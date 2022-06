OPINIÓN En el Día del Periodista pedimos la libertad de Roland Carreño #27Jun

- Publicidad -

El periodista y coordinador operativo nacional del partido político Voluntad Popular, Roland Carreño, está cumpliendo hoy, en la celebración de nuestro día, más de 600 días detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide, en Caracas.

Hoy 27 de junio es un buen día para meditar sobre nuestros comunicadores, y si estamos desarrollándonos en la correcta proporción, en medio de la tragedia que ha vivido el periodismo en Venezuela con el cierre de medios, persecuciones y detenciones arbitrarias de colegas, como las de Roland.

- Publicidad -

Por eso, no habrá mucho que celebrar detrás del calor de nuestros agremiados, pero festejaremos con dignidad la independencia que surca el camino de nuestro oficio.

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el CNP, y distintas instituciones se han sumado a este reclamo de libertad de quien el 26 de octubre de 2020 fue víctima de un flagrante y vulgar secuestro.

Acababa de producirse la fuga de Leopoldo López. Fue detenido junto a los activistas del partido político opositor Voluntad Popular, Yefferson Sarcos y Elías Rodríguez, a quienes dejaron en libertad un día después.

- Publicidad -

Para justificar de manera arbitraria mantenerlo en privación ilegítima de su libertad, el régimen dio la orden de hacer recaer la ley del antiterrorismo, y le imputa asociación para delinquir, posesión de armas de guerra, instigación al odio, y miles de dólares. Con ello buscaron la vía de juzgarlo por conspiración.

La escritura es un aspecto muy importante en la vida del ser humano, porque quien escribe plasma sus palabras, las organiza y las aclara. Uno se ve en lo que escribe, se descubre en el texto.

Al objetivar el pensamiento, al escribirlo, se piensa más fácilmente pues se dialoga con uno mismo, se reflexiona. Escribir nos permite sabernos.

La herramienta del periodista es la escritura que representa el progreso y el hombre la cultura. Sin el uno, el atraso nos ata al pasado. Sin el otro, el futuro es imposible. Sólo una correcta proporción entre ambos hace realidad el desarrollo.

Venezuela está llena de comunicadores sociales y las universidades siguen produciendo en abundancia.

Barquisimeto es cuna de muchos jóvenes quienes se desarrollan en su atento equilibrio, sin pensar que estarían lejos de representar lo que fue el cuarto poder, y por el contrario encontrarían un oficio lleno de amenazas e irrespetos.

“El Impulso”

¿Festejar qué? ¿Si cada año, en nuestro día, recordamos que luego de 114 años de existencia, el Diario “EL IMPULSO”, de intereses generales, como se identificó en su primer número, cerró sus puertas el lunes 12 de febrero de 2018 para irse directamente a la edición digital, como muchos otros?

“La falta de materia prima nos obliga a suspender de forma indefinida nuestra edición impresa. Como organización, hemos realizado todos los trámites indispensables para mantener nuestra línea de producción”, reseñó en su último editorial.

Es notorio que este cierre ha tenido un impacto con consecuencias incalculables a la libertad de expresión y de prensa, pues “EL IMPULSO” es considerado un icono de referencia en el periodismo moderno y por las luchas sociales. Sin embargo, no morirá su esfuerzo en dejar ver la realidad del país por la vía digital.

A lo largo de los años este rotativo se ganó el respeto y la admiración de la sociedad venezolana que lo convirtió en emblema de las empresas de comunicaciones más importantes, destacada, seria y objetiva del país, permitiendo evidenciar el crecimiento, prosperidad y desdichas de una Venezuela hoy irreconocible.

Se acabó la prensa física

¿Celebrar qué? ¿Si los estantes donde reposaban para la venta los periódicos venezolanos ahora son ocupados por revistas viejas o algún anuncio de punto de venta? Cada día son menos los que circulan en las calles, y los que aún se distribuyen lo hacen con menos de la cuarta parte de las páginas que tenían hace 5 años.

En los kioscos de Venezuela ya casi no se ven periódicos. En poco más de una década, 110 medios de papel han dejado de circular en el país.

La falta de dinero en efectivo, el monopolio del papel prensa por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), la crisis estructural y las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro el 17 de agosto de 2018, provocaron el cierre masivo de medios impresos.

Impresos tradicionales, como “EL IMPULSO” con más de 80 años de circulación, tras hacer frente por años a la política discriminatoria del CEAM, no pudieron sostener los costos y les obligaron a detener sus rotativas.

Cuatro decenas de periódicos dejaron de circular e informar en el país en 2018.

Mientras periódicos como Ciudad CCS, de línea progubernamental y financiamiento público se mantenían con su tiraje y formato regulares, los independientes redujeron sus páginas para ahorrar papel periódico, planchas de impresión y tinta.

