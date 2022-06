RETACITOS #5Jun

- Publicidad -

Definitivamente nadie se explica cómo es que estando la represa Los Quediches, que es la que le surte de agua a Carora, llena y a punto de desbordarse, en la ciudad la gente se está muriendo de sed, existiendo varias razones. En primer lugar hidrobarro dejó de cobrar por el servicio de agua, por supuesto en vista que no pudieron soportar trabajar gratuitamente, las operadoras de marcharon y a todas estas la hidrológica nunca se preparó para enfrentarse a una emergencia y para colmo la empresa en la región se quedó sola, debido a que el capital humano calificado les dejó el pelero, siendo la situación tan grave y dramática que al parecer la jefecita de la hidrológica en Carora dizque al parecer es una ingeniero en Gas, dando la impresión de que no tiene la menor idea en el vaporón en el cual anda metida y sobre todo tampoco sabe cómo resolver la papeleta. A esto se suma el hecho que en la aducción entre Los Quediches y Carora hay múltiples rupturas en las tuberías y esto de por si le resta capacidad para llegar con fuerza a su destino; sin embargo, hay algo que resulta mucho más grave y son las decenas de “tomas clandestinas” que hay en la tubería, las cuales en una gran mayoría tienen como destino fincas, casas de recreo que tienen numerosos militares en medio de la mayor impunidad, incluso se comenta que en algunas de estas casas, por la zona de Gordillo, incluso hay camiones cisternas militares, contenedores perfectamente identificados. Debemos suponer que alguien debe haber informado de esta situación al burgomaestre, pero se impone la implementación de una investigación, porque se está causando perjuicio a toda una población, para satisfacer las necesidades de unos pocos, resultando imprescindible la Ley Penal del Ambiente, que el MP se aboque a realizar una investigación, caiga quien caiga, de manera que por lo menos haya un preso, ante tanto abuso de poder. Por estas razones es que no llega agua a la ciudad del Morere.

Por eso Carora arde de dolor, llanto, desesperación, rabia, no hay respuesta verdadera al porque no hay agua en ningún hogar torrense, a pesar de contar con dos embalses los cuales están full del vital líquido. Dicen que parte del problema se debe a la falta de mantenimiento preventivo de Hidrobarro cuya gerencia operativa está en manos de un sujeto que no es eficiente en estas labores, prueba de ellos es la falta de agua en Barquisimeto, Quibor, El Tocuyo, Cabudare y por supuesto Carora, dónde el abandono es total, las planta fuera de servicio, la tubería principal de ambos embalses fue arropada por grandes árboles, maleza, filtraciones, fugas y tomas ilegales, señor gobernador el problema es técnico, no lo convierta en político, convoque una verdadera mesa técnica conformada por ingenieros de Carora que viven y conocen el problema, coloque allí a los mejores de ambos bandos, hágalo por el bien del pueblo Caroreño que confío en usted. Deje de buscar en los rincones los concejales, la gente de los consejos comunales y las UBCH son actores políticos y no le van a generar una solución al problema del agua, no le eche más gasolina al fuego. A propósito, desde el PSUV se ha generado una guerra de información dónde pretenden hacer creer a los caroreños que el problema del agua es culpa del nuevo alcalde el cual solo lleva en el carro unos seis meses, pretenden que la gente olvide que desde el 2015 se colocó en manos de la presidencia de la República, el proyecto de sustitución de la tubería de Los Quediches y que fue nombrado EChurrasco por el propio Maduro para que hiciera contraloría y seguimiento de los primeros seis kilómetros que se construyeron y que el debería solicitar el resto del proyecto por etapas, cosa que jamás hizo CHurrasco, ni la cámara de ese entonces rojita que tampoco dijo ni pío, hoy quieren escurrir el bulto y culpar al recién llegado, en verdad son bien cara de tabla.

