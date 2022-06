RETACITOS #12Jun

- Publicidad -

De una u otra manera el Ministerio Público deberá implementar un operativo de inteligencia, montando una lupa en todo lo que son registros y notarías de todo el territorio nacional, ya que luego que ajustaron las tarifas por los servicios, se han convertido en unos verdaderos “filones de oro”, donde ya no son los altos niveles los que cobran, sino que desde el portero en adelante quiere tener su cuota de participación en las diligencias que buena parte de los venezolanos, de una u otra manera, se ven en la necesidad de realizar en cualquier momento de su vida y es cuando comienza Cristo a padecer. El clamor de los abogados, comerciantes, industriales, sector inmobiliario ya se ha generalizado, porque inicialmente para registrar un documento de compra venta de una vivienda, te cobraban lo que está establecido en la normativa; sin embargo, el modus operandi cada día se ha sofisticado y buscan el más mínimo detalle para no concretar la gestión y esto por supuesto no tiene otro objetivo que obligarte a que te bajes del equino, incluso ya cifras como 1.200$, 2.500 $, 5.000 $ se escuchan en los pasillos con una gran frecuencia. Esta semana pasada el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta Martínez, señaló que en varios Registros y Notarías del país están cobrando hasta 40% más del precio del valor de un inmueble para inscribir la compra-venta, cuando la ley establece que es el 2% sobre el valor de la vivienda. «Ese porcentaje en vez de ser el 2%, en la práctica viene siendo un 5%, 10%, 15%, 20% y hasta 40% del valor del inmueble», de tal manera que el Fiscal Tarek William Saab puede echarle una miradita a estas dependencias y seguramente que se sorprenderá.

*****

Otro caso que amerita la atención de las autoridades, es lo que viene ocurriendo en el municipio Urdaneta del estado Lara, con la comercialización de la gasolina y los negociados que presuntamente están realizando quienes han sido designados para ejercer el control y la distribución justa y equitativa, tanto de la gasolina, como del diésel, de acuerdo con la denuncia de los propios afectados, quienes se han visto obligados prácticamente a sacrificar sus cupos mensuales, para beneficiar a quienes en estos momentos, se están enriqueciendo de manera grosera y grotesca. Denuncian los usuarios a quienes legalmente les corresponde un cupo de 120 litros de gasolina por mes, que negocian con el intermediario, para poderles surtir le colocan al vehículo solo 30 litros y se quedan con los 90 litros restantes y esto lo están haciendo con todos aquellos interesados en poner gasolina sin hacer colas kilométricas, ya pueden imaginarse las ganancias que esto representa. Asimismo, señalan que al parecer allí un funcionario que controla el negocio, cada vez que llega una gandola al pueblo a distribuir la gasolina, exige una cuota de 1.000 litros de los cuales dispone a su leal saber y entender y sin entregarle cuentas a nadie, de tal manera que si en la semana llegan 6 gandolas de gasolina, son 6.000 litros de gasolina que se deben reservar para el personaje. Asimismo denuncian que presuntamente la Alcaldía dizque también estaría exigiendo su cuota de gasolina por cada gandola que llega a surtir las bombas al municipio, de tal manera lo que allí existe es un negocio muy bien organizado, donde se aprovechan de la necesidad de los usuarios, quienes sacrifican sus cupos de gasolina, beneficiando a unos cuantos vivos que se están llenando con el negocio del siglo con la gasolina y el diésel, el venezolano de a pie no tiene ningún chance.

