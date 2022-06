Game Of Thrones tendrá una secuela centrada en Jon Snow

- Publicidad -

Una gran noticia han recibido los seguidores de Game Of Thrones, ya que HBO anunció una secuela de la serie que se centrará en una nueva etapa de la vida de Jon Snow.

Calificada como una de las mejores series del siglo, el último episodio de GOT salió en 2019, y tras anunciarse la precuela House of the Dragon que saldrá el 21 de agosto, la cadena televisiva informó que continuará la narrativa con este spin-off que, además, sería protagonizado por Kit Harrington.

¿Qué más se sabe hasta el momento?

Según informa The Hollywood Reporter, HBO ya se encuentra en el desarrollo de la primera secuela de Game of Thrones.

También, aseguran que Kit Harrington, en caso de que el proyecto avance, está dispuesto a regresar para darle vida una vez más a su personaje.

Es importante recordar que, en la última temporada, Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen y era un posible heredero al Trono.

“El proyecto daría un vuelco a la temporada final, como la última palabra sobre el destino de los personajes sobrevivientes. Podría abrir la puerta a la reaparición de otros personajes como Arya Stark, Sansa Stark y Brienne of Tarth”, dice The Hollywood Reporter.