Continuando en Torres. Aseguran que la incursión de un grupo de presuntos guerrilleros o bandas organizadas al sector La Lucía y El Cerrón de las parroquias Montañas Verdes y El Blanco, deja mucho que desear de la actuación de las fuerzas militares, ya que según conocedores de la zona después del fuerte despliegue de fuerzas del orden C.I.C.P.C, GNB, Policía Nacional y ejército, los chicos malos se achantaron en el sector Las Flores donde pernoctaron por varios días; según dicen buscan unas presuntas siembras de coca y de marihuana, dónde muchos indicaron que es un secreto a voces, ya que según estás siembras están en un lugar conocido como la zona, dónde unos invasores ocuparon esas tierras y fueron sacados a plomo parejo por los protectores de las siembras; tienen sus “campaneros” y de esta manera saben cuándo va el gobierno a esas zonas limítrofes entre Lara Falcón, tienen equipos de comunicación de alta tecnología, y han ayudado a algunos campesinos de la zona para que les den el pitazo, cuando ven carros o movimientos extraños. También es cierto que muchos lugareños han sido víctimas de estos bandoleros ya que les matan el ganado o se los roban, le también se apropian de siembras o se las dañan y les amenazan con el fin que abandonen el lugar y de esta manera extender las famosas siembras. Desde la región hacen un llamado al Fiscal General para que active todos los radares y los cuerpos del estado trabajen en conjunto y desarticular estás bandas, eso sí que investiguen y no vayan a atropellar a los campesinos de la zona, que ya son sometidos a los deseos y órdenes de estos indeseables desplazados.

Contundentes y además oportunas las declaraciones públicas que diera la Fundación Taormina Guevara, en la persona de uno de sus voceros más calificados como lo es Andreina Dappo, exponiendo por enésima vez la condición en la que el terreno donde tiene la sede la Escuela de Ballet es un terreno municipal, que fue cedido en comodato por un período de 100 años y para uso única y exclusivamente educativo, lo cual no se ha cambiado en los documentos que históricamente han estado en mano de la Fundación, que ha tenido que enfrentarse por lo menos en tres oportunidades, a las apetencias de los constructores “terrófagos” de la región que han visto con el tiempo, como el terreno se ha convertido en un verdadero “lomito” y aquel que logre violentar la normativa existente, seguramente sabe que puede obtener muy buenos dividendos, por supuesto si es que la sociedad larense, que en las tres oportunidades se ha colocado al lado de la Fundación para impedir que se lo arrebaten, nuevamente estará defendiendo algo que es de beneficio para toda la comunidad. Dicen que la oportunidad la pintan calva, por lo tanto es oportuno que se abra una investigación y se determine quienes son los de manera irregular, al parecer mediante presunta falsificación de documentos, han pretendido cambiar la zonificación del terreno para permitir la construcción de un edificio de apartamentos, se deben establecer responsabilidades a los concejales y funcionarios municipales que se han prestado para alterar las propias disposiciones municipales. También nos pareció oportuna la “advertencia “ de Andreína Dappo a quienes están dispuestos a arriesgar su dinero, intentando comprar el terreno, ya que ya han fracasado en tres oportunidades y cuenten que lo vamos a defender en todos los terrenos y en esta sección señalaremos a los culpables de los malos manejos.

Por cierto, en una reciente reunión política que se hizo en el centro de Los Profesionales, dónde los rojitos esperaron por más de 4 horas por el gobernador para escuchar y elegir una comisión técnica que busque solución al problema del agua, se fueron a las manos, hubo empujones e insultos, cuando el gobernador indico que el exalcalde Churrasco sería el «alcalde del agua», esto provocó el choque entre varios bandos y dónde se escuchó decir, «desde la inexistente gestión de Carmelina, cuando está le entrego las riendas de Hidrobarro a Churrasco, desapareció el agua en la mayoría de los sectores, permitió el llenadero clandestino de Los Pioneros y ahora lo pretenden nombrar el “alcalde del agua”, lo que pone en evidencia que este gobernador no quiere a Carora y menos entiende, porque un grueso del PSUV no quiere al exfuncionario, quien durante cuatro años no apareció por el despacho de la alcaldía, ni se le veía el rostro en ningún lado, “gobernador él es culpable de este desastre, escuché al pueblo», no pretenda aplicar la política del avestruz de enterrar la cabeza en la arena para no enterarse de lo que ocurre a su alrededor; en la medida en que siga actuando de esta manera, sin escuchar a los sectores afectados, continuará aumentando el rechazo a su gestión, de tal manera que muchos creen que ha llegado el momento en que se haga un examen de conciencia, y comience a entenderse con el pueblo, de lo contrario, no aguantara un referendo revocatorio que se lo llevaría en los cachos sin ningún obstáculo y sin nadie que lo defienda.

