VIDEO Excompañero de cárcel a Leopoldo López: Los presos políticos de Venezuela están olvidados #2Jun

El expreso político y militar, Eduardo Figueroa, quien se identificó como excompañero de cárcel de Leopoldo López, enfrentó al dirigente político durante una actividad en la Universidad de Oviedo en España, exigiéndole «ayuda real» para los detenidos por razones políticas en Venezuela.

Al iniciar su planteamiento, Figueroa saludó a López, le recordó que estuvieron cuatro años detenidos en Ramo Verde y le manifestó que en su intervención olvidó mencionar la situación que viven los presos políticos en el país.

«Hay cosas que no se hablaron, los presos políticos están olvidados Leopoldo (…) tu estás hablando de la libertad y democracia en Latinoamérica, pero es que para hablar de esto hay que hablar del cáncer que esta carcomiendo a la sociedad que es el populismo», dijo.

«Estoy en comunicación con los familiares, estoy autorizado y soy representante de ellos, de los asesinados y torturados, de los presos políticos que están ahí y me preguntan: Eduardo ¿Y Leopoldo? ¿Qué pasó?», continúo Figueroa.

Mientras los asistentes al evento y el propio Leopoldo López escuchaban detenidamente las palabras del expreso político, este le expresó:

«Yo me imagino que tu estás sanando tus heridas, es brutal lo que se vive en las cárceles de Venezuela, pero no se si eso esta causando que te disocies un poco y te despegues de la realidad. Los presos políticos necesitan ayuda real, están muriendo en las cárceles y no hay nadie que los apoye», sentenció.

Por su parte, López le respondió: «Hoy hablé con tres familias de presos políticos, la semana pasada mi esposa y yo estuvimos reunidos con varios de los familiares de los presos políticos en Venezuela, pero también estamos montando una alianza con los presos políticos de Nicaragua, de Cuba y de Bolivia».

«Estamos buscando trabajar para que el problema de los presos políticos esté en la primera plana», concluyó López, al pedirle una «actitud constructiva» a Figueroa.

Una vez más @leopoldolopez queda en ridículo. Y si, es verdad cualquier activista de un partido sale de la cárcel volando, pero si son militares o policías no.



Tampoco negocian por ellos.



Quien reprocha al estafador de López es Eduardo Figueroa, militar y ex preso político. pic.twitter.com/QCb5Jl0R6D — Raymond Azar (@AzarVzla) June 2, 2022