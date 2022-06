Comunicado: Plataforma Unitaria se reunió con delegación de Estados Unidos que visita a Venezuela #29Jun

- Publicidad -

Una reunión con la delegación de Estados Unidos que visita Venezuela, sostuvo este martes la delegación de la Plataforma Unitaria para las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con la información dada a conocer a través de un comunicado.

Según explica el escrito, el propósito de la reunión fue «coordinar esfuerzos en aras al restablecimiento del proceso de negociación» que fue suspendido el año pasado por el gobierno venezolano.

La información indica que la Plataforma Unitaria ratificó que están listos para retomar «inmediatamente un proceso de negociación serio bajo el memorándum de entendimiento firmado en México».

Se recuerda que la presencia de esta delegación del gobierno de Joe Biden, encabezada por el Embajador James Story, fue anunciada por Nicolás Maduro a principios de semana y recibida por el representante del chavismo, Jorge Rodríguez.

A pesar de que se desconoce la agenda, ha trascendido que uno de los motivos de la visita es tratar el caso de los estadounidenses que se encuentran presos en el país; así como temas de interés energético para ambas naciones.

El texto del comunicado de la Plataforma Unitaria expresa:

La Delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación entre venezolanos, conforme al Memorando de Entendimiento suscrito en la ciudad de México, se dirige a los venezolanos en el marco de la visita a nuestro país de una delegación del gobierno de los Estados Unidos.

Los venezolanos padecemos el sufrimiento de la separación de la familia, la falta de salarios dignos, no hay acceso a la salud, no cuentan con servicios públicos de calidad de vida, existe una grave crisis humanitaria y ello nos obliga a no descansar hasta que logremos un acuerdo integral que permita construir soluciones permanentes para aliviar todos estos serios problemas y también a lograr la democracia y libertad que todos aspiramos.

En ocasión de la visita de la Delegación norteamericana, nos hemos reunido hoy para coordinar esfuerzos en aras al restablecimiento del proceso de negociación.

Reiteramos que estamos listos para retomar inmediatamente un proceso de negociación serio bajo el Memorando de Entendimiento firmado en México que insistimos tenga como objetivo poner fin al sufrimiento de los venezolanos y lograr el cambio a través del más poderoso instrumento que tiene el ciudadano, el voto.