*****

Actos Bochornosos. El Encargado de Negocios de la Unión Europea, Rafael Dochao invitó a un acto de acercamiento, intercambio de ideas y cordialidad a todos los Alcaldes de los 9 municipios del estado Lara, a realizarse en un salón del Rectorado de la UCLA, sin ningún tipo de justificación, todos los alcaldes del PSUV tuvieron la descortesía, por llamarlo de alguna manera de dejarlo plantado, haciéndole un desaire al no atender a la invitación, no al funcionario, sino al representante de la UE en Venezuela, quien admitió que desde que está en Venezuela, es la primera vez que esto le ocurre. ¡Qué pena con ese señor y con la UE!. Pero mucho peor es el caso de la Alcaldía de Morán, que solicitó la donación de una Bomba de Ozono que genera 1.000 litros de agua/dia para el Hospital, para ayudar a reducir los problemas de escasez de agua potable, el equipo fue donado por una empresa venezolana a través de la Embajada de España; el equipo llegó, está instalado, pero resulta que al parecer intervino Carmelina, alcaldesa de Caracas y su pupila la ex burgomaestre de Morán, nadie sabe a cuenta de qué se oponen a la donación, y rechazan el equipo, que va a beneficiar a cientos de usuarios, porque “No podemos vendernos por una bomba de ozono a alguien que no reconoce a nuestro presidente“, dice una vocera oficial. ¿Qué talco? La verdad que estos hechos producen es una pena ajena. Última hora: el gobernador autorizó la instalación de la planta de ozono en el Hospital de El Tocuyo.

*****

Después de cerca de mes y medio desde que diferentes Gremios, Sindicatos, y ONG del sector salud acudieron a la Contraloría General del estado Lara, a la Gobernación, al CLEL y a la Defensoría del Pueblo para hacer entrega de una solicitud de auditoría en los principales hospitales de los 9 municipios, ya que se tenían cifras reales levantadas que reflejaban un Diagnóstico con resultados verdaderamente lamentable en todas las áreas evaluadas, situación que pasado el tiempo no se ha modificado y, por el contrario, lejos de mejorar se ha profundizado. Para aquél momento el 90% de las ambulancias estaban inoperativas; Salas de RX, 70% inoperativas; Tomógrafos 100% inoperativos; Salas de Laboratorios, 75% inoperativas; Personal con un déficit de 65%; Salas de Odontología, 60% paralizadas; Pabellones, 50% inoperativos; Suero Antiofídico inexistente; Salas de Diálisis revisar fallas; Banco de Sangre revisar fallas; Farmacias, revisar fallas; Almacenes, sin personal; Cuartos de Descanso, revisar fallas; Plantas Eléctricas, revisar fallas; Mantenimiento, revisar fallas; Aguas blancas y servidas, revisar fallas. Las organizaciones denunciantes están a la espera de respuestas por parte de los organismos competentes del Estado Venezolano, a la vez que emplazan a la Secretaría de Salud regional a desmentir esta información, , pero “in situ” en su presencia, con testigos de la sociedad civil y los representantes de los medios de comunicación, donde quedará al descubierto la realidad o falsedad del trabajo presentado. Por supuesto, si ha pasado más de mes y medio y no ha habido respuesta, no creemos que dada la magnitud y la cantidad de los equipos dañados, vayan a tener una respuesta en pocos días, de allí que lo más seguro es que nadie del sector oficial de la salud de la cara y el amigo Alberto Domínguez se quedará nuevamente esperando ante la irresponsabilidad del sector oficialista de la salud.

*****

La reciente celebración del 28 de Mayo como homenaje al General Jacinto Lara, dejó mucho malestar, descontento y a más de uno alborotado y con la pinta comprada, ya que los metieron en una lista para recibir su respectivas condecoraciones y entre gallos de medianoche la mamá de prefecto (IL), dizque sacó a medio mundo, porque ella al revisar la lista en último momento, habría llegado a la conclusión que esa gente que había sido propuesta, no tenía los méritos para estar allí, entonces colocó solamente los que son fieles y leales a ella, porque está afinando su tren ejecutivo como gobernadora de Lara, ya que al actual aparentemente no cuenta con el equipo necesario para gobernar, prueba de ello son los más reciente hundimientos en las principales arterias viales, que son supuestamente reparadas y al otro día vuelven a hundirse; el sector salud sin una inyectora en las instituciones médico asistenciales, el hampa desbordada y con el moño suelto y más de 120 escuelas en el piso, esto último fueron los resultados de las denuncias realizadas por el pueblo en la aplicación de Whatsapp, sería la salida del marinero a quien ya avizoran enroscado a un ministerio.

