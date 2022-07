Pedro Palma: Lograr un crecimiento sustentable en Venezuela obliga a un cambio radical en el manejo de la política económica #6Jul

- Publicidad -

Para que haya en el país un crecimiento económico sustentable, que permita colocar a Venezuela en una senda de crecimiento sostenido hacia el futuro, debe producirse un cambio radical en lo que es el manejo de la política económica, y ya se ha venido registrando buena parte de ese cambio, asegura el economista Pedro Palma, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, docente universitario y socio director de Ecoanalítica.

Recordó que en el año 2018-2019 el régimen se quedó sin recursos, porque destruyó la «gallinita de los huevos de oro» que era la que generaba los recursos en divisas, como lo era el sector petrolero; las sanciones agravaron esa situación, de allí que aquel gobierno que era el importador omnipotente, que imponía todas las condiciones porque era el único que tenía dólares, se quedó sin esos dólares y sin recursos, viéndose obligado a llamar al sector privado.

«Señores ahora ustedes actúen, no los vamos a seguir fastidiando, no vamos a seguir imponiendo controles de cambios, tampoco de precios y actúen en consecuencia, esto es lo que ha generado estas burbujas, lo que generó las importaciones masivas de productos por parte de la empresa privada que hemos estado viendo y que mejoraron la situación de abastecimiento dentro de la economía, lo que ha generado toda esta mejora que estamos viendo, estas burbujas, estos sectores que se han beneficiado, pero lo que queda realmente por hacer para poner a Venezuela en una senda de crecimiento sostenido hacia el futuro, con una mejora acelerada en todo lo que es la realidad económica, aún falta muchísimo”, afirma el especialista.

Advierte que hay que tomar en consideración, que no solo fue el sector petrolero el que se destruyó, también el sector eléctrico, los servicios públicos y no se puede pretender que puedes adentrarte en un proceso de desarrollo sustentable en el tiempo, que las próximas décadas van a ser brillantes, si no solventas todos estos problemas.

«Hay muchas cosas que todavía faltan por hacer, y no sé si este gobierno va a estar en capacidad de poderlo hacer”.

Admite que las inversiones pudieran contribuir a la solución de los problemas; sin embargo advierte que los inversionistas van a venir solicitando explicación en torno a cuales son las condiciones en las que van a actuar en Venezuela, porque debido a que no existe seguridad jurídica en el país, no vaya luego nuevamente el régimen a pretender repetir los esquemas de expropiaciones, indicando que bajo este esquema no puede ser.

“El inversionista debe sentirse seguro para realizar su inversión y no sé si la administración de Maduro está dispuesta a dar ese vuelco en este sentido, ha habido otras experiencias donde se ha producido como en Vietnam, China, donde siguen con el control político absoluto en sus manos, pero han abierto y han permitido un desarrollo económico, permitiendo reglas del juego claras y sostenidas en el tiempo, que han convencido a los inversionistas que han llegado allí, han invertido y han logrado un avance económico muy importante, ojalá nosotros lo podamos hacer”, afirma.

Admite Pedro Palma que se ha registrado una desaceleración inflacionaria en el país, afirmando que hay una dicotomía entre las cifras del BCV y las que manejan otras instituciones privadas, señalando que mientras el BCV anuncia que entre enero- mayo una inflación acumulada de 23,9%, mientras que Ecoanalítica para el mismo período señala una inflación 47%, admitiendo que es una inflación muchísimo menor que la que se vivía en años recientes.

“Si bien es cierto que se observa una desaceleración esta variable, pero la inflación de este año va a ser de tres dígitos; el gobierno está apostando a una inflación de dos dígitos, por debajo del 100%, esto es todavía una inflación elevadísima, pero menor a la que padecimos dos años atrás. El problema inflacionario está allí, está en vías de solventarse, pero ni remotamente está dominado y mucho menos en una condición de aceleración inflacionaria internacional como la que estamos experimentando», dijo Pedro Palma en el Circuito Éxito 99,9 FM.