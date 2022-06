VIDEO Abogados de Lara denuncian retrasos procesales por problemas en el Edificio Nacional #20Jun

- Publicidad -

Abogados del estado Lara se concentraron este lunes 20 de junio frente a las instalaciones del Edificio Nacional para exigir mejores condiciones laborales en su ejercicio profesional, ya que aseguran que en esta institución existen diversos problemas que se convierten en una traba constante para todos los profesionales.

Alicia Figueroa, abogado, comentó a Elimpulso.com que el objetivo inicial de la concentración de este lunes es pedirle a la juez rectora del Poder Judicial, la doctora Delia González, que gestione ante la dirección ejecutiva de la Magistratura la solución de los diferentes percances que se evidencian en el Edificio Nacional.

Según la abogado, en el Edificio Nacional no funciona el sistema desde hace 3 meses, irregularidad que genera retrasos procesales para todos los profesionales. «Esto nos ocasiona un caos, no sabemos en qué estado están los expedientes (…) tenemos que revisar el expediente como la edad de piedra«, comentó.

Aseguró que los funcionarios judiciales también están saturados por este problema, ya que deben esforzarse de sobremanera para buscar los expedientes, y de manera inevitable, se retrasan los procesos en el Edificio Nacional.

Por otra parte, la abogado Coromoto Loyo puntualizó que las fallas en el sistema no es la única irregularidad que se evidencia en el Edificio Nacional. Agregó que también se enfrentan a problemas en servicios esenciales como los baños, los ascensores y la sala de espera. «La condición es sumamente precaria», comentó.

Loyo sumó que los abogados no tienen espacio suficiente en una sala de espera, por ende deben esperar expuestos en la calle. «No hay ni un árbol, allí hay lluvia, no tenemos acceso a un baño (…) es un área inhóspita para nosotros los abogados», expresó la profesional.

Cabe destacar que según las declaraciones de la abogado Coromoto Loyo, estos problemas se vienen evidenciando desde antes de la pandemia, es por este motivo, que seguirán ejerciendo presión hasta que las autoridades atiendan su llamado.