Llamó poderosamente la atención que el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, durante el acto de clausura del Congreso Ideológico de UNT en un hotel capitalino, no cerrará la actividad sino que delegó en el alcalde de Torres, Javier Oropeza dicha responsabilidad. Muchos quedaron perplejos, asombrados y como con envidia. Es quizás un gesto de amplitud, pluralidad y unidad en estos tiempos de cara a las primarias para escoger al candidato presidencial. Ante los medios el filósofo maracucho asomó sus legítimas aspiraciones y decretó que el abanderado no debe ser producto de un cónclave o grupúsculo, sino escogido por las bases en una elección libre y abierta en primarias. Amanecerá y veremos. Por ciento que el alcalde caroreño fue el primer sorprendido con la decisión del líder maracucho, e incluso dijo que significaba un enorme compromiso, no solo consigo mismo, sino para todos sus seguidores, que sabe que son bastantes. Por supuesto que todavía son muchos los que dentro y fuera de UNT están tratando de darle una lectura lógica a esta sorpresiva salida de Rosales; sin embargo, no ha resultado fácil y quienes más se han acercado, han comentado, será el próximo gobernador del estado Lara.

Qué pasaría con el proyecto de una pista para bicicletas al lado del Obelisco. El propio Coccosette anunció con bombos y platillos el inicio de la obra. Hicieron movimiento de tierra, colocaron montones de arena y de la noche a la mañana removieron todo lo que habían avanzado. ¿Qué pasó? ¿Será otra obra inconclusa? ¿Quedará como las torres del Sisal? Queremos darle al chamo un consejo de pana, no te pongas a improvisar solamente para coger espacio en los medios de comunicación, porque cada vez que haces una promesa de este tipo y después no la cumples, son saldos negativos que tienes en tu gestión y esto se magnifica, no importa cuántas cosas buenas hayas hecho y muchas veces solo le importa a la gente de tu entorno, pero basta con que pises un “peine” o cometas estas torpezas de muchacho, y te lo estarán recordando cada vez que haya oportunidad, además debes estar consciente que no eres “monedita de oro” y que no le caes en gracia a todo el mundo, recuerda, es un consejo de pana.

Reportan que la atención médica en el hospital Luis Gómez López es de primera aunque no cuentan con la mayoría de insumos quirúrgicos aunque recomiendan al director buscar la manera de bonificar mejor y mandar a las porteras a realizar cursos o talleres se atención al público para que tratan con más respeto y consideración a los familiares de los pacientes que están hospitalizados en ese centro de salud, no pueden olvidar que no le están haciendo un favor a nadie, a ellas les pagan para que atiendan a la gente, además lo cortés no quita lo valiente, un gracias, con permiso, por favor, muy agradecido no cuesta nada y a lo mejor reciben como recompensa, una sonrisa de alguno paciente o de sus familiares. Mientras tanto en el departamento o área de diálisis del hospital del seguro social Pastor Oropeza, se respira aires de tranquilidad, trabajo en equipo y buen trato a pacientes y familiares. Los médicos residentes se esmeran por atender y aliviar a quien acude a buscar sanación y tratamiento. Dios bendiga y anime su espíritu de solidaridad, paciencia y profesionalismo. Son un buen ejemplo en estos tiempos de crisis humanitaria.

