OPINIÓN La República sí tiene futuro #24Jun

Hacer referencia a la cosa pública puede sonar utópico y descontinuado, no obstante, la ciudadanía debe saber que este término nos compete a todos porque es en ese espacio común donde pasamos de vernos como vecinos a ser copropietarios de lo que denominamos “el país” por lo tanto su protección nos atañe como sociedad. Por ello al sentenciar que bajo la variable tiempo el futuro es posible queda sujeto de cuánto estemos dispuestos aportar como ciudadanos en esa construcción de un mañana mejor. Y no debe caber duda que la política es quien se encarga de construir las bases de ese futuro de oportunidades que todos aspiran.

Nuestro espacio geográfico transformado en ciudades y demás expresiones poblacionales como las conocemos hoy fue posible por el trabajo arduo de los habitantes del territorio en siglos y décadas anteriores, no obstante por la política en el siglo XX ocurrió un salto radical de progreso humano donde se extendió la esperanza de vida además de edificarse centros para el conocimiento que todavía en nuestros días permiten calificar la mano de obra necesaria, ahora bien requiere en gran medida, para el trabajo de futuras generaciones en lo público, cuan fértil se conviertan estas tierras por medio de las decisiones y sobre todo el tiempo que se le dedique a la política en el presente.

Por tal motivo, los ideales que se empuñen en la lucha actual serán el fermento que dé energía a las generaciones del porvenir a ellas se les debe transferir una carga menos pesada que la padecida en el presente, donde la DEMOCRACIA es una aspiración de peso que muchos desean levantar, pero donde en realidad son pocos quienes sin complejos trabajan por ello y a pesar de las adversidades buscan construir vehículos por medio de los cuales el recorrido sea más efectivo. Es una obligación moral y ciudadana el revitalizar los ideales Democráticos aun presentes en la sociedad para impregnar los partidos políticos que trabajan por ese bien superior que se aspira consolidar, como es la estabilidad de los espacios públicos y privados donde la vida confluye en un todo.

La política en Venezuela no puede seguir viéndose como algo que produce beneficios en lo inmediato, y esto se refiere a el lucro que aspiran unos pocos personeros conseguir al participar en actividades ciudadanas pensadas para el bienestar de lo público las cuales al no generar ingresos o beneficios son puestas a un lado y terminan sin apoyos, esas son las ideas que derivan en estancamiento con las cuales los sistemas totalitarios se fortalecen porque de ellos si se puede obtener bonificaciones mediatas, pero que a la larga no cotizan en concertar un mañana mejor, por ello se debe dejar las ataduras de la inacción y comenzar a labrar junto con las organizaciones con fines políticos, verdaderos esfuerzos que produzcan resultados en lapsos de mediano y largo plazo.

Las soluciones del futuro se construyen en el presente, esto al abordar el tiempo desde el paradigma común, pero existen enfoques de abordaje que platean sobre nuestra vida como una fluctuación constante entre un ahora pasajero y un futuro alcanzable solo por el pensamiento, que nos permite planificar las acciones a ejecutar en ese espacio denominado el ahora, por lo tanto los movimientos sociales y políticos que trabajan por el futuro deben considerarse como un bien de las sociedades donde aparezcan, porque seguro ya en sus planteamientos existen pinceladas de tiempos adelantados al ahora, donde los ideales son peldaños a tomar en el camino de una República de bien donde reine el bienestar.

Finalmente, es preciso adelantar que el trabajo en lo político ya comenzó y uno de sus interruptores de inicio es el 2024 fecha promisoria que perfila la política como el arte de lo posible donde esa oscuridad resultante de la ineficiencia padecida en el ahora se transforme en luz que genere bienestar permitiendo a todos ver con claridad el futuro, que seguro movimientos sociales y políticos ya han comenzado a delinear, dejando en manos de la ciudadanía el hacer suyos las expresiones de cambio que aparezcan en el panorama nacional, siendo un mejor futuro para Venezuela la premisa que nos guie por el sendero de la DEMOCRACIA real.

Eduin Adjunta

@Adjunta90