*****

Decían los adultos mayores en décadas pasadas que aquel que da y quita, el diablo lo visita. En estos últimos días el contralor social itinerante, dio a conocer el caso donde el burgomaestre de Iribarren, supuestamente le había regalado a un edil suplente, un “caballito de hierro# de dos ruedas, cuyo costo estaría en el orden de los US$ 1,200 verdes y el personaje y que se dio el lujo de pasearse para mostrar el valioso presente, acompañado de un parrillero por diversas zonas de la ciudad, lo cual no es muy usual, por lo que correspondería a la propia Contraloría Municipal la apertura de una investigación, para determinar el origen de los recursos, correspondiendo al Cocosette explicar de donde está saliendo últimamente tantos recursos en verdes al parecer para comprar conciencias. Lo más inquietante es que los trabajadores, tanto de la Alcaldía como del CM, cada vez que se habla del alza en el costo de la vida, cuando se recuerda que el ajuste salarial ya se convirtió en sal y agua y cuando se plantea la posibilidad de revisar los sueldos y salarios de los trabajadores, la respuesta es siempre la misma, no hay dinero. Asimismo, hay mucho malestar entre los concejales suplentes, porque al parecer estas regalías que ha venido haciendo, no está chorreando aguas abajo, por lo que son ellos mismos los encargados de poner en funcionamiento el mecanismo más eficiente para poner a circular una información, como es la “radio bemba”. En todo caso, aseguran que al personaje solamente pudo darse el lujo de pasear por las calles de Barquisimeto con caballito de dos ruedas, ya que al parecer, en vista del escándalo que se ha armado a través de las redes sociales en torno a los vistosos presentes que estaría haciendo el Coconete, porque supuestamente lo obligaron a devolver obsequio por andar de faramallero, habrá que averiguar si esto es verdad o simplemente son cuentos de camino, mientras baja la presión.

*****

Desde la Dirección de Salud informan que supuestamente el jefecito (JC), tras bastidores dizque asegura que el culpable que no estén dotados los centros de salud dependiente del gobierno de Lara, es el propio mandatario regional, ya que no quiere entender que la salud está descentralizada desde el gobierno de la Cuarta República cuando José Mariano Navarro Mar ocupaba el cargo; tal situación se mantuvo, incluso mucho se recuerda al jefe del clan (RR) quien para la época compraba lo necesario y era una prioridad para él. También se conoció que en dicho despacho dizque se realizan fiesta con ballet rosados los fines de semana, recordando aquel jardín de las fresas por los lados de la Perla del Norte, sumado que dentro de la estructura de salud, dizque está la amante de turno, el amante de turno, el hijo, el ahijado, la esposa del hijo y demás familiares, es decir que el nepotismo es parejo, lo cual por supuesto es muy fácil de verificar, sobre todo en un área donde todos se conocen y cada quien sabe de qué píe cojea el vecino.

*****

Otro regalito para el pobre. En reunión efectuada en la sede de la vicepresidencia de obras y servicios públicos presidida por el General Néstor Reverol y con la asistencia de las principales figuras del tren ejecutivo en el sector transporte y contando con la participación de diversos representantes gremiales del sector transporte, se anunció el fin de la política de subsidio del 100% de los combustibles para el transporte público, en consecuencia se eliminan las bombas tipo #TP (exclusivas para el expendio de combustibles para el transporte público) y proponen que el precio del combustible para el transporte público a nivel nacional, será de 0,25 centavos de dólar el litro y, que subsidiarán de manera directa el 50% al transportista (0,25$), proponen que la tarifa mínima urbana sea de 1,5Bs. Esta es parte de un boletín de prensa que enviaron los gremios del transporte, para dejar muy en claro que ya no recibirán subsidios del Ejecutivo, y por lo tanto podrán tomar las decisiones que más les acomoden a sus intereses, ya que de entrada afirman que ya la mayoría de los transportistas en todo el país están cobrando 2 bolívares, cuando aún no hay ninguna decisión. La respuesta de los transportista es Comando Intergremial del Transporte propuso en dicha reunión en nombre de los operadores privados del Transporte público a nivel nacional que por ahora el precio del combustible (Diésel y gasolina) tenga un costo de 0,15 centavos de dólar (0,15$) y la tarifa mínima (anclada al Petro, ($) sea de 2,5 Bolívares. En tanto ya la mayoría de las líneas en todo el país están cobrando 2 Bs. Como tarifa mínima y les recordaron a los distintos funcionarios que todos los costos del sector Transporte están a precios dolarizados y que la inflación y la devaluación del Bolívar, continúan. En otras palabras, los amigos transportistas continuarán haciendo lo que les venga en gana y al final del día los afectados somos los venezolanos de a pie.

