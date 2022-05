OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Tips para Emprendedores (Parte XIV) #31May

- Publicidad -

“Todos podemos ver la locura nacional: pero ¿qué es la sanidad nacional?» ¿Qué le pasa al mundo?». Esta pregunta se puede responder inmediatamente: lo que no funciona, lo que está mal, es que no nos preguntamos qué es lo correcto”.

G K. Chesterton.

Leyendo la revista Entrepreneur Europa, descubrí unos consejos para encontrar y aprovechar la inspiración para hacer su mejor trabajo y los quiero compartir con ustedes.

Cree un tablero de visión.

Establecer metas y ser capaz de verlas es poderoso. Escribe tus objetivos en un papel y no escatimes en el arte, ya que los mirarás mucho. Pega las metas en una pizarra grande junto con fotos de personas o cosas que te motiven. Tal vez use una foto de su familia de vacaciones junto con el objetivo de ganar suficiente dinero para llevarlos a dos vacaciones el próximo año. Si desea expandir su negocio a nuevas ubicaciones, agregue un mapa y coloque alfileres en todos los lugares donde desee un edificio, luego escriba claramente cuándo, exactamente, desea que se construyan.

Nunca rechaces un evento.

A todos nos invitan a eventos o fiestas de networking. A veces, puede parecer que el esfuerzo requerido para vestirse, viajar y conversar con extraños no vale lo que obtenemos de ellos. Intenta cambiar tu mentalidad. No rechaces la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Nunca se sabe si podría ser un socio potencial, un empleado o la fuente de una gran idea nueva. Además, cuando estés comiendo comida gratis o saliendo con una pequeña bolsa de regalo, tu ánimo seguramente se elevará un poco.

Lea más.

Fíjese la meta de leer más de lo que lee ahora. Tal vez su objetivo sea leer al menos un libro cada dos semanas. (¡Ponlo en tu tablero de visión!) Luego, dirígete a la librería local o usa un motor de búsqueda para encontrar títulos relacionados con tu negocio. Un sitio como Goodreads o Amazon puede mostrarle otros libros relacionados, así que una vez que lea y disfrute algunos, seguirá encontrando otros que puedan inspirarlo aún más. Piense en algunos de sus héroes empresariales, personas cuya carrera le gustaría emular. ¿Han escrito un libro o se ha escrito sobre ellos? Agregalos a tu lista de lectura. Hay infinitas cosas que aprender y cada nueva información que obtenga puede ayudarlo a definir sus objetivos, crear un plan de acción y seguir adelante. Leer sobre los éxitos de los demás y, por supuesto, sus fracasos, que les suceden a todos, puede ayudarlo a enmarcar su visión de su propia vida y negocio. Incluso si es propietario y operador único, no está solo en esto; alguien, en algún lugar, ha pasado por lo que estás pasando o ha escrito algo que puede guiarte. ¡Un día, incluso podrías estar contribuyendo al canon!

Mire a su equipo.

En las reuniones ordinarias del equipo, reserve tiempo para que todos en su empresa hablen libremente sobre la misión de la organización, sus objetivos personales, la cultura del lugar de trabajo y lo que funciona y lo que no funciona para ellos. Que sea una zona libre de juicios y dé a todos la oportunidad de hablar abiertamente. Si está considerando una gran decisión, democratícela un poco solicitando la opinión de su equipo. Otras personas pueden ser fuentes de ideas y perspectivas que no has considerado. Fuera de las reuniones, asegúrese de establecer actividades periódicas de formación de equipos, ya sean almuerzos, viajes fuera del sitio o happy hours después del trabajo. No importa cuán abiertas y acogedoras sean sus reuniones, siguen siendo reuniones de negocios; reservar tiempo para que todos se relacionen y se relajen, libres de las limitaciones del trabajo, lo ayudará a acercarse e inspirarse con sus puntos de vista.

Tómese un tiempo libre.

No olvides tomar tus días de vacaciones. Si estás enfermo, quédate en casa. Mejor aún, considere establecer horas fuera de línea claras todos los días y limitar su trabajo a las horas laborales. Por ejemplo, no responda correos electrónicos ni llamadas durante la cena. Por supuesto, eso puede ser difícil para los propietarios de pequeñas empresas. Si puede delegar algunas comunicaciones, hágalo. Puede ser difícil recuperarse del agotamiento. Si estás sobrecargado de trabajo y exhausto, puedes estar de mal humor, cerrado y sin inspiración. Date tiempo para disfrutar de la vida, despejar tu mente, involucrarte con tus pasatiempos y tu familia, e inspirarte en el mundo. Si trabaja solo o en un equipo pequeño, piense en hacer que uno de los objetivos de su tablero de visión sea la contratación de trabajadores a tiempo parcial que puedan asumir un poco de la carga de trabajo. Tendrá más tiempo para concentrarse en su inspiración y aprovechar los beneficios mencionados anteriormente de escuchar nuevas perspectivas.

Italo Olivo

www.iolivo.com

