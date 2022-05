PulsoEmpresarial Divisas Plus, la cuenta de Banplus: muchos beneficios en un solo lugar

- Publicidad -

El equipo de Banplus Banco Universal, se siente orgulloso del buen trabajo y esfuerzo a lo largo de estos casi 3 años, innovando en el tema de divisas, tanto en dólares como en euros, para proteger y poder movilizar, de forma práctica y fácil, el dinero en moneda extranjera.

Gracias a la cuenta custodia Divisas Plus de Banplus, al momento de hacer compras o transferencias, los usuarios tienen la opción de utilizar la App Pago Plus o su tarjeta de débito, que les permite hacer pagos en bolívares con cargo a la cuenta en divisas, si la cuenta en moneda nacional no tiene los fondos necesarios, siempre aplicando el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, evitando así el pago en efectivo el cual tiene una recarga del 3%, correspondiente al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Asimismo, los clientes naturales y jurídicos pueden: hacer uso de sus divisas a través del depósito y retiro por taquillas (sin ningún límite), realizar operaciones de compra y venta a través de banplus.com las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Para tener una cuenta Divisas Plus, el único requisito es ser cliente de Banplus. No se requieren montos mínimos de apertura o saldo mensual; con ella los usuarios se pueden olvidar del efectivo, de las complicaciones del vuelto en los comercios y estarían asegurando el valor de su dinero. Luego de abrir la cuenta Divisas Plus, el cliente solo tiene que afiliar su cuenta en divisas a la cuenta en bolívares a través de banplus.com, ir a la sección de: Gestión de Divisas, y activar los servicios. Así de fácil es el proceso para comenzar a disfrutar de los beneficios de esta cuenta en moneda extranjera.

Banplus Banco Universal, continúa Haciendo País, con cada una de las acciones que genera para optimizar las transacciones de los usuarios, facilitando el pago de servicios, aperturas de cuentas y mucho más, a través de su página web: banplus.com. También, están abiertos sus otros canales de comunicación: 0501-BANPLUS (2267587) y, sus Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter @banplusonline.