*****

La semana pasada hicimos referencia a un caso, según el cual personas interesadas, de esas que se la pasan tirando flechas, suponiendo que una colega que presta servicios en Radio Minuto, a quien no tengo el placer de conocer, es una de las informantes de estas sección y supuestamente hablarían con el dueño de la emisora para pedirle que la cesanteara, quiero decir en relación con este caso, nada más alejado de la realidad, además el propietario de la emisora, mi amigo desde hace por lo menos seis décadas, con la confianza que nos une me envió un mensaje en el cual hace saber, en primer término, que menos mal que no lo llamaron porque los habría enviado muy largo, ya ustedes saben dónde. Luego nos explicó “ER tiene conmigo más de 25 años en la radio, allí es intocable, ella no se va de la radio ni que renuncie, porque no la dejo renunciar ni la dejo ir, por su ética profesional, por su calidad como periodista, calidad como ser humano, como amiga, fiel a la empresa, por tanto quien se hubiese atrevido a hacerme un planteamiento de esa naturaleza, si lo hace en la radio lo saco y no vuelve a entrar más nunca; si hay una persona que se atreva a hacerlo, más nunca podrá hablar en la radio, porque se trata de una falta de respeto, ese tipo de presión no lo acepto, creo que R no se atrevería a hacerme ese tipo de planteamiento, a ti te consta que soy amigo de los amigos y ER ha sido muy útil para nuestra radio, ha prestado unos servicios invaluables, es una mujer cumplida y te puedes imaginar cómo quedaría yo, en el supuesto negado, que me atreviera a hacer una cosa como esa. Yo soy muy profesional, eso nunca ocurrió y si hubiese pasado, yo habría sido el primero en contártelo, con el ruego que lo publicara”. Amigo, ojalá todos los trabajadores tuvieran un jefe como usted, así que mi respeto y consideración para ER.

*****

Cosas veredes amigo Sancho. Aseguran que en el Hospital Luis Ignacio Montero de Siquisique, Municipio Urdaneta del estado Lara, hace una semana ingresó un niño de 7 años, de Quebrada Arriba, con un cuadro patológico preocupante, se desmayó en la escuela, lo trasladan al hospital, allí los médicos integrales le hacen una glicemia en sangre, pero con un glucómetro portátil, a veces poco confiables, que dio como resultados que tenía el azúcar en 500, con estos valores un médico experimentado inmediatamente prende las alarmas, porque en cualquier momento puede registrar el paciente un coma diabético; pero sin tomar ningún tipo de previsión, dizque le aplicaron una solución con un medicamento para bajarle la azúcar, el paciente responde con una crisis, le da taquicardia al grado de desesperación, cuando le mandan a realizar nuevamente la glicemia en un laboratorio privado, el resultado fue de 70, no nos atrevemos a calificar el hecho, pero lo cierto es que pudieron haberle causado la muerte al paciente, solo por falta de experticia y por un diagnóstico precipitado basado en un equipo no confiable. El niño nació de nuevo, está vivo de milagro, será trasladado a Barquisimeto en un operativo de salud, para examinarlo porque además, al parecer tiene antecedentes de Leishmaniasis desde muy pequeño. Este es un caso que trascendió, no es el único, porque lamentablemente el régimen perdió el sentido de humanidad, de manera que ¡Sálvese quien pueda!.

