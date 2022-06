Nadal a la final del Abierto de Francia tras lesión de Zverev #3Jun

- Publicidad -

Rafael Nadal estaba encerrado en una semifinal del Abierto de Francia apretada, convincente y larga el viernes cuando su oponente, el tercer sembrado Alexander Zverev, corrió para perseguir un tiro y se torció el tobillo derecho. Zverev se derrumbó en el suelo, gimiendo de dolor y agarrándose la parte inferior de la pierna.

Con su atuendo negro, brazos y piernas cubiertos de arcilla color óxido, un entrenador ayudó a Zverev a levantarse y luego se lo llevaron de la cancha en una silla de ruedas. Minutos más tarde, después de que Nadal lo viera llorando en una pequeña habitación del estadio, Zverev volvió a la cancha Philippe Chatrier con muletas, se quitó el zapato derecho y concedió el partido, incapaz de continuar.

El final repentino de un concurso que tenía 3 horas pero ni siquiera en dos sets completos permitió a Nadal convertirse, en su 36 cumpleaños, en el segundo finalista masculino de mayor edad en la historia del Abierto de Francia. Ahora intentará convertirse en el campeón de mayor edad en un torneo que ya ha ganado un récord de 13 veces, enfrentándose al finalista de Grand Slam Casper Ruud el domingo.

“Lo único que puedo decir es que espero que no esté tan mal. Con suerte, es lo normal cuando te giras el tobillo y, con suerte, nada (se rompe). Eso es lo que todos esperan”, dijo Nadal. “Aunque para mí es un sueño estar en la final de Roland Garros, por supuesto que no es así como queremos que sea. … Si eres humano, deberías sentir mucha lástima por un colega”.

Con el repiqueteo de la lluvia audible contra el techo retráctil cerrado en Court Philippe Chatrier, y muchos en la multitud de 15,000 cantando repetidamente “¡Ra-fa! ¡Rafa!” emergió para reclamar un primer set apretado como puede ser, agotador por un marcador de 7-6 (8) después de 1 1/2 horas. El segundo set también se dirigía a un desempate después de otra hora y media cuando Zverev cayó detrás de la línea de fondo y perdió un punto que le permitió a Nadal mantener el servicio por 6 iguales.

Un entrenador salió a atenderlo y Nadal caminó alrededor de la red para ver cómo estaba Zverev también. Después de que Zverev regresó a la cancha para decir que tendría que retirarse del partido, estrechó la mano del juez de silla y luego abrazó a Nadal.

Nadal ha estado lidiando con un dolor crónico en el pie izquierdo y venía de un par de victorias que duraron más de 4 horas cada una, incluido su cuartos de final contra el campeón defensor Novak Djokovic que terminó a la 1:15 am del miércoles, pero no mostró signos de recuperación. edad, lesión o cansancio contra Zverev, de 25 años.

Lo que Nadal dijo después que le causó problemas fue la forma en que la fuerte humedad afectó las cosas , con arcilla adherida a las pelotas de tenis y haciéndole más difícil aplicar su grueso efecto liftado.

“Las condiciones no eran las ideales para mí esta tarde, o la forma en que me gusta jugar, normalmente, aquí”, dijo Nadal. «Es por eso que no pude crear el daño que quería».

Además de pujar por el 14° trofeo del Abierto de Francia, Nadal puede reclamar su 22° título de Grand Slam para sumar al récord masculino que ya posee tras su triunfo en el Abierto de Australia en enero. Djokovic y Roger Federer están empatados a 20.

También hay algo en juego para Nadal en la final del domingo contra Ruud: sería la primera vez que el español gana las dos primeras etapas del Grand Slam del año calendario.