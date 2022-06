OPINIÓN Lectura: Resurección #21Jun

- Publicidad -

La resurrección es un fenómeno inexplicable. No así el fenómeno de por qué siendo la superficie de la Tierra en un alto porcentaje líquido no se derrama. Contrariamente este fenómeno persistente como una cosa común para nuestra aceptación tiene su explicación. El espacio del Universo es ingrávido, es decir, no rige la atracción. La ingravidez es una cualidad propia del espacio del Universo y esta condición permite que todo permanezca sin que se produzcan alteraciones. En tanto que la resurrección solamente se tiene noticia de ella de un solo caso: la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. De modo que por ello no estamos en capacidad de comprenderla. En cuanto a la superficie líquida de un cuerpo esférico como nuestro planeta es una situación única, que tiene su fundamento en la ingravidez. El agua como superficie de un cuerpo esférico asume la condición de esfericidad mediante la propiedad de la ingravidez del espacio.

Para muestra un botón. Vemos la forma esférica de las estrellas en el Sol que es una estrella. Vemos la forma esférica de la Luna que es un satélite. Conocemos la forma esférica de la Tierra que es un planeta. De manera general, el Sol, la Luna y la Tierra son cuerpos ponderables que representan la esfericidad de todas las estrellas, de todos los satélites y de todos los planetas. Confirma esta muestra la forma general de los cuerpos que orbitan en el espacio del Universo. No conocemos que hayan cuerpos cuyas formas no sean las conocidas. La esfera es la única forma que tienen estrellas, satélites y planetas orbitando el espacio del Universo. De modo general, la esfera rige la forma de todos los cuerpos. El Sol en representación de las estrellas; la Luna en representación de los satélites y la Tierra en representación de los planetas. Son las formas que de modo general tienen los cuerpos conocidos que orbitan el espacio. Es una lección simple que la naturaleza nos enseña para que se

conozca la forma que tienen todos los cuerpos que orbitan en el espacio del Universo. Solo el título “Resurrección” utilizamos porque no tenemos explicación para el hechos de ese fenómeno que solamente se ha dado una sola vez como lo cuenta la historia religiosa.

Carlos Mujica

[email protected]