*****

Casos que producen “mucho ruido”. Circuló en las Redes, el martes 30 de mayo, la convocatoria, hecha por el Presidente de la Cámara de Empresarios de Vigilancia Privada, (PB), quien asegura haber sido Jefe de Escoltas de CAP, ocupación que siempre desempeñó Coromoto Rodríguez, mediante la cual se llama a un grupo de empresas a crear el Sindicato Nacional Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras de la Vigilancia Privada. Suena extraño que un gremio empresarial organizado este creando un Sindicato de Trabajadores? Habrase visto tal nivel de insensatez. Algunos amigos propietarios de Empresas de Seguridad consultados al respecto, coincidieron en calificar la convocatoria de «una locura más». ¿Se pueden sentir los Vigilantes Privados representados por un Sindicato creado por los Patronos, pero además socialista?. Como soporte nos hacen llegar copia de la convocatoria, para la reunión supuestamente celebrada el 1° de junio, a las 2:30 pm en el Salón de Conferencias del C.C. Sambil, para tratar el único punto como lo es la Creación del Sindicato Nacional Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras de nuestras empresas. Como son: agregándole un listado con los nombres de 27 empresas de seguridad privada que operan en el país. Vamos a investigar si se dio la reunión y cuáles fueron los resultados, pero lo cierto es que esto se ve muy raro, empresas privadas creando sindicatos, esto no existe en la economía de mercado, así que estaremos muy atentos, porque el “ruido” es mucho.

*****

Dentro de la nueva política que está aplicando el régimen, con la intención de obtener recursos de cualquier manera, una de las vías que está utilizando es la eliminación de todos los subsidios que anteriormente, cuando la chequera petrolera estaba full, aprobó a manos llenas, así que “silenciosamente” y sin anestesia, ha ordenado sincerar las tarifas de los principales servicios públicos, sin importar si han mejorado o no en su eficiencia, tales como el agua, la electricidad, el aseo urbano, el transporte, los combustibles, el gas doméstico y pare usted de contar, con la agravante que no hay ninguna clase de privilegios, le están aplicando el “ácido” a todo el y en esta oportunidad ni siquiera las iglesias se han escapado y les han comenzado a aplicar la tarifa comercial, como si fuera una residencia doméstica cualquiera, de manera que lo que recogen con el “cepillo” en las misas dominicales no les alcanza para pagar los recibos de luz eléctrica. Hay que recordar que Corpoelec estuvo más o menos como dos y tres años que no cobraba el servicio, retiro a quienes revisaban los medidores y ahora están cobrando la deuda vieja, como si uno tuviera la culpa de su ineficiencia y su mala gerencia, y pretenden que se la paguen de una sola vez, como si uno tuviera una mata en el jardín que en lugar de hojas echara billetes. Creemos que, por lo menos en el caso de la Iglesia debería reconsiderar la medida y aplicarles una tarifa preferencial, cobrarles la tarifa comercial es un “sacrilegio” y deberían ser excomulgados los de la idea.

*****

El burgomaestre de Palavecino y su entorno cercano, pareciera que no se recorren el municipio con frecuencia, para palpar “in situ” la problemática que se vive en los barrios y urbanizaciones, pero lo más grave es que tampoco atienden a las quejas y reclamos de los vecinos para la solución de sus problemas, olvidando que las elecciones son recurrentes, no se realizan una sola vez en el tiempo, de manera que no hay que alejarse de los votantes, porque los cargos que hoy ocupan, son muy efímeros. Nos referimos por ejemplo a la Urb. Rómulo Gallegos en Cabudare, a apenas 200 metros de la redoma de Agua Viva hacia la Chucho Briceño, donde está ubicada la universidad Fermín Toro, las calles y aceras se encuentran totalmente abandonadas, llenas de huecos, tal como se observa en los videos y fotografías que nos hacen llegar los vecinos, para dejar pruebas gráficas de la poca eficiencia de la gestión de la Alcaldía, en materias que son de su más absoluta competencia. No quisiera pensar que el burgomaestre Guedez cuando andaba en campaña, nunca pasó por estos sitios, a los cuales no se les hace una limpieza desde que ellos asumieron el poder, dando la ligera impresión, de que solamente se limpia, se corta el monte y se recoge la basura, por donde pasa el jefecito, el resto como si no existiera. Amigo siempre hemos aconsejado a los funcionarios públicos que ocupan cargos donde deben cumplir con ciertas obligaciones con las comunidades, que si no son capaces de cumplirlas, que renuncien, háganse a un lado y denle oportunidad a quienes quieran servir a los vecinos que los eligieron.

