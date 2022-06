VIDEO Repunte de casos de COVID-19 se debe al relajo de las medidas de bioseguridad, según larenses #23Jun

- Publicidad -

Luego del repunte de contagios de COVID-19 en el país anunciado por la administración de Maduro, los larenses coinciden con el líder del chavismo en que las personas en el país han relajado las medidas de bioseguridad y a eso se debe el incremento de los casos reportados diariamente.

En una consulta realizada por el equipo periodístico de El Impulso, los ciudadanos expresaron su preocupación ante el decaimiento en las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar contagios de la COVID-19.

- Publicidad -

“En muchas partes se estáN relajando, hay sitios donde uno entra y ven a uno raro por tener el tapabocas. Yo considero que sí es necesario seguir manteniendo las medidas de bioseguridad”, aseguró José Romero.

Lee también: Julio Castro: Podemos estar ante una cuarta ola de COVID que no sabemos que tan intensa será

Por su parte, Yasmil Granda señaló que “hay un relajo en el país, ya no tienen mascarillas. No estamos dando la debida importancia a esa enfermedad que no sabemos hasta los momentos cuántas personas realmente han muerto, porque hay personas en distintas comunidades que han fallecido y no tenemos información”.

- Publicidad -

Asimismo, el doctor Omar Agüero, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara, señaló que “lamentablemente el tiempo prolongado ha hecho que muchas personas entren en una situación de aparente normalidad y vemos como no guardan las medidas de bioseguridad”.

“No hemos salido de la pandemia, tenemos que seguir utilizando las medidas pertinentes. Si bien es cierto que ha disminuido el número de muertes, también es menos cierto que siguen aumentando los casos”, finalizó.