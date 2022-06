Son titulares miércoles #15Jun

- Publicidad -

Ingresos de gobiernos de América Latina alcanzaron su nivel más alto en tres décadas pero la pobreza no baja



La tercerización con Irán demuestra que PDVSA no tiene capacidad para producir combustibles.



En el lago de Maracaibo pescan más kilos de plástico que peces.



El hambre gana terreno en Venezuela: Entre febrero y abril de 2022, la desnutrición en menores aumentó casi el doble.



Chavismo apela a «influencers» iraníes para promocionar el espejismo de la Venezuela turística



La tortura que sufren los pacientes renales en Yaracuy: deben viajar entre cuatro y ocho horas para dializarse



Asesinaron a un alto mando del ELN en Táchira: tenía cédula venezolana y estaba inscrito para votar



Desde 2018 ya se vinculaba al capitán iraní del avión retenido con el traslado de armas



Policía Federal allanó el hotel donde se hospedan los 14 venezolanos y 5 iraníes que llegaron a Argentina en el avión de Mahan Air/Conviasa.Han decomisado: 18 celulares, 5 notebooks / ipads, 15 pasaportes venezolanos



Paraguay suspendió a dos funcionarios que no controlaron al avión venezolano-iraní. Sospechan que podría ser una operación de contrabando o lavado, como las que realiza el Hezbollah.



La oposición argentina pide citar a la recién designada embajadora de Nicolás Maduro, Stella Lugo, para que dé explicaciones por el avión.



Sin agua y sin ascensores el hospital Pablo Acosta Ortíz en San Fernando de Apure…



Sector del comercio electrónico venezolano crece lentamente, pero apuntando hacia la informalidad



Cámara de Comercio Electrónico pide políticas de Estado para evitar buhonerismo digital



Contabilizados 116 conflictos laborales en mayo 2022 denuncia Inaesin



Banesco amplió a 101 las agencias en el país para realizar operaciones con moneda extranjera.



Capemiac: Estamos siendo castigados con altos impuestos municipales



Subastarán apartamento en Manhattan propiedad de Raúl Gorrín



Ingeniero Sergio Borgel: El 70% de los servicios públicos en Barquisimeto está colapsado



La producción petrolera de Venezuela cayó un 5% en mayo con respecto a abril, de acuerdo con el informe mensual de la OPEP.



Francisco Monaldi: Producción de Venezuela en Mayo promedió 717 mil bpd según OPEP fuentes secundarias y 735 mil bpd según fuente oficial. Las cifras convergen lejos del millón de barriles que anunciaron en diciembre.



Maduro inicia visita sorpresa a Qatar.



Fedecámaras Trujillo: escasez de gasoil pone en peligro la seguridad alimentaria del país.



Denuncian explotación ilegal de sílice en el cerro El Plan de Carora.



Retardo procesal y «falsos testimonios» marcan el primer mes del juicio contra Roland Carreño.



Enfermos en Venezuela priorizan compra de comida y relegan su salud, dice ONG Acción Solidaria.



Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional; César Batiz, de El Pitazo, y Alberto Ravell, director de La Patilla, denunciaron el bloqueo que sufren los portales de noticias desde hace varios años.



Médicos Sin Fronteras: Migrantes venezolanos son los que más cruzan el Darién.



Jubilados de la Cantv en Mérida protestaron por sueldos justos



Alerta con los estafadores: Se hacían pasar por técnicos de Cantv para cobrar por la restitución del servicio.



Rutaca estrena ruta entre Venezuela y República Dominicana.



Detienen a tres personas por robar dinero a través de criptomonedas en el estado Zulia.



Turquía amenazó con retrasar un año la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN



No habrá actividad bancaria el lunes 20 de junio por Corpus Christi.



Douglas León Natera: En salud pública este país no está preparado para nada



Detuvieron a joven que realizó denuncias en sus estados de WhatsApp



Denuncian derrame petrolero en el lago de Maracaibo



Mérida: Decretaron emergencia sanitaria en Obispo Ramos de Lora



Boletín OBU: Déficit presupuestario de universidades públicas alcanza el 90%



Guaidó vinculó el avión retenido en Argentina con Maduro, el lavado de dinero y empresas iraníes en Venezuela108:11

Consejo Legislativo de Cojedes suspendió de sus labores a diputada chavista tras ataque a Guaidó



Protección Civil Yaracuy intensifican la vigilancia ante las intensas lluvias registradas en la entidad



Cantv realizó su asamblea de accionistas sin tratar la oferta de nuevas acciones en Bolsa



Guaido ante agresiones en Zulia y Cojedes: No es normal disparar a políticos que piden elecciones libres y justas



Juan Guaidó continuará con actos de calle pese a las agresiones recientes.