Era una estrategia para garantizar más tiempo de presencia y circulación, mientras esperaban a que el CEAM, presidido por Hugo Cabezas, entregara el papel que habían solicitado y pagado.

Durante los primeros 5 años de restricciones (2013-2017), 16 periódicos salieron de circulación indefinidamente. Solo en 2018 se vieron afectados 53 diarios (40 que salieron de circulación y 13 con restricciones), lo que sumaba más de 50 medios venezolanos que ya no publican sus noticias: más desinformación, menos pluralidad y mayor dominio gubernamental de la opinión pública.

El periodismo venezolano ha vivido una transición forzada y anticipada al mundo digital, como una vía de escape al cerco que ha ido estrechando el gobierno a los medios de comunicación, pero incluso en internet es difícil escapar de las amenazas.

Portales web, iniciativas callejeras y nuevos formatos se imponen al periodismo tradicional para mantener viva la labor de informar en un país cada vez más desconectado y ensimismado en su lucha diaria por sobrevivir a la precaria situación económica.

De acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en el 2021 solo circulaban 20 periódicos en Venezuela, algunos solo de lunes a viernes, o cada 2 días, o cuando pudieran conseguir combustible para hacer una tirada y distribuirla. Hay 10 Estados del país donde ya no circula ninguno.

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, Venezuela cayó 6 lugares en el índice de libertad de prensa mundial y se ubica en el lugar 143 entre los 180 países reportados.

RSF cita ejemplos como arrestos arbitrarios de periodistas, la expulsión de reporteros extranjeros y varios enjuiciamientos por difamación.

Los cierres han dejado la cobertura cada vez más en manos de los medios controlados por el Estado que dominan la radio y la televisión, cubriendo las actividades oficiales de Maduro mientras soslayan problemas como los crecientes niveles de malnutrición y enfermedades.

Una ley del año 2010, aprobada por el gobierno del fallecido Presidente Hugo Chávez, estableció sanciones en caso de cualquier contenido que “cuestione a la autoridad legítimamente constituida”.

Los medios digitales también enfrentan escollos y denuncian bloqueos a sus portales. El Ministerio de Información no respondió a pedidos de comentarios de esas denuncias.

“La realidad es que a partir del año 2014 hemos tenido una migración de medios tradicionales hacia los digitales”, dijo César Batiz, quien fundó el sitio de noticias El Pitazo en 2014, después de dejar Últimas Noticias debido a la censura. “Es precisamente por el tema de la censura y la autocensura”.

Cerco a la prensa

Dos hitos simbolizan el declive de la libertad de expresión en Venezuela. En 2007, un Hugo Chávez incómodo con la crítica ordenó cerrar RCTV (Radio Caracas Televisión), el canal que había iniciado la era de la televisión en el país.

En mayo del 2021, Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, se ha quedado con la sede del periódico “El Nacional”, una institución cultural con 77 años de historia, tras un largo y cuestionado proceso judicial que acabó con el embargo del edificio.

En medio de esos 2 hechos ha habido decenas de emisoras cerradas, periodistas detenidos, agredidos, exilados y emigrantes, encarcelamiento de tuiteros, bloqueos de portales de noticias, cierres de más periódicos, compras de grandes cadenas de medios con su consecuente cambio de línea editorial a favor del Gobierno, la desaparición de las coberturas en vivo de noticias y la autocensura de los canales privados por la presión gubernamental.

Los periódicos desaparecerán

El periódico de papel desaparecerá en poco tiempo pues se convirtió en un medio ineficaz frente a las nuevas tecnologías de la información, afirmó a la agencia de noticias EFE, oficina de comunicación española que opera a nivel internacional, la periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto.

Guillermoprieto, nacida en la capital mexicana en 1949 pero residente en Estados Unidos desde hace décadas, ha escrito para medios como The New Yorker, National Geographic o Newsweek.

En una entrevista con EFE, la cronista dijo que los diarios latinos están en «grave riesgo» de desaparecer si no adoptan recursos multimedia como internet, redes sociales, audio e imágenes.

«Los periódicos perderán papel pero seguirán existiendo como recopilaciones de información, más eficientes y más completos en medios que por ahora no nos imaginamos van a existir. A eso tenemos que acostumbrarnos», subrayó.

Guillermoprieto opinó que los diarios latinoamericanos sufren la crisis económica mundial y la falta de credibilidad hacia los medios masivos de comunicación, más que los estadounidenses o europeos.

Por ello es que están obligados a inventar maneras de subsistir pero «que respondan a las necesidades y la realidad de nuestros países».

Los pocos medios latinoamericanos que han adoptado estas herramientas lo han hecho sin saber muy bien de qué se trata ni cómo hacerlo, pues los periodistas «no están preparados para estos cambios inevitables».