*****

Lamentable que el Estado venezolano destine apenas un 1,4% del presupuesto para el sector salud, originando esto, junto con la desinversión, corrupción y las malas políticas, un sistema de salud público pésimo e inoperativo, reclamando los trabajadores que se le asigne un porcentaje mayor a este sector y, por supuesto, bajo un control social para evitar lo que ya todos sabemos. Denuncian los trabajadores de la Salud, que la ONAPRE, convertido en el brazo ejecutor de las políticas antiobreras del gobierno, violando los derechos laborales de toda la clase trabajadora de Venezuela, no solo se ocupa de al ejecutivo con aplanar, subsumir ,eliminar cláusulas contractuales, sino que ahora pretenden crear una matriz de opinión en contra de los trabajadores del sector salud argumentando que la grave crisis sectorial es por culpa de los trabajadores, que cara e tabla son. Sutivss-Lara insiste ante el despacho de la gobernación para que se abra una profunda investigación en el sectorsalud del estado Lara ante las constantes denuncias hechas por Sindicatos, Gremios, ONG, Sociedad Civil , Pacientes, familiares de pacientes , particulares y medios de comunicación, resultando inaudito no atender tantas denuncias bien documentadas. “Invitamos a la secretaría de salud del estado a desmentir nuestras denuncias, pero eso sí, “in situ” con los medios de comunicación, trabajadores y sociedad civil organizada presentes, para ver quien tiene la razón”. Si no hay cambios en la política de salud, los resultados seguirán siendo los mismos y lamentablemente empeorara la situación en perjuicio de nuestro pueblo, ´proponiendo al gobernador un plan integral, inclusivo, para detener la grave crisis de nuestros hospitales, señala el reporte de Alberto Domínguez.

*****

Corticos: Al concluir el Congreso Nacional del partido Un Nuevo Tiempo en Caracas y luego del espaldarazo que su máximo líder le dio al Alcalde caroreño Javier Oropeza para clausurar dicho evento, no hubo disimulos en comentarios de dirigentes en plantear desde y colocar el nombre del Burgomaestre torrense como el candidato a vencer para las próximas elecciones a Gobernador; como se dice en criollo, «cayendo y corriendo». Será interesante ver cómo se moverán Lencho y don Guille. En todo caso, tras bastidores pudimos conocer que no fue un cesión espontánea, sino que todo estaba fría y previamente calculado, pero no eran muchos los que estaban enterados y de allí la sorpresa entre los asistentes. La prueba más contundente, fue el magnífico discurso del talentoso burgomaestre caroreño.

*****

Luego del comentario en ésta sección la semana pasada en relación con una presunta estafa de una educadora regional (EV), con proyectos de viviendas a miembros de la educación se volvió a encender el avispero. Muchas llamadas y muchos afectados interesados en volver a reivindicar el tema ante el patrimonio perdido por las ofertas engañosas de la presunta indiciada. Estaremos atentos al desarrollo de éste tema.

*****

Y sigue dando de qué hablar la segunda de a bordo del partido blanco. Resulta que el afectado y arruinado en el negocio de los pollos gracias a la inmensa deuda contraída por esta última, es un exsecretario juvenil de la parroquia Unión (JMS), hijo de una la señora que habita en la urb. Vencemos de San José, y quien funge como fiadora en el fracasado negocio (OA), decidió elevar su planteamiento de reclamo y queja, ante el Secretario Nacional de Organización Carlos Prospéri ante la inoperatividad de los jefes regionales en ayudarlo. A decir de los mismos blancos, ésta ciudadana ha tenido una postura consuetudinaria de embaucar a más de uno, pide fiado y no paga. Avispadita la moza.

*****

Aun cuando han hecho todos los negocios habidos y por haber, han obtenido fortunas escandalosas, que incluso les han permitido montar bodegones, no solo en Lara, sino en otras entidades del país, e incluso hoy se desenvuelven dentro de la high life de la región, todos aquellos que se beneficiaron de las divisas de Cadivi, de Cencoex, Enchufados y repuesteros, están en la mira, les tienen una lupa puesta encima porque en pueblo grande todo el mundo se conoce y sabe de qué pie cojea el vecino, de tal manera que los dos grupos dizque se apropiaron $ 500 mil cada uno, esto representa mucho dinero y puede hace eclosión en cualquier momento, ya que no tienen cómo demostrar en forma concreta y sin lugar a dudas, cuales son los orígenes de tanta plata, no olviden que lo que fácil llega, fácil se va.