Diputada chavista admitió su participación en ataque contra Guaidó en Cojedes



Guaido se pronunció sobre las elecciones en Colombia y recordó que reconocer a Maduro «es reconocer el terrorismo»



Militar golpista de 1992 aparece entre los tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en Argentina



Prohíben la salida de Argentina a toda la tripulación del avión venezolano investigado



Justicia de Argentina ordenó peritar teléfonos de tripulantes iraníes del avión



En medio del escándalo, Irán transfirió a Venezuela otro avión de Mahan Air



Apareció Rosinés Chávez, se graduó de Internacionalista en Francia



Chavismo promueve el turismo extravagante en Isla La Tortuga



Julio Gutiérrez: Los trabajos correctivos son más costoso que los trabajos de mantenimiento preventivo



Aumenta percepción negativa del servicio de suministro de agua este año en Venezuela



Más de 28 horas sin electricidad origina cierre de la autopista número uno, al sur de maracaibo



Nelson Fréitez: La gasolina subsidiada ha sido un gran detonante para la corrupción



Ex Trabajadores de casino de Plaza Mayor en Anzoátegui denunciaron despidos injustificados



Falleció el periodista Argenis Martínez, último director de El Nacional



Trabajadores de Ferroven en Bolívar, protestaron una vez más al no recibir respuestas por parte de la CVG



Trabajadores tomaron Dirección de Personal de gobernación de Sucre, por incumplir compromisos laborales



Esposa de Alex Saab pide ayuda a la AN de Maduro ante “persecución” a su familia



Con el respaldo de capital extranjero, Luis Cifuentes y Carlos Aguiló están construyendo el primer centro tecnológico del país en las oficinas que Procter & Gamble abandonó hace cinco años en medio de un colapso económico histórico, reseña Bloomberg.







Internacionales



Ingrid Betancourt denuncia que congresistas petristas ofrecen dinero a legisladores para garantizar el triunfo de Gustavo Petro



Tribunal de Brasil autoriza por primera vez el cultivo de marihuana



Familiares denuncian grave situación de opositores presos en Nicaragua.



Colombia cerrará frontera con Venezuela desde el 18 Junio por elecciones presidenciales.



Beijing advirtió que está en una “carrera contra el tiempo” para contener el aumento del COVID-19



Congreso de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas rusas a petición de Ortega



Petro planeó la campaña para “destruir” política y moralmente a Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria



Los ricos le dan la espalda a Putin: Por la invasión a Ucrania, más de 15 mil millonarios planean irse de Rusia



Trasladan a Navalny a una prisión de alta seguridad tras nueva condena



“Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial”: Papa Francisco sobre el conflicto con Ucrania



Más drogas y peores, Europa recupera los niveles de consumo precovid



La masacre de Putin: Ucrania investiga la muerte de 12.000 civiles encontrados en fosas comunes.



Ucrania pide reconocer internacionalmente como “genocidio” la masacre Rusa durante la invasión.



Paraguay echó a funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil por el arribo del avión iraní que luego llegó a Buenos Aires



Fuga química en una fábrica de Irán dejó más de cien personas hospitalizadas.



Papa condena la “crueldad” rusa, y elogia “heroísmo” ucraniano



Tribunal de Estrasburgo condena a Rusia por impedir acción de 73 ONG.



Severodonetsk, completamente rodeada por las fuerzas rusas tras la voladura del último puente de la ciudad.



Ucrania necesita «más armas pesadas», afirma el jefe de la OTAN.



Rusia reduce en un 40% las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream, informa Gazprom.



Detienen al principal líder indígena de protestas en Ecuador.



Biden visitará Israel, Cisjordania y Arabia Saudí del 13 al 16 de julio.



Activistas piden «alzar la voz» y marchan en rechazo a la sentencia de Áñez.



La OPEP reconoce que tiene problemas para cumplir su promesa de abrir grifos.



Coinbase despedirá al 18% de su personal debido al «criptoinvierno» y a la baja del Bitcoin.



La Reserva Federal se plantea subidas de tipos más agresivas para frenar la inflación en EEUU. Parte del mercado espera un ascenso de 0,75 puntos, el mayor desde 1994.



Netflix hará un concurso basado en «El Juego del Calamar» con 4,5 millones de premio











Deportes:



Escapó casi la mitad de Equipo Cuba de karate



Tenistas de Rusia y Bielorrusia jugarán en el US Open con bandera neutral.



Los Warriors se ponen a un paso del título de la NBA.



Costa Rica logra el último boleto para el Mundial de Catar-2022 al ganar 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje.