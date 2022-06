CAVECOL: Triunfo de Petro será más fácil relanzar relación bilateral #21Jun

- Publicidad -

Gracias a la afinidad desde la Cámara Venezolano Colombiana de Integración, con el triunfo de Petro, pensamos que va a ser mucho más fácil el relanzamiento de la relación, cosas que es muy importante y necesaria, asegura el presidente de Cavecol, Luis Alberto Russián.

Recordó que por el distanciamiento de visiones y de modelos de desarrollo ha habido un distanciamiento, dijo que tenemos 20 años separándonos de Colombia, tanto que nos divorciamos y nos salimos de la Comunidad Andina.

El hecho de que venga alguien a la presidencia de Colombia que pueda compartir la visión de cómo se hacen las cosas, va a facilitar esto, admitiendo que el distanciamiento, de temas no atendidos y el cierre de las fronteras por el Norte del Santander y el Táchira, ha afectado dramáticamente la frontera andina, por lo que se espera que con esta situación, si se restablece la relación comercial, habrá un reimpulso, habrá una dinamización, lo cual es muy necesario porque están en una situación muy precaria.

Russian advierte que hay que reconstruir las cadenas binacionales, que en algún momento crecieron con mucha fuerza, pero se han ido debilitando, no decimos que no existan, pero si ha habido una afectación importante, recordando que el cierre de las fronteras tiene por lo menos siete años, por allí no pasa el comercio formal, todo lo que transita es el comercio informal y el comercio formal pasa por el estado Zulia, entre Paraguachón y Maicao.

Afirma que actúa como un “optimismo moderado”, porque estamos frente a la posibilidad de construir una relación y que haya comunicación, que es una cosa que es básica y a partir de allí, ir reconstruyendo la confianza, en intercambios y encuentros, un acercamiento entre sectores públicos privados, porque también los empresarios de ambos lados se han visto distanciados.

“Pero si bien es una buena oportunidad, también es un reto significativo, porque es que la agenda que ha tenido Venezuela y la agenda que ha tenido Colombia en los últimos años, no ha sido la misma, esperamos que la agenda colombiana sea una agenda hacia la competitividad, de asistencia al empresario, donde se habla de innovación, de agilidad”, asegura.

El presidente de Cavecol considera que es importante abrir las fronteras para fomentar la actividad formal, para bajar los costos de las operaciones.

“Nosotros tenemos que pensar en un camino del crecimiento, y una de las cosas que solicitamos, es que esto no este referido exclusivamente a la relación comercial, sino que se acompañe con una relación consular al menos, porque la relación consulares la que te da el permiso para dar soporte al comercio, pero además al ciudadano, al ciudadano de a pie, temas vinculados a identidad, a seguridad, el Estado de proteger a sus nacionales, entonces es importante que los venezolanos que están en Colombia sientan que hay un respaldo y hay consulados abiertos para poder operar y viceversa, muchos colombianos que siguen estando en Venezuela y necesitan del consulado de Colombia para poderlos asistir y, un tema que esperamos que se dé lo más pronto posible, como la relación diplomática, ya que es una necesidad efectiva”, dijo Russian en el Circuito Éxito 99,9 FM.

