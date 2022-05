Smolansky: Casi 1.000 mujeres venezolanas huyen a Colombia diariamente #31May

No, @karolg , Venezuela no se está arreglando. Sabías que casi mil mujeres venezolanas huyen a tu país diariamente porque no tienen qué comer ni dónde dar a luz? También la dictadura las reprime, encarcela y tortura. Usa tu música para alzar su voz y visibilizarlas.



Ve las fotos pic.twitter.com/SPftPl3oZq