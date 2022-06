Antonio Ledezma: La unidad fue la que dejó a Guaidó a merced de los secuaces de Maduro #13Jun

- Publicidad -

A propósito de los ataques perpetrados al Presidente interino de Venezuela Juan Guaidó en varios Estados durante una gira por el país, Antonio José Ledezma Diaz, hizo duras críticas a la unidad, a la que acusa de haberlo dejado a merced de los secuaces de Nicolás Maduro.

Ledezma es un político y abogado venezolano, quien fue el Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, hoy en el exilio en España.

Lo hizo mediante un mensaje vía WhatsApp a sus seguidores de «Alianza al Bravo Pueblo» en el Estado Bolívar, quienes lo consultaron sobre lo vivido por el presidente de la Asamblea Nacional legítima y encargado de la República.

-No me vengan con el cuento ese de no ataquemos a la unidad, comenzó diciendo: «¿Cuál unidad?, esa que sus dirigentes, que son embajadores, que un día son Ministros de Guaidó y de repente son los primeros en salir a patear el interinato? ¿Esa es la unidad? ¿Esa que se aprovechó del gobierno interino para dejarlos muy mal parados con el escándalo de Monómeros y otras irregularidades, pero que ahora lo dejan a merced de los secuaces de Maduro para que lo humillen como lo hicieron en el Estado Zulia y Cojedes?»

Y continuó preguntando: ¿»Donde estaba la oposición, «entre comillas» que ganó las gobernaciones? Esa es la unidad representada por la mezcla de aprovechadores que se entienden descaradamente con los que siguen destrozando a Venezuela?»

Ese cuento ya no lo compran los venezolanos que están hartos de tantas traiciones, aclara Ledezma por la calle del medio, y se examina: «No falta quien diga, ¿Qué propone Antonio Ledezma?, bueno, construir una unidad verdadera, con mucha fe, con mucha esperanza, sin politiqueros, sin aprovechadores de oficio, una unidad con una sola estrategia que apunte a salir primero de esa tiranía, y después instalar un gobierno de unidad nacional que se dedique a reconstruir a Venezuela. Es una cosa muy sencilla. Lo que hace falta es autenticidad, compromisos de verdad con esta agenda de lucha».

Acusado de conspiración por el régimen de Nicolás Maduro, Antonio Ledezma estuvo recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital venezolana, y después en su domicilio desde donde escapó.

La justicia venezolana lo detuvo el domingo 19 de febrero 2015, acusado de ser partícipe en un golpe de Estado que incluía el bombardeo de instituciones gubernamentales y la sede de la cadena noticiosa Telesur.

En su mensaje se refirió igualmente a la detención de 4 militantes de Voluntad Popular, detenidos y desaparecidos por 48 horas hasta finalmente ser hallados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), considerada un centro de tortura por organismos internacionales.

A los 4 jóvenes los acusaron ante tribunales de «instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción a la vía pública», por haber supuestamente hecho un graffiti luego de una manifestación en honor a Neomar Lander, un manifestante que murió en una protesta antigubernamental en 2017.

Simplemente les digo, agregó Ledezma: «Siempre han actuado así. No debemos sorprendernos. Son los mismos que tienen a los pueblos de Cuba, de Nicaragua, y Venezuela comiendo tierra y en la miseria».

Los mismos populistas fracasados en todas partes que no tienen nada de exitoso que mostrar—prosiguió–, porque los Castro arruinaron la economía cubana como lo hizo Chávez en Venezuela, así como han arruinado la economía del norte y lo hizo Stalin en la Unión Soviética.

«Son los mismos que en vez de educar adoctrinan, que pretenden envenenar la mente de los niños y jóvenes con ese modelo cultural inspirado en Mao Tse-Tung o Antonio Brand los que hablan de derechos humanos por radio y televisión pero siguen asesinando con sus esbirros y matones, son quienes pronuncian discursos exaltando la fraternidad de los pueblos pero promueven los odios, los resentimientos, la envidia, y practican la desigualdad en esos tribunales manipulados por jueces que solamente sirven para parar los crímenes, robos y andanzas con terroristas y narcotráfico, de esa banda que controla el poder en nuestro país».

Detrás de sus narrativas dialoguistas y negociación –continúa–, el diálogo de Barbados, el de República Dominicana o el de México, ocultan o esconden su aparato represivo, sus mecanismos absolutistas para eliminar la separación de poderes, para acabar con lo que queda de libertad de expresión, arrasar con la propiedad privada, mientras van ganando tiempo para seguir usurpando los poderes del Estado.

Entonces, vuelve a preguntarse, «¿Vamos a seguir hablando de elecciones primarias sin resolver primero el drama de una dirección política que está atomizada evidentemente infiltrada por la dictadura? No me vengan con el cuento ese de no ataquemos a la unidad», concluyó con esta palabra de júbilo: ¡Arriba corazones!

Antes, en su cuenta de Twitter había repudiado los ataques salvajes contra Guaidó, sin dejar de preguntar: ¿En dónde estaban los afiliados al G4 que se beneficiaron de cargos y cuotas de poder en su gobierno interino? ¿Ya lo desahuciaron?.

En menos de una semana Guaidó, de 38 años, ha sido víctima de 2 ataques violentos cometidos por los activistas chavistas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que ha merecido la condena por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El primer ataque ocurrió en Maracaibo, estado Zulia, el pasado sábado 5 cuando los activistas del PSUV, vestidos de rojo, la emprendieron contra Guaidó y su comitiva lanzando sillas en una cancha deportiva, que no pasó a mayores aparte de los golpes recibidos por los militantes de Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López.

Y el sábado 11, el dirigente opositor fue atacado por una turba chavista durante una visita a Cojedes. Su vehículo «recibió varios impactos de bala».

La violencia política se reactiva en Venezuela, dando al traste con la sensación de «normalidad democrática» que algunos voceros políticos como Nicolás Maduro o Timoteo Zambrano, que se asume opositor, habían venido enarbolando durante los últimos meses en el país.

Desde Washington, el secretario de Estado Antony Blinken insistió en la preocupación de la Casa Blanca. «Estados Unidos está profundamente preocupada y condenamos esta escalada de actos de violencia, acoso e intimidación contra el presidente interino y todos aquellos que defienden la democracia», recalcó en su cuenta de Twitter.

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, agregó que «estamos profundamente preocupados por el ataque gratuito sufrido por el presidente Juan Guaidó y su equipo. Este feroz ataque arriesgó vidas. Aquellos responsables de la agresión deben ser llevados ante la justicia», publicó en su cuenta de Twitter tan solo horas después del incidente.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, manifestó la condena de su país por lo ocurrido y acusó al régimen de Nicolás Maduro.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fustigó al chavismo por el uso de militantes que calificó como «sicarios colectivos».

Pero no solo los aliados internacionales del gobierno interino alzaron su voz. El director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Cancillería de México, Efraín Guadarrama, expresó la preocupación de su gobierno «por la violencia hacia el opositor venezolano Juan Guaidó, haciendo votos para que pronto se sancione a los responsables«.

Aprovechó su mensaje para insistir con la línea de la administración de Andrés Manuel López Obrador: «Apoyamos el diálogo y la solución pacífica de diferencias, que respete la soberanía y las decisiones que tomen los venezolanos».