Varios ciudadanos incursos en accidentes de tránsito, con heridos, en la ciudad crepuscular se quejan del trato, vejaciones, chantajes y extorsiones los que son supuestamente son sometidos por algunos funcionarios de la PNB. Para no retenerlos junto a sus automotores ni pasar la novedad ante la fiscalía, les exigen altas sumas de dinero que van entre 700 y 2000 dólares, más cajas o bolsas de comestibles pero de reconocidas marcas. Si los jefes o líderes del régimen se dieran una pasadita por los comandos de la Circunvalación Norte o cerca de Pata é palo, se encontrarán con mayúscula sorpresa. Mercabar en sus mejores momentos se quedaría corto. Ese modus operandi es de vieja data. Lo que causa mayor inquietud es que esto ocurre sin el menor disimulo, a la vista de todo el mundo, sin dimensionar el enorme daño que le hacen a toda la institución, porque nadie se refiere a los 4 o 10 policías que andan en estos malos pasos, sino que se refieren a la PNB como un todo y allí sale chisoporroteado todo el que porte el uniforme de este cuerpo policial. Mientras tanto, los mandos superiores, bien gracias.

Los transportistas de Lara están de brazos caídos y amenazan con paralizar indefinidamente sus labores, si el gobierno insiste en mantener el precio del litro de gasoil en 0.50 dólar, situación que puede tener muy preocupantes repercusiones, porque decían varios productores agrícolas, las maquinarias, los tractores, las cosechadora, las sembradoras, las bombas de riego se van a paralizar y cuando la gente del campo deje de producir, que va a comer el pueblo venezolano. Ya de por sí se estima que en poco tiempo, los precios de los alimentos, estarán registrando incrementos entre 25% y 50%, porque como decía Cipriana Ramos expresidenta de Consecomercio, al final del día todos estos incrementos de costos de producción, se trasladan a los precios finales de los bienes y servicios, y quien los paga es el consumidor final, de manera que en las próximas semanas comenzaremos a observar una fuerte alza en los precios de los alimentos, ya que en su gran mayoría son transportados por carretera y en transportes que funcionan con diésel.

El reciente nombramiento del Prefecto de Iribarren dejó al descubierto que al parecer dizque guardaba para él sus amigos la gasolina de la gobernación de Lara, pero como ya no hay combustible, le pidió a su protectora IL una alta funcionaria de la Secretaría de Gobierno que lo impusiera en el cargo, sacando del mismo a su antecesor, por no ceder a los mandatos e intereses individuales de la caroreña; asimismo la dama que pasó por el gobierno de la Alcaldía de Iribarren cuando Henri Falcón y Amalia Saez, dizque intentó meterse en el de Cocosette pero este le dijo chao, anda lávate ese paltó. Por esta razón, la señora quien dice ser de la Reserva Ruptura, organización política de izquierda, donde muchos de sus miembros dicen no conocer a la poetisa de quien dicen que supuestamente recibió varios cheques por parte del ex gobernador Falcón mientras ejercía cargos públicos. Siempre lo hemos dicho en esta sección y no nos cansamos de repetirlo, entre cielo y tierra no hay nada oculto, al final todo siempre se sabe.

Sería interesante averiguar si es cierto que la diputada, exdirectora de Atención al Ciudadano del edificio de la 23 con 19, al parecer le habría enviado un mensaje muy emotivo al gobernador de Lara, pidiendo disculpa de su huida de Venezuela, por los caminos verdes y desaparecer, ya que sobre ella dizque pesa una presunta orden de captura, donde aparentemente se la involucra en varios delitos penales, situación que ella descartó y dejó claro que todo era una componenda para destruir el liderazgo que ella con el apoyo tanto del papá como del hijo del Clan, había construido desde la base, e igualmente tuvo que dejar el apartamento donde ella vivía con toda su familia en Patarata, pero además debió abandonar a su expareja sentimental de turno, porque está preso desde hace 2 meses presuntamente por formar una banda de tráfico en material estratégicos. Lo cierto es que si se ponen a estarse metiendo en negocios turbios donde se puede obtener dinero fácil, corren el riesgo que en cualquier momento le peguen los “ganchos” y lamentablemente en la revolución utilizan a la gente, la exprimen como a la caña de azúcar y cuando lo que queda es el puro “bagazo” le dan un puntapié por el pompi y lo defenestran, de esa cabuya tenemos un rollo larguísimo.

