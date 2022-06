OPINIÓN La insurrección del despertador #20Jun

- Publicidad -

A la memoria de Mamá Luchy (Lucila Naranjo C)

“No hay presente ni futuro solo el pasado…

- Publicidad -

…que se repite una y otra vez ahora”

Eugene O´Neill

“Los sueños son verdaderos mientras duran…

- Publicidad -

¿Y no vivimos en sueños?”

Alfred Lord Tennyson

“Puedo resistirlo todo…

…menos la tentación”

Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde

“No diré que no llores…

…porque no todas las lágrimas son malas”.

J. R. R. Tolkien

El Ahora del Ayer

Desperté confuso y no sabía si estaba alucinando o soñando despierto. De hecho no me puse a indagar qué diablos es eso de amanecer, de despertar y al despertar irse a vivir como si no respiraras. Saber que los sueños son ciertos mientras duran, no le da distracción al guerrero, en especial si peguntas: ¿Vivimos en sueños?… ¿Cuánto aliento nos queda para malgastar sin saber por qué esto, pero sobre todo para qué? se ha dicho que ésta pregunta solo puede responderla el creador. La interrogante solo puede ser revelada por la voz de un supremo. La cosa es que éste no habla claro, solo entrelineas. Así que uno no entiende un carrizo, y mucho menos cuando pasas la vida estudiando o buscando algo que ni sabes que es, ni te consigues a la vuelta de la esquina. ¿Nos pasa a todos? Mamá siempre me aclaraba que uno solo aprende cuando la vida nos la pone chiquita. Y al parecer lo más pequeño que tenemos para que nos gruña por dentro del ahora, es sucumbir mientras todavía respiras.

El Futuro del Ahora

El futuro tarde o temprano cobra el regalo de la vida y reclama el tiempo que otorgó al precio barato de la expiración porque a todos toca un mañana para desaparecer como si no hubiéramos existido. Nada puede ser más temible y a la vez tan motivante. Cada vez que uno escucha su rumor sin creer lo que oye. Son cantos de sirena o tal vez la Gorgona de mil serpientes despeinadas que nos susurra al oído (en el futuro de ahora) que el tiempo, en este mundo de vivos, ya se nos terminó y ahora somos harinas de piedra.

El Presente sin Pasado

Nada es más insurrecto que la hora de un despertador. Nunca suena antes o después del time proyectado. No juega con sus obligaciones pero solo tiene una y ni siquiera lo sabe. A la hora en punto, despunta su deje indiscreto. La mayoría sacude algunos segundos antes, otros, minutos antes. Pocos lo olvidan a tiempo. Le señalan “el reloj biológico”. Quizás sea cierto. Yo le digo el péndulo de la inquietud porque es un desbalance entre lo que se hizo, y falta por hacer, y lo que no se ha hecho, y no hay cómo hacerle, ni tiempo para inventarlo.

El Futuro sin Presente

Ahora soy de canto rodado, guijarro. Soy eterno como la arenilla. Tan vivo como la muerte. La espada de piedra es para ser rey por derecho divino… ¿O ser tan insignificante como un peñasco? A estas horas solo hay testimonio ¿cuál es el argumento de muerte? ¿La vida? Y la vida, cometan los sabios, es una ilusión, un poema. Entonces rompo en una frase in-entendiblemente expresiva… se firma en piedra:

1

De la Danza de la Lluvia

A la Cáscara del Trueno

En cada Húmedo Aluvión

En todo Corpúsculo del Cielo

2

Marejada de Aleta Creciente

Por cada Zarpe de Pluma

En cada Oleaje de Lienzo

En Cada Rizo de Espuma

3

En mil Medidas de Lamento

Navegué todo el Destierro

En tus Piélagos de Espinas

En algún Cáliz de Silencio

4

Al Encalle de tu Beso

Al Abismo de un Verso

A cada Rastro sin Costa

A esa Bitácora de Cuento

5

Océano de Tormentas

En cada Uña de Sueño

En todo Copete de Agua

En cada Ola de Viento

(Rompientes/MFC-30/04/2017)

MAFC