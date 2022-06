Combaten venta de medicamentos colombianos que entran ilegales #17Jun

- Publicidad -

El Dato

En el terminal de pasajeros de San Juan de Colón, fue instalada una sede de la Contraloría Sanitaria donde puedes acudir en busca de información

Contraloría Sanitaria en el Táchira está haciendo una serie de inspecciones para hablar de los permisos que deben tener quienes venden medicinas y a la vez para alertar sobre la necesidad de no vender medicamentos ilegales, que pueden no tener control sanitario y resultar nocivos.

El miércoles en horas de la mañana acudió a un programa de radio de Angelus FM., el director de Contraloría Sanitaria en el estado Táchira, Armando Gutiérrez, quien estuvo acompañado de un equipo de inspectores y funcionarios de la alcaldía de Ayacucho, con el fin de orientar e informar a los comerciantes y empresarios, sobre los permisos que deben tener para laborar legalmente.

Informó que actualmente la Contraloría Sanitaria está siendo receptiva con todos aquellos empresarios, emprendedores y comerciantes que desean trabajar con la documentación al día y acotó que hay lapsos de tiempo que deben cumplir.

Atención a los nuevos emprendedores

“Los que trabajan con alimentos tratar de ajustarse, como lo hemos repetido aquí en varias oportunidades, estamos tratando salud pública, aquellos emprendedores que están comenzado o que comenzaron, recuerden que siempre son parámetros legales, (…) estamos haciendo un trabajo de hormiguita, la Contraloría Sanitaria junto con todos los entes, hemos tratado de hacer un gran esfuerzo para que todos estos pequeños empresarios se ajusten a la normativa, a lo que estipula la ley, lo que estipula el Ministerio de Salud, entonces aprovechen que ahorita tenemos las puertas abiertas para aquellos que no tienen su permiso al día, para aquellos que se les hace imposible o algo, que se dirijan a nuestras oficinas, ya sea la que está más cerca que está el terminal (Colón) o en la sede principal que estamos en San Cristóbal, un poco más retirado pero allá es donde nosotros podemos ingresar a nuestro sistema” declaró.

Prohibido tener medicamentos institucionales

Ante el incremento de la venta de medicamentos colombianos en las calles, establecimientos y en farmacias, el funcionario hizo un llamado de atención.

No está permitido la venta de medicamentos institucionales en abastos, bodegas, vendedores informales y farmacias. Estos productos pueden ser incautados por las autoridades competentes.

A su vez, hizo el llamado a los encargados de farmacias, quienes deben cumplir con una cadena de traspaso.

“A los que venden medicamentos, ya ellos saben, farmacias no pueden tener medicamentos institucionales, para eso le dieron la permisología, para que estén sometidos a la normativa de ley (…) La cadena de traspaso, cuáles son las cadenas de traspaso, la casa de representación le vende a la droguería y la droguería le vende a la farmacia”.

Gutiérrez hizo un llamado a la población en evitar comprar medicamentos institucionales, que no cuentan con los permisos y se desconoce su procedencia.

“No compren medicamentos institucionales, porque creánlo que no sabemos bajo qué procedencia están entrando, de hecho sí lo saben, vienen bajo lluvia, calor, pasan por río pudiendo está situación generar algún reactivo a la persona que lo va a consumir”, es una de las advertencias que hace.

El funcionario relató que un menor de cinco años de edad fue hospitalizado por convulsiones ,que provocó un antibiótico comprado en la calle.

Llegan fármacos hasta con cal

“Un niño fue hospitalizado porque le cayó mal un medicamento institucional, le salía más económico a su familia, hasta por debajo del precio de lo que sale realmente sin saber que están tomando (…) En otro caso, nosotros hicimos un estudio a un fármaco, y un 8% era amoxicilina y el otro era vitamina C, a Dios gracias era eso, pero están ligando medicamentos con cal y muchas cosas más”, aseguró el Director.

Permisos para laborar están siendo aprobados rápidamente, informó Gutiérrez, quien explicó que a través del Sistema de Información Automatizada de Control y Vigilancia Sanitaria -SIACVISA- los comerciantes, empresarios y emprendedores pueden registrarse, siendo este el primer paso para solicitar el permiso.

SIACVISA es el Sistema donde se deben registrar

“Los permisos los estamos dando rápido, cuáles son los procedimientos, bueno nosotros tenemos un Sistema SIACVISA que lo es para la parte de alimentos, la parte de laboratorios, clínica, servicios funerarios, lo que es la parte profesionales de salud, ingresan a nuestro sistema y nosotros hacemos una visita previa después, esa visita previa es para ver si el establecimiento cumple con los requisitos”.

“Lo estamos haciendo humildemente rápido, estamos haciendo todas las supervisiones, no inspecciones, supervisiones rápidas, porque si cumple con los requisitos, después de esa previa supervisión, mandamos a que cancelen lo que la ley establece, lo que la ley estipula en el sistema, no que bajo cuerda, no que tiene que darme algo más, no, lo que la ley establece, está estipulado en Petros” indicó.

En contra de los ‘gestores’

El funcionario pidió a la población, no creer en ‘gestores’, ya que la Contraloría Sanitaria está trabajando rápidamente en pro de los comerciantes.

“Yo he eliminado gestores, para mí eso no existen (…) Los trámites son rápidos, a veces hacen ver esos mal llamados gestores que es complicado, que van a perder muchos días, eso es mentiras”.

Deben hacer poder notariado

“Yo sé que a veces los propietarios están ocupados, entonces si se le hace imposible, nombren algún representante legal, pero un poder notariado que es lo que yo le estoy pidiendo a la contraloría, no poder privado o una autorización, yo no sé si efectivamente es la firma del dueño, soy muy estricto en ese particular”.

“Soy de los que estoy haciendo seguimiento y control a lo que estamos haciendo, si por ejemplo, damos ocho días para que saque el permiso, luego de ese tiempo volvemos a ir al establecimiento y no ha hecho nada, vendrá una multa, y damos el lapso establecido para que saque el permiso en una segunda oportunidad y no lo hace, vengo con todo el peso de la ley a cerrar establecimiento” aseguró.

Decomisó medicamentos institucionales

En la visita de Gutiérrez al municipio Ayacucho de la zona norte del estado Táchira, aprovechó para supervisar varios establecimientos comerciales, quien no dudó en ningún momento en levantar actas y decomisar medicamentos institucionales en abastos y farmacias, ya que no cumplen con su permisologia y se desconoce su procedencia.

Su equipo de inspectores acudió al centro de San Juan de Colón y la parte alta de la ciudad, quienes inmediatamente rechazaron que vendan fármacos con alimentos, y empeoraba la situación al ser medicamentos instituciones.

Continuarán las supervisiones por parte de Contraloría Sanitaria, quienes acudirán nuevamente a Ayacucho a otras jurisdicciones de la zona norte del Táchira.

Es de acotar que el equipo reporteril de Diario La Nación fue intimidado por comerciante de la zona tras dar cobertura a este tipo de procedimientos.