Definitivamente, el acoso y el abuso en contra de las emisoras de radio del país, por parte de Conatel ya es verdaderamente intolerable, ya no encuentran qué medio utilizar para hacerle la vida cuadritos a las estaciones de radio independientes, porque las comunitarias, legales o ilegales, operan como pez en el agua, sin que nadie ose meterse con ellas. Ya hemos denunciado en base las múltiples denuncias, como se les presiona y amenaza para que se incorporen a las cadenas nacionales que ahora, casi todos los días hace el inquilino temporal de Miraflores, e incluso les han mandado comunicaciones en las que se les advierte que las están vigilando porque han detectado que muchas de ellas se hacen de la vista gorda y no se adhieren a las cadenas. La última de estas historias de abuso de poder, se produce cuando la Comisión envía a las emisoras una canción cubano-venezolana con la orden de ponerla al aire de manera obligatoria, es decir que no les bastan las cadenas, las campañas obligatorias gratuitas, sino que ahora tienen que radiar los temas que a la Comisión se le antoje, como es el caso de esta titulada; Es nuestra América. No vamos a calificar la calidad de la letra o la música de la canción, pero eso de que obliguen a las emisoras nacionales independientes a radiarlas, es inadmisible. A propósito, no hemos observado mayor dinamismo en la nueva directiva de Camradio, sería interesante averiguar qué es lo que están haciendo en torno a las concesiones de las emisoras, cuántas les han sido entregadas, son temas que a todos los radiodifusores les interesa.

Vergüenza ajena la que vivieron los habitantes del municipio Urdaneta, donde organizaron un evento de piques en Siquisique, los cuentos y las historias que narra por las redes sociales una persona que dice ser el presidente de la Asociación de Piques a nivel nacional, quien cuenta con la mayor crudeza que al llegar a ese municipio dizque los extorsionaron, en Siquisique los supuestamente los extorsionan los policías estatales, señalando que los mismos colegas del organizador del evento, les quitaron 45 dólares para no llevarse detenidos a dos participantes; cuenta que en la mañana los mandaron a comprar una carne molida y los 20 dólares que llevaban para la carne molida, la pasta, los topochos y los aliños también se los quitaron, pero como había un faltante porque ya habían pagado algunas cosas, los policías llegaron a la pista uniformados a buscar los 5 $ que faltaban, denunciando que el organizador del evento era el tercer comandante, cuando llegó el jefe máximo les dijo, “tranquilos, ya no les vamos a cobrar más, si salen pónganse el casco”, señalando el afectado que esa es la cruda realidad que les pasó al 70% de los pilotos y visitantes de Guanarito, ratificando en un audio que “nos extorsionaron, nos robaron, nos estafaron”, dijo que la mayoría de las extorsionadoras y ladronas eran mujeres uniformadas. Prometió que esta denuncia con los audios y video las pondría por las redes sociales y afirmó que más nunca aceptarían una invitación de esta gente. La verdad es que no hay derecho, el burgomaestre está demostrando ser una figura decorativa, su antecesor dejó el municipio en cuatro bloques, y este está terminando de destruirlo.

Pero mientras Urdaneta se cae a pedazos por falta de servicios públicos, sin agua, sin luz, sin Internet, sin vialidad, la infraestructura escolar en el suelo, la vialidad rural del municipio inservible, los dispensarios de salud sin insumos, el burgomaestre dizque está organizando tremenda rumba vallenata hasta el amanecer, y supuestamente para que no haya mucha competencia, habría ordenado a los demás expendios de licores cerrar temprano el sábado 18 de junio, costando la entrada 3 dólares comprando la entrada previamente, si la adquieres el día del evento, cuesta 5$. Las cosas allí andan tan mal, que la comunidad de Baragua comenzó una operación casa por casa para ellos mismos arreglar su bomba, ya que el gobernador y el burgomaestre cuando fueron a tratar el asunto dizque los engañaron. Aseguran que el costo total de la reparación de la bomba está por el orden de los 1.300 $ y hasta el viernes 3 de junio solamente habían recabado 250$. La verdad que no hay derecho.

