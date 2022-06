Diputado Pirela: Maduro busca retomar la empresa Monómeros S. A. #6Jun￼

- Publicidad -

La intención de Nicolás Maduro de retomar el control de la empresa Monómeros S.A., denuncia el Diputado a la A.N (2015) José Luis Pirela, miembro de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio.

En efecto, el parlamentario señala que el régimen de Nicolás Maduro, inicia su plan para retomar el control de Monómeros S.A., está convocando una asamblea de accionistas, encabezada por Pedro Tellechea Ruiz, quien funge como Presidente de Pequiven (Maduro), para el día 13 de junio de 2022 (Documento anexo).

- Publicidad -

Agregó el Parlamentario que resulta insólito, que después de todos los esfuerzos que se han realizado en procura de la reestructuración, auditoría externa y el concurso de credenciales para el saneamiento y relanzamiento de la empresa, en la A.N (2015), hasta el día de hoy no se han producido las decisiones necesarias en función de estos objetivos.

Pirela insiste en señalar que la fracción parlamentaria 16 de julio, tiene dos años que inició la investigación y viene solicitando la reestructuración, la Comisión de Contraloría de la A.N (2015), ha ratificado en tres oportunidades la solicitud de reestructuración y el propio Presidente Juan Guaido la planteó el año pasado a través de un decreto que fue bloqueado con los votos de las fracciones de AD, UNT Y PJ en la Comisión Delegada. La falta de voluntad política, escondida en el doble discurso, la incapacidad para rectificar se traduce en denegación y falta de responsabilidad en la defensa de los activos de Venezuela en el exterior. No podemos seguir evadiendo la obligación constitucional que tiene todo el Parlamento en el control de la administración de las empresas propiedad del Estado, la lucha contra la corrupción no tiene colores políticos, la solidaridad automática es un ejercicio de complicidad delictiva y una afrenta para la Venezuela irredenta, asegura.

Destaca Pirela que el 30 de junio de 2022 se vence la licencia OFAC de Monómeros S.A., lo que se traduce en la imposibilidad de realizar negocios trasnacionales para su funcionamiento; la presencia de una Junta directiva cuestionada y todo tipo de acechanzas son perjudiciales para este importante activo. La defensa de los activos de Venezuela dentro y fuera del país constituye un acto de respeto a los ciudadanos.

- Publicidad -

“Daré continuidad a mi denuncia ante la Fiscalía de Colombia contra la Junta Directiva de Monómeros S.A., asumiré otras iniciativas en función de romper la impunidad y se haga justicia”, afirmó el legislador.