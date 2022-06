OPINIÓN Reflexión en positivo: Colombia estrena presidente #30Jun

- Publicidad -

Por muchas razones que todo el mundo conoce creo que no hay duda que las elecciones del hermano País Colombia, hoy estrenando presidente en unos comicios bien reñidos, Tenemos la firme esperanza de que traerá paz en muchos países sobre todo aquí en Venezuela, eso lo esperamos con ansiedad porque dice un refrán indio que ningún árbol es tan tonto para darse ramazos a sí mismos o más coloquial entre bomberos no se pisan la manguera, porque somos chivos del mismo corral, o caimanes del mismo pozo; entonces el presidente Petro quien lucho con verdadera ahínco la presidencia de su País tiene por su larga experiencia y trayectoria que hacer un gobierno bueno y pacífico, integrado por los mejores dijo el mismo, además sabe quiénes son y le deseamos que no se equivoque y el sabrá donde ubicar a su gente, así como el que no funciona como cantante puede funcionar como locutor.

Por ello Sr. Presidente su principal tarea debe ser acabar con las rencillas, terminar con el rencor, el odio y que la paz sea la reina de su patria, de eso no tenemos dudas, porque su gente que es de su entera confianza ya pasó por lo peor, estarán en cargos importantes y luchando por un país pacífico, cargado de vasta experiencia de que el camino que les gusta no era el más indicado, y hoy como gobierno con inteligencia lo correcto es tratar de que sea un país próspero, exitoso, con abundancia , gente de trabajo que sea exitosa, honestos, respetables por su talento y formalidad y no comulgar con la ley del menor esfuerzo, sino que cumplan con sus imposiciones, produzcan, generen trabajo, compartan como todos los ciudadanos dignos de admiración, que sean visto por el mundo como un valor agregado de su País, y no huyendo de su patria.

Como lo estamos hoy en Venezuela, las familias completamente desintegradas y sigue a millón la diáspora y las lágrimas por la ausencia de tantos venezolanos que andan deambulando por el mundo, usted puede ser el ejemplo presidente de que esto no siga sucediendo y que en su gran país todos quieran invertir y vivir en él, y se den cuenta de que la vaina funciona bien y taparle la boca con hechos reales, su gran capacidad de hacedor y creativo uniendo en forma monolítica a quien es capaz de producir y generar riqueza para la nación, y que sea un aliado permanente sobre todo en la ganadería y la agricultura, aquí muy acéfala de políticos careciente de todo, empeñados en que crezca la agricultura de puerto y en vez de ser tomado como su mejor aliado es como un adversario.

Bueno nuestro deseo, sueño, aspiraciones siempre han sido una actitud positiva, Encontrar lo bueno hasta en lo malo con la esperanza y fe puesta en el espíritu Santo, me concedo o me permito ver el Santo donde está el pecador, y ver un mundo en paz, bien educado y alimentado, en franca y real producción y como se ha dicho que la paz de Colombia es la paz de Venezuela y como hermano que solo nos divide un río de menos de sesenta metros por tal motivo esperamos unas buenas relaciones como hermanos que se integran de forma positiva, y como dijo Facundo Cabral no sé si soy de aquí o soy de allá, pero pertenezco a la gente buena, productiva que no le desea mal a nadie y que cese las confrontaciones, y todas las ideologías desviadas y se den cuenta que ese no es el camino y usen el talento para el bien.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]