Insólito aseguran que todos los sujetos que ejercen el periodismo en forma ilegal en Torres, han llegado al extremo del caradurismo, de celebrar el Día del Periodista el 27 de este mes, con una serie de actos, fiestas y hasta uniformes han mandado a elaborar, en el colmo del cinismo y como si nadie supiera que lo único que les falta es la pata de palo y el parche en el ojo. Siempre nos hemos declarado en contra del ejercicio ilegal del periodismo, porque nuestra extracción es muy humilde y nos costó Dios y su ayuda salir de Barquisimeto hacia Caracas, trabajar y vivir en una pensión, mientras estudiábamos hasta cumplir con nuestra carga académica en 1969, se produjo la intervención de la UCV en fue en 1971 cuando nos entregaron los títulos, formando parte de La Primera Promoción de Licenciados de Comunicación Social de la UCV. El que quiera ejercer el periodismo, que estudie, se gradúe y se inscriba en el CNP. Lo que nos preocupa de Torres es que el parecer en varias instituciones se les está dando cabida a estos piratas, con la anuencia de periodistas profesionales, de tal manera que esto en cualquier parte de llama complicidad, está bien que les den un trabajo, pero no ejerciendo el periodismo, porque mientras esto se permita se continuará prostituyendo la profesión.

Corticos. Las confrontaciones internas partidistas nunca cesan y cuando se cruzan «caimanes del mismo pozo» que están en aceras opuestas más aún. Pués resulta que entre los bandos «AD En Resistencia» y «AD Alacranes», «las lenguas» no se cansan de pasear y todo el teatro se entera de la obra. Es así como se supo que la simpática Cleopatra creyendo hacer una gracia, le salió una morisqueta. Pués resulta que en su creencia de que la colega (ER), sea la fuente de los reportes de los «pasillos blancos» a ésta sección, habría tenido el tupé de conversar con un alto dirigente de los «alacranes», (RM), para que éste último interviniera en conversar con el dueño de una prestigiosa emisora regional (Fredy Andrade F.A), con la intención de que dicha colega fuese cesanteada de su honrado trabajo. La verdad que se cansa uno de ver tantas cosas. Le decimos desde ésta Sección a la dama en cuestión que llegaremos hasta el final con ésta información. Qué necesidad tiene la Bella Soo en tener gente a su alrededor que desprestigia su labor partidista. Tiene usted el deber de informarse.

Por otra parte, para próximas entregas, habrá detalles de dos casos que parecían estar «archivados». Uno tiene que ver con un voluminoso expediente de una docente que por su condición de gremialista y hermana de un altísimo exfuncionario del poder judicial nacional, cometió un inmenso desfalco a sus colegas, relacionado a la construcción de proyectos habitacionales en Lara. Recibió importantes sumas de dinero y hasta la presente dejó a sus afiliados con los ojos «claros y sin vista». ¿Qué talco? Mientras que otro caso tiene que ver con una ya conocida y alta dirigente blanca, quien estuvo vinculada junto a un familiar en un enojoso caso de rapto de un recién nacido, en el Hospital de niños de Barquisimeto. Del mismo se supo que fué «tapado», por influencias del ambiente judicial larense. No se olviden que entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Muchas dudas e interrogantes en relación con el caso del Presbitero Freddy Rodríguez, quien hace vida en la Catedral de Barquisimeto, ya que por primera y aun cuando no tengo experiencias en materia jurídica, se acude a una persona involucrada en un choque de “Homicidio Intencional a título de Dolo Eventual por la muerte de una persona. No conozco los detalles del accidente, pero no es fácil de creer que un sacerdote pueda andar en la calle buscando a alguien para asesinarlo, llamando poderosamente la atención la velocidad con la cual el MP ha llegado a este veredicto, ¿será acaso porque la persona fallecida pertenecía al MP? Hay muchas interrogantes en el aire.

JBS