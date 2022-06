Son Titulares domingo #5Jun

- Publicidad -

Al día domingo 5 de junio de 2022

Volaron sillas y golpes: chavistas violentos prendieron trifulca para sabotear visita de Guaidó en Zulia

Guaidó responsabilizó a concejal del Psuv, José Sierra por ataque en Maracaibo.

Juan Guaidó recorrió Maracaibo a pesar de intento de sabotaje por parte de chavistas.

Los violentos no podrán callar la voz de una mayoría: La reacción de Guaidó ante el saboteo chavista en Zulia

Gobierno reabrirá Venetur Orinoco con inversión del empresario de fiesta en tepuy, Rafael Oliveros.

Designados nuevos integrantes de junta directiva de Monómeros sin aprobación de Juan Guaidó.

Al menos cuatro médicos fueron detenidos por cobros irregulares en hospital de Guasdualito

Incautaron más de una tonelada de pólvora y artefactos explosivos en Zulia

Militares venezolanos incautan 1.200 kilos de pólvora y artefactos explosivos

OVSP: El 45.6% de los barquisimetanos valora negativamente el servicio de internet

Pasaje mínimo podría ubicarse en un dólar tras aumento del precio del gasoil

Maduro: Alberto Fernández será la voz de Venezuela en Cumbre de las Américas.

Venezolanos quieren un líder que no pertenezca al chavismo ni a la oposición, según Datincorp

La censura vacía los kioscos venezolanos de periódicos, salvo los afines a Maduro.

COVID-19 en Venezuela‌‌ 36 nuevos casos y 0 Fallecidos

Dolarización del gasoil dispara un 40% el costo del agua por cisterna en Margarita

Impresionante nevada cubrió de blanco el Pico «El Águila» en Mérida

El Metro de Caracas es la prueba de que aquí no ha mejorado nada, todo lo contrario: un servicio tan básico que está, literalmente, en el subsuelo

Guaidó tras actos violentos del chavismo en Maracaibo: “A pesar del saboteo y amenazas de la dictadura, estamos en la calle con nuestra gente”

Ven App: la nueva red social del régimen de Maduro para el control social, disfrazada de “gobierno digital”

Empresas venezolanas venden activos para pagar impuestos: carga tributaria absorbe 60% de los ingresos.

Internacionales

Subieron a 21 los casos de viruela del mono en EEUU: Ya se detectaron dos cepas distintas

Ecuador inicia proceso para regularización de migrantes venezolanos

Presidente de Colombia, Iván Duque, dice que la orden de detención en su contra viola la Constitución.

Sicarios que mataron al fiscal paraguayo en Colombia cobraron medio millón de dólares

Uno de los implicados en el asesinato del fiscal paraguayo es venezolano

Al menos 3 muertos, miles de evacuados y cortes de energía en Cuba por huracán Agatha

1 muerto y 5 heridos en tiroteo registrado en Richmond, Estados Unidos

Turquía cambia su nombre en la ONU de Turkey a Türkiye

Rusia y Ucrania intercambian cuerpos de soldados caídos en la guerra

Rusia dice que no atacará los puertos ucranianos para dar salida al cereal

Italia advierte que «guerra mundial del pan ya ha comenzado»

Carles Puigdemont abandona la presidencia de su partido

México deporta a 131 venezolanos entre enero y marzo, informa servicio migratorio.

Buque de guerra estadounidense llega a Estocolmo para ejercicios militares y como advertencia. Si hay algún símbolo poderoso de cuanto la invasión Rusa a Ucrania ha alterado a Europa, es ver este enorme acorazado en Estocolmo, repleto de 26 aviones de combate y 2400 infantes de marina y marineros.

El Papa aseguró que quiere visitar Ucrania pero dijo que está buscando “el momento justo”.

Alberto Fernández echa a un ministro crítico con Cristina Kirchner.

Putin sobrevivió a un intento de asesinato, según informe de inteligencia de EEUU

A 33 años de la masacre de Tiananmen: la matanza en el régimen chino de gente que queria un cambio.

“El viejo no nos va a fallar”: Ingrid Betancourt aplaude a “Fico” Gutiérrez y reafirma su apoyo a Rodolfo Hernández

Turquía advierte que puede bloquear la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, casi empatados en el tracking presidencial

Miami “bajo el agua” tras los fuertes aguaceros

Tribunal en Colombia ordenó arresto de Iván Duque por desacato

Iga Swiatek cumplió los pronósticos y conquistó su segundo Roland Garros

suben a siete los fallecidos en una mina colombiana fronteriza con Venezuela

Armar a los profesores: La nueva ley aprobada en Ohio para evitar tiroteos masivos

Suben a seis los casos de viruela del mono «sospechosos» en Brasil

Corea del Norte lanza un misil balístico al mar de Japón

Enfrentamiento entre mineros artesanales deja 7 muertos en el sur de Perú

La soledad y el estrés afectan negativamente a la respuesta de anticuerpos de la vacuna contra el COVID

Estrellas del pop rinden homenaje a la reina Isabel II por su jubileo de platino

Murió Ann Turner Cook, la icónica bebé Gerber, a los 95 años

Demandan a Mariah Carey por 20 millones de dólares por «All I Want for Christmas Is You»

El Piqué y la cantante Shakira anuncian su separación, tras 12 años de relación

Deportes:

Japonés de 83 años bate un récord tras cruzar el Pacífico a vela sin escalas

Los ciclistas venezolanos exigen ser tomados en cuenta por las autoridades para las políticas de movilidad en este medio de transporte.

Swiatek vence a Gauf en final de Roland Garros.

Final masculina del Roland Garros: 13 veces campeón Nadal enfrenta a novato Ruud.

El jugador argentino Carlos Tévez confirmó su retiro definitivo del fútbol.

