OPINIÓN Venezuela entre el enchufe y el trabajo digno #10Jun

Hoy en día es muy común escuchar sentencias generales que según quien las repita son la respuesta a diferentes cambios que ocurren en el país, esos términos esgrimidos por la ciudadanía devienen de la politización extrema que el sistema imperante logró infundir en todos los aspectos de la vida cotidiana quizás con la intención de saturar a los venezolanos con argumentos simples y producir la fatiga cognitiva que nos afecta al día de hoy, cuyos signos se reflejan en las recientes encuestas de opinión que dejan ver entre sus porcentajes a una sociedad desesperanzada y que en su imaginario no percibe una posibilidad de cambio real.

De ello que cuando uno escucha la palabra “enchufado” relacione entre otras cosas corrupción y control por parte del gobierno de todo lo que pueda brillar en este mar de dificultades lo cual puede ser verdad hasta cierto punto, porque el enchufe existe y es descarado, pero también existe el empresariado silvestre que renace en estas tierras fértiles para los negocios ante un mercado de consumo en auge que demanda bienes y servicios de calidad esa es una visión que el mito del Gobierno como un todo no permite ver, siendo el capital privado el verdadero vector de cambio que por ejemplo se vale de las fibras ópticas que posee la empresa CANTV y ofrece servicios de conectividad e internet con mejores velocidades, aunque a unos costos competitivos.

Este pesimismo lastra una serie de consecuencias que nos afectan a todos porque al repetir esas sentencias no seremos capaces de cuajar esperanza en un mañana mejor y cada trabajo o acción que realicemos en la vida no será gratificante ya que el esfuerzo individual no es premiado según ese clima de opiniones negativas puesto que solo ennoblece en nuestro país el ser ungido por el gobierno y que logres tener un conector para hacerte de riquezas. También afecta en lo colectivo porque de que vale agruparnos y buscar generar mejoras si nunca tendrás éxito, porque solo los tocados por el gobierno pueden prosperar en Venezuela. Sin duda ese es un pensamiento equivocado que mantendrá al sistema imperante sin contrapesos sociales.

Lo descrito hasta este punto, es una reflexión de lo que no debe ser, por lo tanto, abordaré lo que neutraliza ese contexto vicioso; como son las ‘fuerzas productivas” energías renovadoras capaces de transformar la materia prima en productos terminados, en lo que respecta a servicios se valen de los recursos disponibles y son capaces de ejecutar soluciones, un ejemplo ocurre en la parte de salud del sector privado, empresarios venezolanos entendiendo la necesidad del servicio, unen variables existentes en el país para generar un activo que permite atender enfermedades, ellos saben el nivel profesional de nuestros médicos así como también conocen el gran número de profesionales disponibles para lograr operar un centro de salud y con esa visión generan empleos que dan valor agregado a la sociedad de una forma digna.

Estos nuevos esquemas virtuosos son posibles en parte gracias al uso del dólar como moneda de pago, método que triunfó ante lo ideológico en el país, su uso de forma fáctica nos permite el ahorro aún ante los embates inflacionarios y es una forma de pago efectiva fácil que reduce complicaciones entre transacciones además de posibilitar al mercado fijar precios, sino pregúntenle al gobierno que dolarizó un componente de costo del sistema como es la gasolina, valiéndose de su narrativa lo romantizo denominándolo costo a precio internacional, que no puede ser posible porque su variación sería diaria, puesto que una media global basada en el precio del combustible no es fija en el tiempo.

Una solución que aliviaría muchos los problemas emocionales y generales que nos afectan actualmente pudiera ser el revivir ese sentimiento nacionalista que habita en todos los que vivimos en este territorio hermoso, dicha perspectiva no tiene por qué ser un invento de los nuevos tiempos ni estar atada a una canción o jingle publicitario, simplemente debemos valorar más los frutos de nuestro esfuerzo teniendo como meta un futuro mejor donde celebremos los logros colectivos y las riquezas devenidas del trabajo valgan en la medida que pincelen prosperidad y dignifiquen un mayor número de venezolanos, con lo cual morirá el pesimismo y nacerá el optimismo que todos necesitamos.

Eduin Adjunta