La periodista y escritora dijo que parte de las condiciones desfavorables en las que trabajan los reporteros se deben a que, hasta ahora, el periodismo multimedia no es rentable.

«Cuando se descubra la fórmula para hacer beneficiosos los periódicos en línea se habrán acabado nuestros problemas de despidos y sobreexplotación, y el periodismo va a entrar en un auge como nunca antes en su historia».

La batalla

En la actualidad mundial, se ha desarrollado una batalla por el dominio de la información. Ante la llegada de nuevas tecnologías como el internet, los medios tradicionales han tenido que reinventar su modo de hacer periodismo.

“Los diarios se aproximan al cambio más importante de su historia: El momento en que el papel, arrinconado por nuevas formas de consumo informativo de una nueva generación de lectores, deberá dejar paso al soporte digital. Y ya es seguro que ocurrirá; la única duda es cuándo”, asegura el catedrático español, Ramón Salaverría.

Sin embargo esto no significa que la prensa escrita desaparezca, pero sí que deberá adecuarse a los nuevos medios digitales y quizá pasen a un plano secundario frente a la publicación digital.

Entrevista con Dios

Cuando buscamos cómo redactar una noticia o investigamos una historia siempre acudimos a las 5 preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde y por qué.

Por eso en este día meditamos igualmente en ellas sobre nuestro encuentro permanente con Dios.

Lo central para nuestra vida es la reunión personal con el Señor Jesús y cada persona lo experimenta en particular, pues Él se dirige a cada uno según su propia identidad.

En este camino queremos reflexionar sobre lo que Dios le dice a un periodista quien consiguió su mejor entrevista. Al entrar a la habitación le pregunta: ¿Qué es lo que más le sorprende de la humanidad?, a lo que Dios le responde, “Que se aburren de ser niños y quieren crecer rápido, para después desear ser niños otra vez”.

“Que desperdician la salud para hacer dinero, y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Que ansían el futuro y olvidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro. Que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido”.

El periodista quedó en silencio un rato y dijo: “¿Padre cuáles son las lecciones de la vida que quieres que tus hijos aprendamos?”. Y con una sonrisa respondió: “Que aprendan que no pueden hacer que nadie los ame sino dejarse amar. Que lo más valioso de la vida no es lo que tenemos sino a quien tenemos, porque una persona rica no es quien más tiene sino quien menos necesita. Que el dinero puede comprar todo menos la felicidad. El físico atrae pero la personalidad le hace olvidar que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará de haberlo pedido, y que quien hace mal, algún día recibirá su merecido”.

Si quieres ser feliz, haz feliz a él, –le dice–, si quieres recibir da un poco de ti, rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo puede mantener el orden en su vida aun con lágrimas en los ojos.

Se las arregla para decir con una sonrisa: Estoy bien.

“Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. De estos 3 últimos el más valioso tesoro que tenemos es el tiempo. Al morir nada material te llevas. El tiempo es el más valioso tesoro porque es limitado”.

“Podemos producir más dinero pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le pudieras dar a alguien es tu tiempo. Y siempre se le regala a la familia con buen amor”, concluyó la entrevista Nuestro Señor.

Nuestro día

Este lunes 27 de junio tenemos una nueva cita con la verdad. La que nos pone cara a cara con la miseria humana. La que nos enfrenta con el bien y con el mal.

Ejercer esta profesión es asumir una enorme responsabilidad, pues se trabaja con la principal herramienta que refleja la moral, la verdad, y gracias a ella nos debemos al lector, informarle objetiva y verazmente, defendiendo a la colectividad y negando cualquier subterfugio o engaño contra todo riesgo.

Qué estos principios se cumplan, que no muera la mística ni la entrega por el bien común, y que en fechas como éstas la solidaridad entre los hombres y mujeres que nos dedicamos con pasión a la noticia, a la opinión, nos ilumine para seguir con la frente en alto cumpliendo con nuestra función.

A mis colegas de la vieja guardia, quienes con su acreditado recorrido tienen el conocimiento y aprecio del conjunto de jóvenes que están haciendo de la comunicación social su vocación de vida, vaya igualmente mi abrazo fraterno.

Es así como el periodismo alcanza elevadas cuotas de respetabilidad con el ejercicio serio, innovador y consciente de una actividad tan indispensable para la libertad humana y el desarrollo social.

Reiteramos como todos en el país, la puesta en libertad inmediata del colega Roland Carreño, y parafraseando recientes declaraciones del Diputado Macario González, “imploramos a Dios para que sea él quien decida su libertad, porque los juicios en Venezuela no dependen de demostrar la inocencia, sino de la voluntad de un dictador”.

Dijo Oscar Wilde que hoy día la gente sabe el precio de todo, pero no conoce el valor de nada.

Orlando Peñaloza