel; por supuesto lo más costoso es lo que no hay, de manera que no sabemos si en cada plan de ponen una cuota y sucede lo mismo que vemos en la práctica, productores a los que les entregan 300 o 400 litros de diésel a la semana, y eso es lo que consumen a diario en siembra o cosecha, de manera con esta medida el mayor afectado va a ser el sector primario que le van a incrementar sus costo y por supuesto su productividad, en un país donde el crédito es casi nulo, por lo que es muy complicado continuar con la actividad, seguir creciendo, que es lo que necesita el país”, asegura Fantinel.

Alerta Fantinel que preocupa cuando comienzas a impactar el precio de los hidrocarburos, el sector primario, luego el sector transformador industrial, transporte, peajes, impuestos, ya que al final del día tendrá un impacto directo al consumidor.

“Una cosa es aquellos países que están a máxima capacidad y sobrepasan a veces el 100% de su capacidad instalada de producción, hasta con cuatro turnos y nosotros no estamos en esa posición, tenemos industrias operando entre 40% y 50%, así que diluir todos estos aumentos en los costos, no es fácil y esto afectará al consumidor final, porque encarece el precio de los alimentos”, afirmó Fantinel.

